MotoGP Hollanda 2. antrenman: Bezzecchi lider, Marquez yine düştü
Marco Bezzecchi, MotoGP Hollanda Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını lider tamamlayan isim oldu.
Cuma sabahı Assen'deki ilk antrenman seansını domine eden Bezzecchi, bu formunu öğleden sonraki bir saatlik seansta da sürdürdü ve Pramac'tan Jorge Martin'i 0.130 saniyeyle geride bıraktı.
Bezzecchi'nin ilk antrenman seansındaki en hızlı turu, ikinci seanstaki son turuna kadar kimse tarafından geçilemedi.
Etkileyici bir gün geçiren Bezzecchi, bitime kısa bir süre kala en iyi dereceyi 1:32.063'e çekerek cuma gününü lider tamamlamış oldu.
Zaman çizelgesinde Bezzecchi'yi takip eden isim Almanya GP galibi Martin olurken, Bezzecchi'nin 0.130 saniye gerisinde kaldı.
KTM'den Jack Miller son turuyla ilk üçü tamamlarken, Francesco Bagnaia da daha iyi bir öğleden sonra geçirdi ve 0.2 saniye geride dördüncü oldu.
Jorge Martin, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Maverick Vinales, en iyi Aprilia sürücüsü olarak beşinci olurken, Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo 0.245 saniye geride altıncı oldu.
Aleix Espargaro, Yamaha'dan Franco Morbidelli ile yaşadığı olası engelleme olayına rağmen yedinci olurken, Brad Binder sekizinci, Luca Marini dokuzuncu ve Alex Marquez 10. oldu.
Pramac Ducati ile yarışan Johann Zarco ancak 11. olurken, onu Raul Fernandez, Miguel Oliveira, Morbidelli ve Ducati'den Enea Bastianini takip etti.
Seansın sonunda Vinales'in arkında zaman turu denemesi yapan, Marc Marquez 3. virajda kaza yaptı.
Kazadan yara almadan kurtulan Marquez'in ikinci motosikletini almak için Honda garajına dönme vakti olmadı ve günü 19. sırada tamamladı.
İkinci antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|1'32.063
|2
|Jorge Martin
|Ducati
|1'32.193
|0.130
|0.130
|3
|Jack Miller
|KTM
|1'32.218
|0.155
|0.025
|4
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'32.263
|0.200
|0.045
|5
|Maverick Viñales
|Aprilia
|1'32.308
|0.245
|0.045
|6
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'32.341
|0.278
|0.033
|7
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'32.408
|0.345
|0.067
|8
|Brad Binder
|KTM
|1'32.449
|0.386
|0.041
|9
|Luca Marini
|Ducati
|1'32.469
|0.406
|0.020
|10
|Alex Marquez
|Ducati
|1'32.581
|0.518
|0.112
|11
|Johann Zarco
|Ducati
|1'32.669
|0.606
|0.088
|12
|Raul Fernandez
|Aprilia
|1'32.794
|0.731
|0.125
|13
|Miguel Oliveira
|Aprilia
|1'32.801
|0.738
|0.007
|14
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'32.935
|0.872
|0.134
|15
|Enea Bastianini
|Ducati
|1'32.955
|0.892
|0.020
|16
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'33.106
|1.043
|0.151
|17
|Augusto Fernandez
|KTM
|1'33.180
|1.117
|0.074
|18
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|1'33.304
|1.241
|0.124
|19
|Marc Marquez
|Honda
|1'33.485
|1.422
|0.181
|20
|Lorenzo Savadori
|Aprilia
|1'33.495
|1.432
|0.010
|21
|Stefan Bradl
|Honda
|1'33.501
|1.438
|0.006
|22
|Iker Lecuona
|Honda
|1'33.720
|1.657
|0.219
|23
|Jonas Folger
|KTM
|1'34.400
|2.337
|0.680
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