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MotoGP / Hollanda GP Antrenman raporu

MotoGP Hollanda GP 1. antrenman: Bezzecchi lider, Marquez 21. oldu

VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi, MotoGP Hollanda Grand Prix'sinin ilk antrenman seansını zirvede tamamladı.

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Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Bezzecchi, geçen yıl Hollanda'daki ilk MotoGP podyumundan bir yıl sonra, 2023 Assen hafta sonuna liderlik ederek başladı ve 1. antrenman seansında kontrolü eline alıp, 0.314 saniye farkla önde yer aldı.

Bezzecchi, seansın başında elde ettiği 1:33.961'lik dereceyle ilk sıraya yükseldi ve ardından bunu 1m33.289'a çekti.

Bu derece, son 16 dakikaya kadar tepede kaldı. Bezzecchi son bölümde yeniden zorladı ve 1:32.725'e indi.

Seansın son anlarında yeni bir yumuşak arka lastik takan Bezzecchi, 1:32.246 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Seansın son bölümünde Aprilia'dan Maverick Vinales, 1:32.560 yaptı ve ikinci sırada yer aldı.

Alex Marquez, Gresini Ducati'siyle üçüncü sırayı alırken, Pramac'tan Johann Zarco, 15. virajda yüksek hızlı bir kaza geçirdi ancak seansın son 16 dakikasında geri döndü ve Ducati'siyle dördüncü oldu.

Maverick Vinales, Aprilia Racing

Maverick Vinales, Aprilia Racing

Photo by: Alexander Trienitz

Bu haftanın başında Amsterdam'da sol ayak başparmağını kıran Quartararo, buna rağmen sağlam bir sabah seansı geçirdi ve beşinci sırada yer alarak VR46 Ducati'den Luca Marini'yi geride bıraktı.

Takaaki Nakagami, LCR tarafından yönetilen RC213V ile yedinci sırayı alırken, Almanya GP galibi Jorge Martin sekizinci oldu.

Jack Miller, KTM'siyle dokuzuncu sırada yer aldı, Aleix Espargaro ise Aprilia'sıyla onuncu oldu. Brad Binder ise 11.  oldu.

Şampiyona lideri Francesco Bagnaia, fabrika Ducati'siyle zorlu bir seans geçirdi ve ancak 12. sırayı elde edebildi.

İtalyan sürücü, 45 dakikalık seans boyunca zorluklar yaşadı ve temiz bir tur çıkaramadı.

Sachsenring'de beş ayrı kazaya karışıp sakatlanan Marc Marquez, Assen'e daha dikkatli bir yaklaşımla geldi.

Son bölümde zaman turu denemesi yapan Marquez, 1:34.111 derecesiyle 21. sırayı elde etti.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'32.246    
2 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'32.560 0.314 0.314
3 Spain Alex Marquez Ducati 1'32.614 0.368 0.054
4 France Johann Zarco Ducati 1'32.762 0.516 0.148
5 France Fabio Quartararo Yamaha 1'32.804 0.558 0.042
6 Italy Luca Marini Ducati 1'32.881 0.635 0.077
7 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'32.981 0.735 0.100
8 Spain Jorge Martin Ducati 1'33.067 0.821 0.086
9 Australia Jack Miller KTM 1'33.087 0.841 0.020
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'33.421 1.175 0.334
11 South Africa Brad Binder KTM 1'33.486 1.240 0.065
12 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'33.498 1.252 0.012
13 Spain Augusto Fernandez KTM 1'33.588 1.342 0.090
14 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'33.633 1.387 0.045
15 Portugal Miguel Oliveira Aprilia 1'33.673 1.427 0.040
16 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'33.893 1.647 0.220
17 Italy Enea Bastianini Ducati 1'33.902 1.656 0.009
18 Spain Raul Fernandez Aprilia 1'33.941 1.695 0.039
19 Germany Stefan Bradl Honda 1'33.989 1.743 0.048
20 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'34.055 1.809 0.066
21 Spain Marc Marquez Honda 1'34.111 1.865 0.056
22 Spain Iker Lecuona Honda 1'34.363 2.117 0.252
23 Germany Jonas Folger KTM 1'34.741 2.495 0.378
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