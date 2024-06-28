MotoGP Hollanda GP: Bagnaia, 2. antrenmanda tur rekorunu kırdı

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, 2024 MotoGP Hollanda Grand Prix'sinin ikinci antrenmanını Aprilia sürücüsü Maverick Vinales'i geçerek yeni Assen tur rekorunu kırarak ilk sırada tamamladı.

Bir saat süren sıralama grubu belirleme seansı, ilk 10 arasında sadece 0.673 saniyelik farkla gergin geçti.

Bagnaia, bitime 10 dakikadan biraz fazla bir süre kala kaydettiği 1:31.340s'lik derecesiyle tempoyu belirledi ve gücü olduğunu kanıtladı.

Aprilia'dan Vinales seansın sonunda birincilik için ona meydan okudu ancak takım arkadaşı Aleix Espargaro'nun son virajda kötü bir düşüş yaşadığı seansta sadece 0.065s geride kaldı.

Bu olay sarı bayrakları ortaya çıkardı ve bir dizi sürücünün son turlarını engelledi. En dikkat çekici Q1 sürücüleri Yamaha'dan Fabio Quartararo ve Tech3 GasGas çaylağı Pedro Acosta oldular.

Alex Marquez, Gresini Ducati için geç dakikalarda üçüncülüğe yükselirken, Espargaro, kapanış aşamalarında Jack Miller ile garip bir olaya karışan şampiyona lideri Jorge Martin'in önünde kaza yapmasına rağmen dördüncü oldu.

Martin 9. virajın solunda yarış çizgisinde yavaşça ilerlerken, KTM'den Miller viraja girdiğinde arkasına bakıyordu.

Son anda arkasına bakan Miller'ın kafası Martin'in sırtına temas etti ve KTM'si biraz aerodinamik hasar aldı - ancak her ikisi de motosikletlerinin üzerinde kaldı.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez ikinci Gresini Ducati ile altıncı olurken, KTM'den Brad Binder seansın sonunda kaza yapan Ducati'den Enea Bastianini'nin önünde yedinci oldu.

Trackhouse Racing'den Raul Fernandez, 2023 versiyon Aprilia'sıyla dokuzuncu olarak Assen'deki güçlü Cuma gününü sürdürürken, Franco Morbidelli ikinci Pramac Ducati ile 10. olarak son doğrudan Q2 sıralama noktasını aldı.

Quartararo ve Alex Rins 'in son özel testinde övgülerle karşılanan Yamaha'nın yeni motorunu kullanmasına rağmen, 2021 dünya şampiyonu Quartararo ikinci antrenmanda 11. olmaktan öteye gidemedi.

Her iki VR46 Ducati de 12. ve 13. olarak Q2'yi kaçırırken, Rins 15. Acosta'nın önünde 14. oldu.

Honda'da en iyi dereceyi 17. sırada LCR Racing'den Johann Zarco elde ederken, Miller Martin'le yaşadığı korkunun ardından 18. sırada kaldı.

MotoGP Hollanda GP - FP2 sonuçları: