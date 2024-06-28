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Antrenman raporu
MotoGP Hollanda GP

MotoGP Hollanda GP: Bagnaia, 2. antrenmanda tur rekorunu kırdı

Acosta Q1'i geçmek zorunda kalırken Bagnaia ikinci antrenmanda da en hızlı isim oldu

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, 2024 MotoGP Hollanda Grand Prix'sinin ikinci antrenmanını Aprilia sürücüsü Maverick Vinales'i geçerek yeni Assen tur rekorunu kırarak ilk sırada tamamladı.

Bir saat süren sıralama grubu belirleme seansı, ilk 10 arasında sadece 0.673 saniyelik farkla gergin geçti.

Bagnaia, bitime 10 dakikadan biraz fazla bir süre kala kaydettiği 1:31.340s'lik derecesiyle tempoyu belirledi ve gücü olduğunu kanıtladı.

Aprilia'dan Vinales seansın sonunda birincilik için ona meydan okudu ancak takım arkadaşı Aleix Espargaro'nun son virajda kötü bir düşüş yaşadığı seansta sadece 0.065s geride kaldı.

Bu olay sarı bayrakları ortaya çıkardı ve bir dizi sürücünün son turlarını engelledi. En dikkat çekici Q1 sürücüleri Yamaha'dan Fabio Quartararo ve Tech3 GasGas çaylağı Pedro Acosta oldular.

Alex Marquez, Gresini Ducati için geç dakikalarda üçüncülüğe yükselirken, Espargaro, kapanış aşamalarında Jack Miller ile garip bir olaya karışan şampiyona lideri Jorge Martin'in önünde kaza yapmasına rağmen dördüncü oldu.

Martin 9. virajın solunda yarış çizgisinde yavaşça ilerlerken, KTM'den Miller viraja girdiğinde arkasına bakıyordu.

Son anda arkasına bakan Miller'ın kafası Martin'in sırtına temas etti ve KTM'si biraz aerodinamik hasar aldı - ancak her ikisi de motosikletlerinin üzerinde kaldı.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez ikinci Gresini Ducati ile altıncı olurken, KTM'den Brad Binder seansın sonunda kaza yapan Ducati'den Enea Bastianini'nin önünde yedinci oldu.

Trackhouse Racing'den Raul Fernandez, 2023 versiyon Aprilia'sıyla dokuzuncu olarak Assen'deki güçlü Cuma gününü sürdürürken, Franco Morbidelli ikinci Pramac Ducati ile 10. olarak son doğrudan Q2 sıralama noktasını aldı.

Quartararo ve Alex Rins 'in son özel testinde övgülerle karşılanan Yamaha'nın yeni motorunu kullanmasına rağmen, 2021 dünya şampiyonu Quartararo ikinci antrenmanda 11. olmaktan öteye gidemedi.

Her iki VR46 Ducati de 12. ve 13. olarak Q2'yi kaçırırken, Rins 15. Acosta'nın önünde 14. oldu.

Honda'da en iyi dereceyi 17. sırada LCR Racing'den Johann Zarco elde ederken, Miller Martin'le yaşadığı korkunun ardından 18. sırada kaldı.

MotoGP Hollanda GP - FP2 sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 23

1'31.340

   179.014 306
2 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 25

+0.065

1'31.405

 0.065 178.887 310
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 24

+0.320

1'31.660

 0.255 178.389 306
4 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 22

+0.472

1'31.812

 0.152 178.094 305
5 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 26

+0.489

1'31.829

 0.017 178.061 308
6 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 24

+0.511

1'31.851

 0.022 178.018 307
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 24

+0.526

1'31.866

 0.015 177.989 310
8 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 19

+0.530

1'31.870

 0.004 177.981 306
9 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+0.569

1'31.909

 0.039 177.906 305
10 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 26

+0.673

1'32.013

 0.104 177.705 307
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 25

+0.714

1'32.054

 0.041 177.626 303
12 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 25

+0.828

1'32.168

 0.114 177.406 310
13 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 22

+0.833

1'32.173

 0.005 177.396 302
14 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 26

+0.863

1'32.203

 0.030 177.339 303
15 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 26

+0.904

1'32.244

 0.041 177.260 309
16 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 27

+1.148

1'32.488

 0.244 176.792 309
17 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 24

+1.390

1'32.730

 0.242 176.331 307
18 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 23

+1.766

1'33.106

 0.376 175.619 306
19 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 24

+1.787

1'33.127

 0.021 175.579 300
20 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 22

+1.966

1'33.306

 0.179 175.242 307
21 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 23

+2.004

1'33.344

 0.038 175.171 302
22 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 23

+2.015

1'33.355

 0.011 175.150 302
23 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 25

+2.221

1'33.561

 0.206 174.765 305
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