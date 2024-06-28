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Antrenman raporu
MotoGP Hollanda GP

MotoGP Hollanda 1. Antrenman: Bagnaia lider, Marc Marquez ikinci, Fernandez üçüncü!

MotoGP Hollanda 1. antrenman seansınının lideri Francesco Bagnaia oldu. Fabio Di Giannantonio, yaptığı turla pist sınırını ihlal ettiği için liderliği kıl payıyla kaçırdı.

Rümeysa Öztürk
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP sürücüleri teker teker antrenman turlarını atmak için piste çıktılar. Seansın ilk dakikalarında sürücüler hızlıca tur atmaya başladılar. 

İlk turunu atan isim 1.35.323 saniye ile Marc Marquez oldu. Daha sonra Jorge Martin 1.35.391'lik saniyeyle zirveye yerleşen ikinci isim oldu. Son şampiyon Francesco Bagnaia en hızlı turu yaparak, 1.34.225'lik süreyle liderliğe çıktı. 

Marc Marquez 1.33.004 saniyeyle Bagnaia'nın turunu geçerek liderliğe yükseldi. Daha sonra Bagnaia 1.32.820 saniyeyle yeniden zirveye yerleşti. Marquez tekrar turunu müthiş bir şekilde geliştirip 1.32.980'lik turuyla zirveye çıktı. 

Antrenman seansının bitimine 30 dakika kala çoğu sürücü pite girdi ve bir süre sonra yeniden tur atmak için piste çıktılar. 

Seansın birkaç dakikasında Marc Marquez'in süresini geçen olmadı. Daha sonra Alex Marquez 1.32.812'lik turuyla kardeşi Marc'ı geçerek liderliğe yükseldi. Ancak Bagnaia, kısa bir süre içerisinde 1.32.625'lik saniyeyle zirveye yükseldi.

Bitime 15 dakika kala Bagnaia, yeniden harika bir tur atarak 1.32.401'lik saniyeyle zirvede kalmaya devam etti. 

Antrenman seansının bitimine 12 dakika kala, sürücüler yeniden pite girdi ve yaptıkları turları takımlarıyla tartıştılar. O sırada 8 isim pistte kaldı; Aleix Espergaro, Pedro Acosta, Alex Rins, Augusto Fernandez, Jack Miller, Johann Zarco, Joan Mir, Luca Marini. 

Seansın son 5 dakikasında hiçbir sürücü Franscesco Bagnaia'nın yaptığı süreye erişemedi. Daha sonra Fabio Di Giannantonio 1.32.314'lik turuyla, Bagnaia'yı zirveden düşürdü. 

Böylece, Fabio Di Giannantonio 1.32.314'lik saniyeyle liderliğe yerleşecekken pist sınırını aştığı için turu silindi. 

Bagnaia 1.32.401 saniye ile zirveye yerleşirken, Marc Marquez 0.065 saniye geride ikinci oldu. Raul Fernandez ise 0.100 saniye geride üçüncü sırada bitiş çizgisini gördü. 

1. Antrenman seansının sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 19

1'32.401

   176.959  
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 19

+0.065

1'32.466

 0.065 176.834  
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

+0.100

1'32.501

 0.035 176.767  
4 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 17

+0.193

1'32.594

 0.093 176.590  
5 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 19

+0.277

1'32.678

 0.084 176.430  
6 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 16

+0.287

1'32.688

 0.010 176.411  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

1'32.314

   177.125  
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+0.246

1'32.647

 0.333 176.489  
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 22

+0.462

1'32.863

 0.216 176.078  
10 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 21

+0.526

1'32.927

 0.064 175.957  
11 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 20

+0.578

1'32.979

 0.052 175.859  
12 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 19

+0.628

1'33.029

 0.050 175.764  
13 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 21

+0.693

1'33.094

 0.065 175.641  
14 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 21

+0.882

1'33.283

 0.189 175.285  
15 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 20

+1.002

1'33.403

 0.120 175.060  
16 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 18

+1.287

1'33.688

 0.285 174.528  
17 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 19

+0.860

1'33.261

   175.327  
18 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 20

+1.559

1'33.960

 0.699 174.022  
19 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+1.695

1'34.096

 0.136 173.771  
20 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 17

+1.719

1'34.120

 0.024 173.727  
21 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 20

+1.835

1'34.236

 0.116 173.513  
22 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 18

+1.843

1'34.244

 0.008 173.498  
23 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 18

+2.154

1'34.555

 0.311 172.927  
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