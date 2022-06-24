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MotoGP / Hollanda GP Antrenman raporu

MotoGP Hollanda 1. antrenman: Zorlu koşullarda Miller lider, Mir ikinci

Yağmurun etkisini gösterdiği MotoGP Hollanda 1. antrenman seansını fabrika Ducati sürücüsü Jack Miller ilk sırada tamamlarken, Joan Mir ikinci oldu.

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Çeviren:
Can Çarpıcı
MotoGP Hollanda 1. antrenman: Zorlu koşullarda Miller lider, Mir ikinci
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Sachsenring'in sıcak havası, çok uzaklara gitmiş duruyor. Yaz arasından önceki son yarış olan Hollanda GP öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansı, yoğun yağmurun etkisi altındaydı. Hava sıcaklığı 20 dereceyi geçmezken, hafta sonu boyunca soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. 

Yarış ve sıralama turlarında yağmur riski daha az olsa da yine de ıslak bir hafta sonu olacak gibi duruyor. 

Tüm hafta sonunun yağmur altında geçme ihtimali olduğundan, sürücüler koşullara hızlıca alışmak istediler ve seansın başlamasıyla birlikte neredeyse tüm sürücüler piste çıktılar. 

İlk viraj sürücüleri fazlasıyla zorladı. Joan Mir ve Maverick Vinales, ilk virajda yeteri kadar yavaşlayamadılar ve çakıl havuzunu ziyaret etmek zorunda kaldılar. Dakikalar sonra ise Marco Bezzecchi ilk virajda düştü.

Sonrasında Enea Bastianini de ilk virajda kaza yaptı. İtalyan sürücü, frenlemede motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düştü. Genç sürücü uzun süre kaydı ve bariyerlere çarpmadan önce son anda durabildi. 

 

Seansın ilk bölümünde liderlik; Miller, Franco Morbidelli ve Fabio Quartararo arasında el değiştirdi. Ancak sonrasında Miller vites artırdı ve Yamaha sürücülerinin neredeyse 1 saniye kadar önüne geçti. 

Johann Zarco, bu bölümde Miller'a en çok yaklaşabilen isim oldu. Fransız sürücü, Miller'ın sadece 0.047 sn arkasında kaldı. 

Sonrasında yağmur etkisini artırdı ve sürücüler uzun süre garajlarında kaldılar. Seansın son 10 dakikasına girdiğimizde ise sürücüler yeniden piste çıktılar. Birçok kişi zamanını geliştirdi ve sırasıyla Francesco Bagnaia, Maverick Vinales ve Pol Espargaro ilk sıraya yükseldiler. 

Fakat Miller yeniden ilk sıraya yükselmeyi başardı ve liderliği yeniden eline geçirdi. Seansın son iki dakikasına girdiğimizde, Joan Mir kısa bir süreliğine ilk sıraya çıktı ancak Miller son sözü söyleyen isim oldu. Avustralyalı sürücü, 1:42.589 yaparak yeniden ilk sıraya yükseldi. 

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Böylelikle Miller, hafta sonunun ilk seansını lider tamamladı. Mir onu takip ederken, Pol Espargaro ilk 3'ü tamamlayan isim oldu. 

2023'te LCR Honda'da yarışmayacağı açıklanan Alex Marquez dördüncü sırayı aldı. Aleix Espargaro ise beşinciydi. 

Yağmur yağan son yarış olan Endonezya GP'de galip gelen Miguel Oliveira altıncı en hızlı zamanı kaydetti. 

2023 için adı LCR Honda ile güçlü bir şekilde anılan Alex Rins ise 7. sıradaydı. Johann Zarco, Jorge Martin ve Maverick Vinales ise ilk 10'u tamamladılar. 

Bagnaia, en hızlı 11. zamanı kaydetti. Seansa hızlı başlayan Yamaha sürücüleri, seansın ilerleyen bölümlerinde gerilediler. Morbidelli 15, Quartararo ise 17. sırayı alabildi. 

Netherlands Hollanda GP- 1. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 14 1'42.589  
2 Spain Joan Mir Suzuki 17 1'42.698 0.109
3 Spain Pol Espargaro Honda 16 1'42.891 0.302
4 Spain Alex Marquez Honda 17 1'42.959 0.370
5 Spain Aleix Espargaro Aprilia 13 1'43.030 0.441
6 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'43.091 0.502
7 Spain Alex Rins Suzuki 12 1'43.116 0.527
8 France Johann Zarco Ducati 21 1'43.150 0.561
9 Spain Jorge Martin Ducati 21 1'43.189 0.600
10 Spain Maverick Viñales Aprilia 19 1'43.417 0.828
11 Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 1'43.424 0.835
12 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 16 1'43.481 0.892
13 South Africa Brad Binder KTM 19 1'43.514 0.925
14 Italy Marco Bezzecchi Ducati 17 1'43.542 0.953
15 Italy Franco Morbidelli Yamaha 13 1'43.724 1.135
16 Japan Takaaki Nakagami Honda 16 1'43.818 1.229
17 France Fabio Quartararo Yamaha 13 1'44.248 1.659
18 Germany Stefan Bradl Honda 15 1'44.265 1.676
19 Spain Raul Fernandez KTM 17 1'44.285 1.696
20 South Africa Darryn Binder Yamaha 18 1'44.602 2.013
21 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 14 1'44.825 2.236
22 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 14 1'44.968 2.379
23 Australia Remy Gardner KTM 19 1'45.282 2.693
24 Italy Luca Marini Ducati 18 1'45.392 2.803
25 Italy Enea Bastianini Ducati 11 1'46.446 3.857
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