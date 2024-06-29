MotoGP Hollanda: Bagnaia tur rekoruyla pole pozisyonunda, Martin ikinci, Marc Marquez kaza yaptı!
Francesco Bagnaia, Hollanda'da gerçekleştirilen MotoGP sıralama turlarında 1.30.540'lık derecesiyle tüm zamanların rekorunu kırarak, pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
MotoGP'nin Hollanda'da gerçekleştirdiği sıralama turlarının ilk bölümünde iki sürücü, Q2'ye kalmak için çaba gösterdi.
Pedro Acosta bu bölümü 1.31.372'lik turuyla lider tamamladı ve Di Giannantonio ise seansı ikinci sırada noktalayarak Q2'ye kalan son isim oldu.
Q1'in sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|9
|
1'31.372
|178.951
|2
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|9
|
+0.018
1'31.390
|0.018
|178.916
|3
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|8
|
+0.248
1'31.620
|0.230
|178.467
|4
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|8
|
+0.531
1'31.903
|0.283
|177.918
|5
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|6
|
+0.625
1'31.997
|0.094
|177.736
|6
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|9
|
+0.736
1'32.108
|0.111
|177.522
|7
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|9
|
+0.751
1'32.123
|0.015
|177.493
|8
|L. Savadori Aprilia Racing Team
|32
|Aprilia
|8
|
+0.871
1'32.243
|0.120
|177.262
|9
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|8
|
+0.888
1'32.260
|0.017
|177.229
|10
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|9
|
+1.125
1'32.497
|0.237
|176.775
|11
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|9
|
+1.255
1'32.627
|0.130
|176.527
|12
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|9
|
+1.297
1'32.669
|0.042
|176.447
|13
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|9
|
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Sıralama turlarının son bölümünde ise nefes kesen bir mücadele vardı.
Q2'deki ilk turların ardından lider 1:30.540'lık derecesiyle Francesco Bagnaia'ydı.
Son bölümde Bagnaia'nın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı Bagnaia zirvede tamamladı.
Marc Marquez ilk iki sektörde turunu geliştirmeye çabalarken, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve üçüncü sektörde kendisini yerde buldu.
Francesco Bagnaia 1.30.540'lık turuyla pole pozisyonunu kazanırken, 0.337 saniye geride Jorge Martin ikinci ve Maverick Vinales üçüncü oldu.
Alex Marquez 0.439 saniye geride dördüncü, Aleix Espergaro 0.537 saniye geride beşinci oldu.
Di Giannantonio altıncı, Marc Marquez yedinci, Franco Morbidelli sekizinci sıraya yerleşti.
Brad Binder ve Pedro Acosta ise 9. ve 10. sırada kendilerine yer buldular.
Q2'nin sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|7
|
1'30.540
|180.596
|2
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|8
|
+0.081
1'30.621
|0.081
|180.434
|3
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|7
|
+0.411
1'30.951
|0.330
|179.780
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|8
|
+0.439
1'30.979
|0.028
|179.724
|5
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|6
|
+0.537
1'31.077
|0.098
|179.531
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|5
|
+0.734
1'31.274
|0.197
|179.144
|7
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|6
|
+0.838
1'31.378
|0.104
|178.940
|8
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|8
|
+0.865
1'31.405
|0.027
|178.887
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+0.939
1'31.479
|0.074
|178.742
|10
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|7
|
+0.942
1'31.482
|0.003
|178.736
|11
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|8
|
|12
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+1.388
1'31.928
|0.446
|177.869
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