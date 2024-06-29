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Sıralama turları raporu
MotoGP Hollanda GP

MotoGP Hollanda: Bagnaia tur rekoruyla pole pozisyonunda, Martin ikinci, Marc Marquez kaza yaptı!

Francesco Bagnaia, Hollanda'da gerçekleştirilen MotoGP sıralama turlarında 1.30.540'lık derecesiyle tüm zamanların rekorunu kırarak, pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP'nin Hollanda'da gerçekleştirdiği sıralama turlarının ilk bölümünde iki sürücü, Q2'ye kalmak için çaba gösterdi.

Pedro Acosta bu bölümü 1.31.372'lik turuyla lider tamamladı ve  Di Giannantonio ise seansı ikinci sırada noktalayarak Q2'ye kalan son isim oldu.

Q1'in sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 9

1'31.372

   178.951  
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9

+0.018

1'31.390

 0.018 178.916  
3 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8

+0.248

1'31.620

 0.230 178.467  
4 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 8

+0.531

1'31.903

 0.283 177.918  
5 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 6

+0.625

1'31.997

 0.094 177.736  
6 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 9

+0.736

1'32.108

 0.111 177.522  
7 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 9

+0.751

1'32.123

 0.015 177.493  
8 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 8

+0.871

1'32.243

 0.120 177.262  
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 8

+0.888

1'32.260

 0.017 177.229  
10 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 9

+1.125

1'32.497

 0.237 176.775  
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 9

+1.255

1'32.627

 0.130 176.527  
12 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 9

+1.297

1'32.669

 0.042 176.447  
13 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 9

 

      
Tüm sonuçları görüntüle  

Sıralama turlarının son bölümünde ise nefes kesen bir mücadele vardı.

Q2'deki ilk turların ardından lider 1:30.540'lık derecesiyle Francesco Bagnaia'ydı.

Son bölümde Bagnaia'nın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansı Bagnaia zirvede tamamladı.

Marc Marquez ilk iki sektörde turunu geliştirmeye çabalarken, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve üçüncü sektörde kendisini yerde buldu.

Francesco Bagnaia 1.30.540'lık turuyla pole pozisyonunu kazanırken, 0.337 saniye geride Jorge Martin ikinci ve Maverick Vinales üçüncü oldu.

Alex Marquez 0.439 saniye geride dördüncü, Aleix Espergaro 0.537 saniye geride beşinci oldu. 

Di Giannantonio altıncı, Marc Marquez yedinci, Franco Morbidelli sekizinci sıraya yerleşti.

Brad Binder ve Pedro Acosta ise 9. ve 10. sırada kendilerine yer buldular. 

Q2'nin sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 7

1'30.540

   180.596  
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 8

+0.081

1'30.621

 0.081 180.434  
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 7

+0.411

1'30.951

 0.330 179.780  
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.439

1'30.979

 0.028 179.724  
5 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 6

+0.537

1'31.077

 0.098 179.531  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 5

+0.734

1'31.274

 0.197 179.144  
7 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 6

+0.838

1'31.378

 0.104 178.940  
8 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 8

+0.865

1'31.405

 0.027 178.887  
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.939

1'31.479

 0.074 178.742  
10 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 7

+0.942

1'31.482

 0.003 178.736  
11 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 8

 

      
12 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+1.388

1'31.928

 0.446 177.869  
Tüm sonuçları görüntüle  

 

 

 

 

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