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MotoGP Hollanda 2. antrenman: Bezzecchi lider, Marquez yine düştü

Marco Bezzecchi, MotoGP Hollanda Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını lider tamamlayan isim oldu.

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Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Cuma sabahı Assen'deki ilk antrenman seansını domine eden Bezzecchi, bu formunu öğleden sonraki bir saatlik seansta da sürdürdü ve Pramac'tan Jorge Martin'i 0.130 saniyeyle geride bıraktı.

Bezzecchi'nin ilk antrenman seansındaki en hızlı turu, ikinci seanstaki son turuna kadar kimse tarafından geçilemedi.

Etkileyici bir gün geçiren Bezzecchi, bitime kısa bir süre kala en iyi dereceyi 1:32.063'e çekerek cuma gününü lider tamamlamış oldu.

Zaman çizelgesinde Bezzecchi'yi takip eden isim Almanya GP galibi Martin olurken, Bezzecchi'nin 0.130 saniye gerisinde kaldı.

KTM'den Jack Miller son  turuyla ilk üçü tamamlarken, Francesco Bagnaia da daha iyi bir öğleden sonra geçirdi ve 0.2 saniye geride dördüncü oldu.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Vinales, en iyi Aprilia sürücüsü olarak beşinci olurken, Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo 0.245 saniye geride altıncı oldu.

Aleix Espargaro, Yamaha'dan Franco Morbidelli ile yaşadığı olası engelleme olayına rağmen yedinci olurken, Brad Binder sekizinci, Luca Marini dokuzuncu ve Alex Marquez 10. oldu.

Pramac Ducati ile yarışan Johann Zarco ancak 11. olurken, onu Raul Fernandez, Miguel Oliveira, Morbidelli ve Ducati'den Enea Bastianini takip etti.

Seansın sonunda Vinales'in arkında zaman turu denemesi yapan, Marc Marquez 3. virajda kaza yaptı.

Kazadan yara almadan kurtulan Marquez'in ikinci motosikletini almak için Honda garajına dönme vakti olmadı ve günü 19. sırada tamamladı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'32.063    
2 Spain Jorge Martin Ducati 1'32.193 0.130 0.130
3 Australia Jack Miller KTM 1'32.218 0.155 0.025
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'32.263 0.200 0.045
5 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'32.308 0.245 0.045
6 France Fabio Quartararo Yamaha 1'32.341 0.278 0.033
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'32.408 0.345 0.067
8 South Africa Brad Binder KTM 1'32.449 0.386 0.041
9 Italy Luca Marini Ducati 1'32.469 0.406 0.020
10 Spain Alex Marquez Ducati 1'32.581 0.518 0.112
11 France Johann Zarco Ducati 1'32.669 0.606 0.088
12 Spain Raul Fernandez Aprilia 1'32.794 0.731 0.125
13 Portugal Miguel Oliveira Aprilia 1'32.801 0.738 0.007
14 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'32.935 0.872 0.134
15 Italy Enea Bastianini Ducati 1'32.955 0.892 0.020
16 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'33.106 1.043 0.151
17 Spain Augusto Fernandez KTM 1'33.180 1.117 0.074
18 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'33.304 1.241 0.124
19 Spain Marc Marquez Honda 1'33.485 1.422 0.181
20 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'33.495 1.432 0.010
21 Germany Stefan Bradl Honda 1'33.501 1.438 0.006
22 Spain Iker Lecuona Honda 1'33.720 1.657 0.219
23 Germany Jonas Folger KTM 1'34.400 2.337 0.680
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Marquez, Honda'nın MotoGP projesine tam olarak adanmış durumda
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