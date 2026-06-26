MotoGP Hollanda GP ana antrenman: Bezzecchi zirvede, Toprak 20. sırada

Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve 1 saatlik antrenman seansı başladı.

Seansın ilk bölümünde hızlı turlar art arda geldi; Pedro Acosta, 1:32.357’lik iddialı tur zamanıyla erken tempoyu belirledi ve kısa süreliğine liderliğe yerleşti. Bezzecchi’den cevap gecikmedi ve yıldız isim 1:32.145 süresini elde ederek Acosta’yı geride bıraktı.

İlk turların ardından Alex Marquez beşinci virajda motosikletinin denesini kaybederek kaza yaptı. Kazanın ardından motosikletinin durduğu bildirilen Marquez garaja döndü.

Ai Ogura, az farkla üçüncülüğe yerleşti, temsilcimiz Toprak ise lider Bezzecchi’nin yaklaşık 2 saniye gerisinde 20. sıraya yerleşti. Tempolu turların ardından seansın ilk 15 dakikası geride kaldığında çoğu sürücü garaja döndü.

Seansın ilk yarısı geride kalırken Jorge Martin tempo yakalayarak 1:31.956 süresini elde etti ve Bezzecchi’yi geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Birkaç tur sonraysa süresini 1:31.829 olarak geliştiren Martin, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Bezzecchi, ilerleyen turlarda 1:31.587 süresini elde ederek zirveyi geri aldı. Jorge Martin ise Raul Fernandez’in arkasında üçüncü sıraya kadar geriledi.

Seansın ikinci yarısına girildiğinde Ogura 1:31.443 süresiyle liderliğe yerleşti. Temsilcimiz Toprak 1:32.973 süresiyle 11. sırada.

Sürücülerin çoğu veri analizi ve motosiklet ayarlamaları için pite girdi. Pistte kalan Di Giannantonio 1:31.899 süresiyle 6. sırada Jorge Martin’in arkasında kaldı.

Seansın son 15. Dakikasında Pedro Acosta, 1:31.751 süresiyle 4. sıraya yerleşti. Onun ardından Fermin Aldeguer 11. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve çakıl havuzuna sürüklendi, kısa süreliğine sarı bayraklar gösterildi ancak kimsenin tur zamanını etkilemedi. Aldeguer sağlık merkezine götürüldü.

Marco Bezzecchi, 1:31.123 süresiyle zirveye yerleşti. Raul Fernandez 1:31.370 süresiyle Bezzecchi’nin hemen arkasında 2. sırada yer aldı.

Seansın sonlanmasına yaklaşık 5 dakika kala 11. virajın girişinde Jorge Martin motosiklette dengesini kaybederek çimlere sürüklendi. Ardından sarı bayraklar gösterildi, Bagnaia ve Miller’ın turları iptal edildi. Bir süre sonra Alex Marquez’in kazası yüzünden kırmızı bayraklar gösterildi ve seansın sonlanmasına 3 dakika kala sürücüler pite girdi. Alex Marquez sağlık merkezine götürüldü.

Biraz zaman geçtikten sonra sürücüler tekrardan pit yoluna dizildi ve antrenman seansı kaldığı yerden devam etti.

Bagnaia hızlı turuna başladı ve 1:31.384 süresiyle 4. sıraya yükseldi. Temsilcimiz Toprak 1:32.593 süresiyle 20. sırada seansı noktaladı.

Marco Bezzecchi, 1:31.123 süresiyle seansı lider tamamlarken Fernandez 2., Acosta, 3. oldu.