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MotoGP / Hollanda GP Antrenman raporu

MotoGP Hollanda 3. antrenman: Espargaro kazaya rağmen lider, Quartararo ikinci

Hollanda GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı isim Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro oldu.

Çeviren:
Can Çarpıcı
MotoGP Hollanda 3. antrenman: Espargaro kazaya rağmen lider, Quartararo ikinci
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Cuma günü gördüğümüz ıslak ve soğuk koşullar, bugün Assen'i terk etmişti. Böylece Assen hafta sonundaki ilk tamamen kuru seansı görmüş olduk. 

Francesco Bagnaia'nın dün kuru-ıslak zeminde attığı en hızlı turun geçilmesi, pek uzun sürmedi. Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, 1:32.960 yaparak seansın ilk bölümünde en hızlı isim oldu. 

Geçen yıl Yamaha'da yarışırken Assen'de pole pozisyonunu sahibi olan Vinales, 6 dakika sonra derecesini geliştirdi ve 1:32.911 yaptı. Vinales'in arkasında ise eski takım arkadaşı Fabio Quartararo yer aldı.

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Vinales'in takım arkadaşı Aleix Espargaro ise bu ikilinin arkasında üçüncü sırada yer alıyordu. Espargaro'nun dün ikinci antrenman seansında slick lastiklerle attığı turlar, teknik bir ihlalden dolayı silinmişti ve Espargaro'nun Q2'ye kalamama riski vardı. Ancak İspanyol sürücü, bu sabahki güçlü performansıyla bu riski ortadan kalktı.

Espargaro, üçüncü sıraya yükselmesinden birkaç dakika sonra 1:32.518 yaparak ilk sırayı aldı. Arka tarafta yumuşak lastik tercih eden Espargaro, sonrasında derecesini 1:32.164'e çekti. İspanyol sürücü, belki de bu derecesini daha da geliştirebilirdi ama seansın sonunda 3. virajda kaza yaptı. Dolayısıyla derecesini geliştirme şansı kalmadı. 

Quartararo, seansın sonunda 1:32.166 yaparak Espargaro'dan sadece 0.002sn daha yavaş kalmıştı ancak Fransız sürücünün bu turu, seansın sonrasında silindi. Bu da Quartararo'nun en hızlı turunun artık 1:32.205 olduğu anlamına geliyordu. Bu tur derecesi, onun 2. sırayı korumasına yetti ve son şampiyon, Espargaro'nun 0.041sn arkasında ikinci sırayı aldı. 

Vinales, damalı bayrağı geçtiğinde 3. sırada yer alıyordu ancak onun da turu silindi. İspanyol sürücü, en hızlı turunun silinmesinin ardından 7. sıraya geriledi. 

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales'in turunun silinmesiyle birlikte, Alex Rins 3. sıraya yükseldi. Rins'in adı, ciddi şekilde LCR Honda ile anılıyor.

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Rins'in takım arkadaşı Joan Mir ise 11. oldu ve Q2'ye direkt olarak kalmayı başaramadı. LCR Honda sürücüsü Taakaki Nakagami seansı dördüncü sırada tamamlarken, Marco Bezzecchi 5. en hızlı zamanı kaydetti. 

İkinci antrenman seansının en hızlı ismi Bagnaia, seansı 6. sırada noktaladı. En hızlı turu silinen Vinales ise 7. oldu. 

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Pramac Ducati sürücüleri Jorge Martin ve Johann Zarco, seansın son bölümlerinde 7. virajda kaza yapsalar da 8 ve 9. sıraları almayı başardılar. Fabrika Ducati sürücüsü Jack Miller ise ilk 10'u tamamladı. 

Gresini Ducati sürücüleri Enea Bastianini ve Fabio Di Giannantonio de seansın son bölümlerinde kaza yaptılar. Fabrika Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli de kaza yaptı. Bu üç isim, kazalarından dolayı Q2'ye kalmayı başaramadılar ve sıralama turlarında Q1'de mücadele edecekler. 

Morbidelli'nin ayrıca Pazar günkü yarış için bir uzun tur cezası bulunuyor. 

Direkt olarak Q2'ye kalabilen KTM sürücüsü olmadı. 14. sırada yer alan Brad Binder en hızlı KTM olurken, onu takım arkadaşı Miguel Oliveira takip etti. 

Honda, 3. antrenman seansı öncesinde Pol Espargaro'nun, kaburga sakatlığından dolayı Hollanda GP'den çekildiğini açıklamıştı. Diğer fabrika Honda sürücüsü Stefan Bradl ise bu seansta 22. olabildi. 

MotoGP Hollanda sırlama turları, bugün 15.10'da başlayacak ve SSport'tan naklen yayınlanacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Aleix Espargaro 19 1'32.164     177.414
2 France Fabio Quartararo 22 1'32.205 0.041 0.041 177.410
3 Spain Alex Rins 20 1'32.320 0.156 0.115 177.114
4 Japan Takaaki Nakagami 21 1'32.355 0.191 0.035 177.047
5 Italy Marco Bezzecchi 20 1'32.382 0.218 0.027 176.995
6 Italy Francesco Bagnaia 20 1'32.440 0.276 0.058 176.884
7 Spain Maverick Viñales 22 1'32.487 0.323 0.047 177.304
8 Spain Jorge Martin 21 1'32.592 0.428 0.105 176.594
9 France Johann Zarco 18 1'32.726 0.562 0.134 176.338
10 Australia Jack Miller 19 1'32.878 0.714 0.152 176.760
11 Spain Joan Mir 20 1'32.962 0.798 0.084 175.989
12 Italy Fabio Di Giannantonio 17 1'32.999 0.835 0.037 175.821
13 Italy Franco Morbidelli 16 1'33.036 0.872 0.037 175.751
14 South Africa Brad Binder 18 1'33.128 0.964 0.092 175.808
15 Portugal Miguel Oliveira 19 1'33.148 0.984 0.020 175.540
16 Italy Luca Marini 14 1'33.177 1.013 0.029 175.485
17 Italy Enea Bastianini 15 1'33.261 1.097 0.084 175.327
18 Italy Lorenzo Savadori 21 1'33.281 1.117 0.020 175.289
19 Italy Andrea Dovizioso 23 1'33.346 1.182 0.065 175.167
20 Spain Alex Marquez 20 1'33.605 1.441 0.259 175.013
21 Australia Remy Gardner 19 1'33.639 1.475 0.034 174.619
22 Germany Stefan Bradl 19 1'34.180 2.016 0.541 173.616
23 Spain Raul Fernandez 19 1'34.623 2.459 0.443 172.803
24 South Africa Darryn Binder 19 1'34.957 2.793 0.334 172.195
  Spain Pol Espargaro 0        
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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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