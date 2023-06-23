MotoGP Hollanda GP 1. antrenman: Bezzecchi lider, Marquez 21. oldu

Bu haftanın başında Amsterdam'da sol ayak başparmağını kıran Quartararo, buna rağmen sağlam bir sabah seansı geçirdi ve beşinci sırada yer alarak VR46 Ducati'den Luca Marini'yi geride bıraktı.

Takaaki Nakagami, LCR tarafından yönetilen RC213V ile yedinci sırayı alırken, Almanya GP galibi Jorge Martin sekizinci oldu.

Jack Miller, KTM'siyle dokuzuncu sırada yer aldı, Aleix Espargaro ise Aprilia'sıyla onuncu oldu. Brad Binder ise 11. oldu.

Şampiyona lideri Francesco Bagnaia, fabrika Ducati'siyle zorlu bir seans geçirdi ve ancak 12. sırayı elde edebildi.

İtalyan sürücü, 45 dakikalık seans boyunca zorluklar yaşadı ve temiz bir tur çıkaramadı.

Sachsenring'de beş ayrı kazaya karışıp sakatlanan Marc Marquez, Assen'e daha dikkatli bir yaklaşımla geldi.

Son bölümde zaman turu denemesi yapan Marquez, 1:34.111 derecesiyle 21. sırayı elde etti.