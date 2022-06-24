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MotoGP / Hollanda GP Antrenman raporu

MotoGP Hollanda 2. antrenman: Kuru-ıslak koşullarda Bagnaia lider

Hollanda Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında kuru-ıslak koşullar vardı. Fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, bu çetrefilli seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
MotoGP Hollanda 2. antrenman: Kuru-ıslak koşullarda Bagnaia lider
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Bu sabahki ilk antrenman seansını etkileyen yağmur, 2. antrenman seansının başında yoktu ve seans ilerledikçe kuru bir çizgi oluşmaya başladı. 

Seansın daha 10. dakikasında, 1. antrenman seansında Jack Miller'ın kaydettiği en hızlı derece geçilmişti. Aleix Espargaro, 1:42.457'lik derecesiyle bu sabah kaydedilen en hızlı dereceyi geçti. 

Sonrasında Suzuki sürücüsü Alex Rins, 1:42.312 yaparak ilk sıraya yükseldi. Ardından Alex Marquez 1:42.115'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. 

Marquez'in bu derecesi, 10 dakika boyunca en hızlı zaman olarak kalmıştı ki KTM'den Miguel Oliveira, kurumaya başlayan zemini de avantajına kullanarak 1:40.540 yaptı ve neredeyse 1.6 saniye farkla ilk sıraya yükseldi. 

Oliveira bu turu atarken, V46 sürücüsü Luca Marini, kuru zemin lastiklere geçme kararı aldı. Marini, ilk turunda Oliveira'dan 2.6 saniye kadar daha yavaş kalsa da ikinci turunda bu farkı 1 saniyeye indirdi ve ikinci sıraya yükselmeyi başardı. 

Marini, üçüncü turunda ise 1:38.880 yaparak rahat bir şekilde ilk sıraya yükseldi. İtalyan sürücü, sonrasında derecesini geliştirmeye devam etti ve ilk olarak 1:38.248, sonrasında da 1:37.469 yaptı. 

Marini'nin kuru zemin lastiklerle güçlü turlar kaydetmesinin ardından, gridin geri kalanı da kuru zemin lastiğine geçme kararı aldı. 

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın son 15 dakikasında, herkesin kuru zemin lastiklerine geçmesiyle birlikte, tur zamanları 1:33'lere kadar indiler. Seansın son dakikalarında atılan turlarda, Bagnaia, zirvede kaldı ve 1:33.274'lük derecesiyle en hızlı isim oldu. 

Aleix Espargaro, Bagnaia'nın 0.178 saniye arkasında ikinci olurken; son şampiyon Fabio Quartararo 1:33.579'luk derecesiyle ilk 3'ü tamamladı. 

Rins, Quartararo'nun 0.032sn arkasında 4. olurken; onu Miller ile Joan Mir takip etti. 

Geçtiğimiz yıl Yamaha ile Assen'de pole pozisyonunu sahibi olan Maverick Vinales, Brad Binder'ın önünde 7. oldu. 

Johann Zarco ile Marco Bezzecchi ise ilk 10'u tamamladılar. Bezzecchi, seansın son bölümlerinde kısa bir süreliğine liderliğe yükselse de ilk sıraya çıkmasından saniyeler sonra 5. virajda kaza yaptı. Bu, İtalyan sürücünün bugünkü ikinci kazasıydı. 

Gresini sürücüsü Enea Bastianini, liderin 1.042 sn arkasında 11. sırada yer aldı. Kuru zemin lastiklerine ilk geçen isim olan Marini ise seansı Alex Marquez'in önünde 13. sırada tamamlayabildi.

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'33.274  
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'33.452 0.178
3 France Fabio Quartararo Yamaha 1'33.579 0.305
4 Spain Alex Rins Suzuki 1'33.611 0.337
5 Australia Jack Miller Ducati 1'33.833 0.559
6 Spain Joan Mir Suzuki 1'33.899 0.625
7 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'33.938 0.664
8 South Africa Brad Binder KTM 1'34.127 0.853
9 France Johann Zarco Ducati 1'34.286 1.012
10 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'34.312 1.038
11 Italy Enea Bastianini Ducati 1'34.316 1.042
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'34.504 1.230
13 Italy Luca Marini Ducati 1'34.536 1.262
14 Spain Alex Marquez Honda 1'34.599 1.325
15 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'34.650 1.376
16 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'34.676 1.402
17 Spain Jorge Martin Ducati 1'34.823 1.549
18 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'34.828 1.554
19 Spain Pol Espargaro Honda 1'34.834 1.560
20 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'34.902 1.628
21 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'35.081 1.807
22 Australia Remy Gardner KTM 1'35.222 1.948
23 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'35.571 2.297
24 Germany Stefan Bradl Honda 1'35.951 2.677
25 Spain Raul Fernandez KTM 1'36.226 2.952
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