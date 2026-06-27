MotoGP Hollanda GP 2. antrenman: Bezzecchi zirvede, Toprak 15. sırada
2026 MotoGP Hollanda Grand Prix'si 2. antrenman seansını lider tamamlayan sürücü Marco Bezzecchi oldu.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Yeşil bayrakların sallanmasıyla Assen'deki hafta sonunun son antrenman seansı için geri sayım başladı.
30 dakikalık seans için sürücüler vakit kaybetmeden sıralama öncesi piste çıkmaya başladılar.
Seansın başlamasından kısa bir süre sonra Raul Fernandez, motosikletinde mekanik bir sorun yaşayarak 9. virajda motosikletini durdurdu ve garaja geri döndü.
10 dakikanın geride kalmasıyla Marco Bezzecchi 1:31.844 ile ilk sıraya yerleşti. Pedro Acosta da dayanıklılık sorunuyla pite döndü.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Fernandez, seansın başında yaşadığı arıza sonrasında piste geri döndü.
Kalan dakikalarda Bezzecchi'nin turunu geçebilen olmadı ve Aprilia sürücüsü derecesini 1:31.611'e yükseltti. Jack Miller da 9. virajda düştü ancak hemen ayağa kalkmayı başardı.
Seansı Bezzecchi zirvede tamamlarken, Raul Fernandez ikinci ve Ai Ogura üçüncü oldu.
Dördüncü ve beşinci sıralara Fabio Di Giannantonio ile Marc Marquez yerleştiler.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansı 15. sırada noktaladı.
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