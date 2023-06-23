MotoGP Hollanda GP 1. antrenman: Bezzecchi lider, Marquez 21. oldu
VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi, MotoGP Hollanda Grand Prix'sinin ilk antrenman seansını zirvede tamamladı.
Bezzecchi, geçen yıl Hollanda'daki ilk MotoGP podyumundan bir yıl sonra, 2023 Assen hafta sonuna liderlik ederek başladı ve 1. antrenman seansında kontrolü eline alıp, 0.314 saniye farkla önde yer aldı.
Bezzecchi, seansın başında elde ettiği 1:33.961'lik dereceyle ilk sıraya yükseldi ve ardından bunu 1m33.289'a çekti.
Bu derece, son 16 dakikaya kadar tepede kaldı. Bezzecchi son bölümde yeniden zorladı ve 1:32.725'e indi.
Seansın son anlarında yeni bir yumuşak arka lastik takan Bezzecchi, 1:32.246 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.
Seansın son bölümünde Aprilia'dan Maverick Vinales, 1:32.560 yaptı ve ikinci sırada yer aldı.
Alex Marquez, Gresini Ducati'siyle üçüncü sırayı alırken, Pramac'tan Johann Zarco, 15. virajda yüksek hızlı bir kaza geçirdi ancak seansın son 16 dakikasında geri döndü ve Ducati'siyle dördüncü oldu.
Maverick Vinales, Aprilia Racing
Photo by: Alexander Trienitz
Bu haftanın başında Amsterdam'da sol ayak başparmağını kıran Quartararo, buna rağmen sağlam bir sabah seansı geçirdi ve beşinci sırada yer alarak VR46 Ducati'den Luca Marini'yi geride bıraktı.
Takaaki Nakagami, LCR tarafından yönetilen RC213V ile yedinci sırayı alırken, Almanya GP galibi Jorge Martin sekizinci oldu.
Jack Miller, KTM'siyle dokuzuncu sırada yer aldı, Aleix Espargaro ise Aprilia'sıyla onuncu oldu. Brad Binder ise 11. oldu.
Şampiyona lideri Francesco Bagnaia, fabrika Ducati'siyle zorlu bir seans geçirdi ve ancak 12. sırayı elde edebildi.
İtalyan sürücü, 45 dakikalık seans boyunca zorluklar yaşadı ve temiz bir tur çıkaramadı.
Sachsenring'de beş ayrı kazaya karışıp sakatlanan Marc Marquez, Assen'e daha dikkatli bir yaklaşımla geldi.
Son bölümde zaman turu denemesi yapan Marquez, 1:34.111 derecesiyle 21. sırayı elde etti.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|1'32.246
|2
|Maverick Viñales
|Aprilia
|1'32.560
|0.314
|0.314
|3
|Alex Marquez
|Ducati
|1'32.614
|0.368
|0.054
|4
|Johann Zarco
|Ducati
|1'32.762
|0.516
|0.148
|5
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'32.804
|0.558
|0.042
|6
|Luca Marini
|Ducati
|1'32.881
|0.635
|0.077
|7
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'32.981
|0.735
|0.100
|8
|Jorge Martin
|Ducati
|1'33.067
|0.821
|0.086
|9
|Jack Miller
|KTM
|1'33.087
|0.841
|0.020
|10
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'33.421
|1.175
|0.334
|11
|Brad Binder
|KTM
|1'33.486
|1.240
|0.065
|12
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'33.498
|1.252
|0.012
|13
|Augusto Fernandez
|KTM
|1'33.588
|1.342
|0.090
|14
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|1'33.633
|1.387
|0.045
|15
|Miguel Oliveira
|Aprilia
|1'33.673
|1.427
|0.040
|16
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'33.893
|1.647
|0.220
|17
|Enea Bastianini
|Ducati
|1'33.902
|1.656
|0.009
|18
|Raul Fernandez
|Aprilia
|1'33.941
|1.695
|0.039
|19
|Stefan Bradl
|Honda
|1'33.989
|1.743
|0.048
|20
|Lorenzo Savadori
|Aprilia
|1'34.055
|1.809
|0.066
|21
|Marc Marquez
|Honda
|1'34.111
|1.865
|0.056
|22
|Iker Lecuona
|Honda
|1'34.363
|2.117
|0.252
|23
|Jonas Folger
|KTM
|1'34.741
|2.495
|0.378
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