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MotoGP / Hollanda GP Sıralama turları raporu

MotoGP Hollanda: Bagnaia, tur rekorunu kırarak pole pozisyonuna uzandı

Fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Hollanda GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonuna uzandı.

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MotoGP Hollanda: Bagnaia, tur rekorunu kırarak pole pozisyonuna uzandı
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Q1

Assen'de sıralama turlarında kuru ama bulutlu bir hava vardı ve sıralama turlarına her zaman olduğu gibi Q1 seansı ile başlandı. 

Joan Mir, Enea Bastianini, Brad Binder gibi isimler Q2'ye kalmak için 15 dakikalık Q1 seansında mücadele ettiler. 

Pit yolunun açılmasıyla birlikte sürücüler piste çıktılar. Enea Bastianini ise sadece pit yolundan ayrılabildi. İtalyan sürücünün Ducati'si pit yolunda çalışmayı bıraktı ve Bastianini, motosikletini pit yolunun çıkışına bırakarak hızlıca garajına koşmaya başladı. Bastianini, birkaç dakika sonra yeniden piste çıkabildi. 

İlk 8 dakikanın ardından KTM sürücüleri ilk iki sırayı almıştı. Miguel Oliveira, Binder'ın önünde liderdi. Onların arkasında ise Mir vardı. Ayrıca tam bu esnada üçüncü sektörde yağmur olduğu haberi geldi. Yine de bu haber sürücüleri sıralama seansının genelinde pek etkilemedi.

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Son 5 dakikaya girdiğimizde sürücüler yeniden piste çıktılar. Mir, 5. virajda düştü ama yoluna devam edebildi. 

Seansın geri kalanında sürücüler turlamaya devam etseler de fabrika KTM sürücülerini geçebilen olmadı ve iki KTM sürücüsü birden Q2'ye kaldı. Binder, takım arkadaşını geçerek en hızlı isim oldu. 

Luca Marini üçüncü, Joan Mir ise dördüncü sırada yer aldı. Onları Gresini Ducati sürücüleri takip etti. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 South Africa Brad Binder 9 1'32.485     176.798
2 Portugal Miguel Oliveira 9 1'32.550 0.065 0.065 176.674
3 Italy Luca Marini 9 1'32.787 0.302 0.237 176.222
4 Spain Joan Mir 9 1'32.898 0.413 0.111 176.012
5 Italy Fabio Di Giannantonio 9 1'32.912 0.427 0.014 175.985
6 Italy Enea Bastianini 6 1'33.005 0.520 0.093 175.809
7 Italy Andrea Dovizioso 9 1'33.009 0.524 0.004 175.802
8 Germany Stefan Bradl 9 1'33.029 0.544 0.020 175.764
9 Australia Remy Gardner 8 1'33.093 0.608 0.064 175.643
10 Italy Franco Morbidelli 8 1'33.096 0.611 0.003 175.638
11 Spain Alex Marquez 9 1'33.113 0.628 0.017 175.605
12 Italy Lorenzo Savadori 8 1'33.467 0.982 0.354 174.940
13 Spain Raul Fernandez 8 1'33.652 1.167 0.185 174.595
14 South Africa Darryn Binder 9 1'33.998 1.513 0.346 173.952
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Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Q1 seansının sona ermesiyle birlikte, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. İlk zaman turlarının ardından Jorge Martin, Fabio Quartararo, Jack Miller ilk 3'ü oluştu. Martin, 1:31.708 ile liderdi ve aynı zamanda tur rekorunu da kırmıştı. Quartararo ise onun 0.010 saniye arkasındaydı. 

Francesco Bagnaia, ikinci turunda üçüncü sıraya yükseldi ve takım arkadaşının önüne çıktı. Onların arkasında ise Marco Bezzecchi, Aleix Espargaro, Johann Zarco, Maverick Vinales sıralaması oluştu. 

Seansı yarıladığımızda sürücüler garajlarındaydılar ve son denemeleri için hazırlanıyorlardı. 

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Son 5 dakikaya girdiğimizde, sürücüler yeniden pisttelerdi ve son zaman turlarına başladılar. Çizgiyi geçen ilk isim Bagnaia oldu. İtalyan sürücü, 1:31.504 yaparak 0.2 sn farkla ilk sıraya yükseldi ve tur rekorunu kırdı. Bagnaia, bu turunun ardından garajına geldi. 

Jorge Martin, 5. virajda tıpkı Joan Mir'in kazasına benzer bir şekilde düştü ve o da Mir'in yaptığı gibi kalkarak yoluna devam edebildi. 

Turunda Bagnaia'yı takip eden Bezzecchi ise 4. sıraya yükseldi. Bu esnada Jack Miller'ın da 5. virajda düştüğünü gördük. 

Aleix Espargaro, Miller'ın kazası yüzünden çıkan sarı bayraklara takıldı. Quartararo ise turunu tamamlayabildi ve Martin'in önünde ikinci sıraya yükseldi.

Böylelikle Bagnaia'yı kimse geçememiş oldu ve İtalyan sürücü üst üste ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Şampiyona lideri Quartararo ikinci sırayı alırken, 5. virajda kaza yapan Martin ilk çizgiyi tamamladı. Turunda Bagnaia'yı takip eden Bezzecchi dördüncü olarak iyi bir sonuca imza attı. Seans boyunca sarı bayraklara takılan Aleix Espargaro ise 5. en hızlı zamanı kaydetti.

5. virajda düşen bir başka isim olan Jack Miller yarın 6. cepten start alacak. Johann Zarco ise Miller'ın hemen arkasında yer alıyor. 

Q1'den çıkan Oliveira, Rins'in önünde en hızlı 8. zamanı kaydetti. Brad Binder, Vinales ve Nakagami ise ilk 12'yi tamamladılar.

MotoGP Hollanda Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'te başlayacak ve SSport'tan canlı yayınlanacak. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 8 1'31.504     178.693
2 France Fabio Quartararo 8 1'31.620 0.116 0.116 178.467
3 Spain Jorge Martin 7 1'31.708 0.204 0.088 178.296
4 Italy Marco Bezzecchi 9 1'31.796 0.292 0.088 178.125
5 Spain Aleix Espargaro 8 1'31.868 0.364 0.072 177.985
6 Australia Jack Miller 8 1'32.124 0.620 0.256 177.491
7 France Johann Zarco 8 1'32.175 0.671 0.051 177.393
8 Portugal Miguel Oliveira 8 1'32.272 0.768 0.097 177.206
9 Spain Alex Rins 8 1'32.307 0.803 0.035 177.139
10 South Africa Brad Binder 8 1'32.367 0.863 0.060 177.024
11 Spain Maverick Viñales 8 1'32.424 0.920 0.057 176.915
12 Japan Takaaki Nakagami 8 1'32.967 1.463 0.543 175.881
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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