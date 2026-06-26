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Antrenman raporu
MotoGP Hollanda GP

MotoGP Hollanda GP ana antrenman: Bezzecchi zirvede, Toprak 20. sırada

MotoGP 2026 Hollanda GP ana antrenman seansında en hızlı isim Marco Bezzecchi oldu. Temsilcimiz Toprak 20. sırada yer aldı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve 1 saatlik antrenman seansı başladı.

Seansın ilk bölümünde hızlı turlar art arda geldi; Pedro Acosta, 1:32.357’lik iddialı tur zamanıyla erken tempoyu belirledi ve kısa süreliğine liderliğe yerleşti. Bezzecchi’den cevap gecikmedi ve yıldız isim 1:32.145 süresini elde ederek Acosta’yı geride bıraktı. 

İlk turların ardından Alex Marquez beşinci virajda motosikletinin denesini kaybederek kaza yaptı. Kazanın ardından motosikletinin durduğu bildirilen Marquez garaja döndü.

Ai Ogura, az farkla üçüncülüğe yerleşti, temsilcimiz Toprak ise lider Bezzecchi’nin yaklaşık 2 saniye gerisinde 20. sıraya yerleşti. Tempolu turların ardından seansın ilk 15 dakikası geride kaldığında çoğu sürücü garaja döndü. 

Seansın ilk yarısı geride kalırken Jorge Martin tempo yakalayarak 1:31.956 süresini elde etti ve Bezzecchi’yi geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Birkaç tur sonraysa süresini 1:31.829 olarak geliştiren Martin, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 

Bezzecchi, ilerleyen turlarda 1:31.587 süresini elde ederek zirveyi geri aldı. Jorge Martin ise Raul Fernandez’in arkasında üçüncü sıraya kadar geriledi. 

Seansın ikinci yarısına girildiğinde Ogura 1:31.443 süresiyle liderliğe yerleşti. Temsilcimiz Toprak 1:32.973 süresiyle 11. sırada.

Sürücülerin çoğu veri analizi ve motosiklet ayarlamaları için pite girdi. Pistte kalan Di Giannantonio 1:31.899 süresiyle 6. sırada Jorge Martin’in arkasında kaldı. 

Seansın son 15. Dakikasında Pedro Acosta, 1:31.751 süresiyle 4. sıraya yerleşti. Onun ardından Fermin Aldeguer 11. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve çakıl havuzuna sürüklendi, kısa süreliğine sarı bayraklar gösterildi ancak kimsenin tur zamanını etkilemedi. Aldeguer sağlık merkezine götürüldü.

Marco Bezzecchi, 1:31.123 süresiyle zirveye yerleşti. Raul Fernandez 1:31.370 süresiyle Bezzecchi’nin hemen arkasında 2. sırada yer aldı. 

Seansın sonlanmasına yaklaşık 5 dakika kala 11. virajın girişinde Jorge Martin motosiklette dengesini kaybederek çimlere sürüklendi. Ardından sarı bayraklar gösterildi, Bagnaia ve Miller’ın turları iptal edildi. Bir süre sonra Alex Marquez’in kazası yüzünden kırmızı bayraklar gösterildi ve seansın sonlanmasına 3 dakika kala sürücüler pite girdi. Alex Marquez sağlık merkezine götürüldü. 

Biraz zaman geçtikten sonra sürücüler tekrardan pit yoluna dizildi ve antrenman seansı kaldığı yerden devam etti. 

Bagnaia hızlı turuna başladı ve 1:31.384 süresiyle 4. sıraya yükseldi. Temsilcimiz Toprak 1:32.593 süresiyle 20. sırada seansı noktaladı.

Marco Bezzecchi, 1:31.123 süresiyle seansı lider tamamlarken Fernandez 2., Acosta, 3. oldu.

ana antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 26

1'31.123

   179.440  
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 23

+0.177

1'31.300

 0.177 179.093  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 23

+0.187

1'31.310

 0.010 179.073  
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.239

1'31.362

 0.052 178.971  
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 26

+0.261

1'31.384

 0.022 178.928  
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 22

+0.323

1'31.446

 0.062 178.807  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+0.342

1'31.465

 0.019 178.770  
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 25

+0.465

1'31.588

 0.123 178.529  
9 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.515

1'31.638

 0.050 178.432  
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+0.578

1'31.701

 0.063 178.309  
11 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 24

+0.604

1'31.727

 0.026 178.259  
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 26

+0.702

1'31.825

 0.098 178.069  
13 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 21

+0.733

1'31.856

 0.031 178.009  
14 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+0.738

1'31.861

 0.005 177.999  
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+0.963

1'32.086

 0.225 177.564  
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 21

+1.181

1'32.304

 0.218 177.145  
17 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 20

+1.249

1'32.372

 0.068 177.014  
18 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 24

+1.278

1'32.401

 0.029 176.959  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+1.302

1'32.425

 0.024 176.913  
20 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 21

+1.470

1'32.593

 0.168 176.592  
21 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.704

1'32.827

 0.234 176.147  
22 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 22

+1.987

1'33.110

 0.283 175.611  
23 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 22

+2.092

1'33.215

 0.105 175.413  
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