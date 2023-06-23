MotoGP Hollanda 2. antrenman: Bezzecchi lider, Marquez yine düştü

Cuma sabahı Assen'deki ilk antrenman seansını domine eden Bezzecchi, bu formunu öğleden sonraki bir saatlik seansta da sürdürdü ve Pramac'tan Jorge Martin'i 0.130 saniyeyle geride bıraktı.

Bezzecchi'nin ilk antrenman seansındaki en hızlı turu, ikinci seanstaki son turuna kadar kimse tarafından geçilemedi.

Etkileyici bir gün geçiren Bezzecchi, bitime kısa bir süre kala en iyi dereceyi 1:32.063'e çekerek cuma gününü lider tamamlamış oldu.

Zaman çizelgesinde Bezzecchi'yi takip eden isim Almanya GP galibi Martin olurken, Bezzecchi'nin 0.130 saniye gerisinde kaldı.

KTM'den Jack Miller son turuyla ilk üçü tamamlarken, Francesco Bagnaia da daha iyi bir öğleden sonra geçirdi ve 0.2 saniye geride dördüncü oldu.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Vinales, en iyi Aprilia sürücüsü olarak beşinci olurken, Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo 0.245 saniye geride altıncı oldu.

Aleix Espargaro, Yamaha'dan Franco Morbidelli ile yaşadığı olası engelleme olayına rağmen yedinci olurken, Brad Binder sekizinci, Luca Marini dokuzuncu ve Alex Marquez 10. oldu.

Pramac Ducati ile yarışan Johann Zarco ancak 11. olurken, onu Raul Fernandez, Miguel Oliveira, Morbidelli ve Ducati'den Enea Bastianini takip etti.

Seansın sonunda Vinales'in arkında zaman turu denemesi yapan, Marc Marquez 3. virajda kaza yaptı.

Kazadan yara almadan kurtulan Marquez'in ikinci motosikletini almak için Honda garajına dönme vakti olmadı ve günü 19. sırada tamamladı.

İkinci antrenman sonucu: