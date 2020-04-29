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MotoGP, Hollanda, Almanya ve Finlandiya GP'yi iptal etti!

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MotoGP, Hollanda, Almanya ve Finlandiya GP'yi iptal etti!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Nis 2020 10:24

MotoGP yönetim organı FIM, Hollanda, Almanya ve Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edildiğini ve hiçbirisinin yeni 2020 takviminde yer almayacağını açıkladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 MotoGP sezonunun ilk 11 yarışı iptal edildi ve en erken Ağustos ayına kadar 2020 sezonunun başlaması beklenmiyordu.

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