MotoGP Hollanda 1. Antrenman: Bagnaia lider, Marc Marquez ikinci, Fernandez üçüncü!

MotoGP sürücüleri teker teker antrenman turlarını atmak için piste çıktılar. Seansın ilk dakikalarında sürücüler hızlıca tur atmaya başladılar.

İlk turunu atan isim 1.35.323 saniye ile Marc Marquez oldu. Daha sonra Jorge Martin 1.35.391'lik saniyeyle zirveye yerleşen ikinci isim oldu. Son şampiyon Francesco Bagnaia en hızlı turu yaparak, 1.34.225'lik süreyle liderliğe çıktı.

Marc Marquez 1.33.004 saniyeyle Bagnaia'nın turunu geçerek liderliğe yükseldi. Daha sonra Bagnaia 1.32.820 saniyeyle yeniden zirveye yerleşti. Marquez tekrar turunu müthiş bir şekilde geliştirip 1.32.980'lik turuyla zirveye çıktı.

Antrenman seansının bitimine 30 dakika kala çoğu sürücü pite girdi ve bir süre sonra yeniden tur atmak için piste çıktılar.

Seansın birkaç dakikasında Marc Marquez'in süresini geçen olmadı. Daha sonra Alex Marquez 1.32.812'lik turuyla kardeşi Marc'ı geçerek liderliğe yükseldi. Ancak Bagnaia, kısa bir süre içerisinde 1.32.625'lik saniyeyle zirveye yükseldi.

Bitime 15 dakika kala Bagnaia, yeniden harika bir tur atarak 1.32.401'lik saniyeyle zirvede kalmaya devam etti.

Antrenman seansının bitimine 12 dakika kala, sürücüler yeniden pite girdi ve yaptıkları turları takımlarıyla tartıştılar. O sırada 8 isim pistte kaldı; Aleix Espergaro, Pedro Acosta, Alex Rins, Augusto Fernandez, Jack Miller, Johann Zarco, Joan Mir, Luca Marini.

Seansın son 5 dakikasında hiçbir sürücü Franscesco Bagnaia'nın yaptığı süreye erişemedi. Daha sonra Fabio Di Giannantonio 1.32.314'lik turuyla, Bagnaia'yı zirveden düşürdü.

Böylece, Fabio Di Giannantonio 1.32.314'lik saniyeyle liderliğe yerleşecekken pist sınırını aştığı için turu silindi.

Bagnaia 1.32.401 saniye ile zirveye yerleşirken, Marc Marquez 0.065 saniye geride ikinci oldu. Raul Fernandez ise 0.100 saniye geride üçüncü sırada bitiş çizgisini gördü.

1. Antrenman seansının sonucu: