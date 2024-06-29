MotoGP Hollanda: Bagnaia tur rekoruyla pole pozisyonunda, Martin ikinci, Marc Marquez kaza yaptı!

MotoGP'nin Hollanda'da gerçekleştirdiği sıralama turlarının ilk bölümünde iki sürücü, Q2'ye kalmak için çaba gösterdi.

Pedro Acosta bu bölümü 1.31.372'lik turuyla lider tamamladı ve Di Giannantonio ise seansı ikinci sırada noktalayarak Q2'ye kalan son isim oldu.

Q1'in sonucu:

Sıralama turlarının son bölümünde ise nefes kesen bir mücadele vardı.

Q2'deki ilk turların ardından lider 1:30.540'lık derecesiyle Francesco Bagnaia'ydı.

Son bölümde Bagnaia'nın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı Bagnaia zirvede tamamladı.

Marc Marquez ilk iki sektörde turunu geliştirmeye çabalarken, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve üçüncü sektörde kendisini yerde buldu.

Francesco Bagnaia 1.30.540'lık turuyla pole pozisyonunu kazanırken, 0.337 saniye geride Jorge Martin ikinci ve Maverick Vinales üçüncü oldu.

Alex Marquez 0.439 saniye geride dördüncü, Aleix Espergaro 0.537 saniye geride beşinci oldu.

Di Giannantonio altıncı, Marc Marquez yedinci, Franco Morbidelli sekizinci sıraya yerleşti.

Brad Binder ve Pedro Acosta ise 9. ve 10. sırada kendilerine yer buldular.

Q2'nin sonucu: