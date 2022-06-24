MotoGP Hollanda 2. antrenman: Kuru-ıslak koşullarda Bagnaia lider

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Bu sabahki ilk antrenman seansını etkileyen yağmur, 2. antrenman seansının başında yoktu ve seans ilerledikçe kuru bir çizgi oluşmaya başladı.

Seansın daha 10. dakikasında, 1. antrenman seansında Jack Miller'ın kaydettiği en hızlı derece geçilmişti. Aleix Espargaro, 1:42.457'lik derecesiyle bu sabah kaydedilen en hızlı dereceyi geçti.

Sonrasında Suzuki sürücüsü Alex Rins, 1:42.312 yaparak ilk sıraya yükseldi. Ardından Alex Marquez 1:42.115'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Marquez'in bu derecesi, 10 dakika boyunca en hızlı zaman olarak kalmıştı ki KTM'den Miguel Oliveira, kurumaya başlayan zemini de avantajına kullanarak 1:40.540 yaptı ve neredeyse 1.6 saniye farkla ilk sıraya yükseldi.

Oliveira bu turu atarken, V46 sürücüsü Luca Marini, kuru zemin lastiklere geçme kararı aldı. Marini, ilk turunda Oliveira'dan 2.6 saniye kadar daha yavaş kalsa da ikinci turunda bu farkı 1 saniyeye indirdi ve ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

Marini, üçüncü turunda ise 1:38.880 yaparak rahat bir şekilde ilk sıraya yükseldi. İtalyan sürücü, sonrasında derecesini geliştirmeye devam etti ve ilk olarak 1:38.248, sonrasında da 1:37.469 yaptı.

Marini'nin kuru zemin lastiklerle güçlü turlar kaydetmesinin ardından, gridin geri kalanı da kuru zemin lastiğine geçme kararı aldı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın son 15 dakikasında, herkesin kuru zemin lastiklerine geçmesiyle birlikte, tur zamanları 1:33'lere kadar indiler. Seansın son dakikalarında atılan turlarda, Bagnaia, zirvede kaldı ve 1:33.274'lük derecesiyle en hızlı isim oldu.

Aleix Espargaro, Bagnaia'nın 0.178 saniye arkasında ikinci olurken; son şampiyon Fabio Quartararo 1:33.579'luk derecesiyle ilk 3'ü tamamladı.

Rins, Quartararo'nun 0.032sn arkasında 4. olurken; onu Miller ile Joan Mir takip etti.

Geçtiğimiz yıl Yamaha ile Assen'de pole pozisyonunu sahibi olan Maverick Vinales, Brad Binder'ın önünde 7. oldu.

Johann Zarco ile Marco Bezzecchi ise ilk 10'u tamamladılar. Bezzecchi, seansın son bölümlerinde kısa bir süreliğine liderliğe yükselse de ilk sıraya çıkmasından saniyeler sonra 5. virajda kaza yaptı. Bu, İtalyan sürücünün bugünkü ikinci kazasıydı.

Gresini sürücüsü Enea Bastianini, liderin 1.042 sn arkasında 11. sırada yer aldı. Kuru zemin lastiklerine ilk geçen isim olan Marini ise seansı Alex Marquez'in önünde 13. sırada tamamlayabildi.

Seans sonucu: