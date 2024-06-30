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Yarış raporu
MotoGP Hollanda GP

MotoGP Hollanda: Bagnaia yarışı kazandı, Bastianini podyumda!

2024 MotoGP Şampiyonası'nın Hollanda'da gerçekleştirilen yarışında zafer Francesco Bagnaia'nın oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Francesco Bagnaia iyi bir start aldı ve liderliğini korumayı sürdürdü.

Maverick Vinales yarışa ikinci sıradan devam etti ve 5 sıra grid cezası almasına rağmen Martin ikinci sıraya yükseldi. Vinales de üçüncü sıraya düştü. Marc Marquez dördüncü sıradan yarışına devam ederken, kardeşi Alex Marquez onu takip etti.

Yarışın başlangıcında Alex Rins kaza yaptı ve yarışa veda etmek zorunda kaldı. 

İlk turlarda Marc Marquez, Maverick Vinales'in açtığı boşluktan yararlanarak üçüncü sıraya yükseldi. 

Francesco Bagnaia rahatça Martin'e karşı fark açmaya devam etti. Martin'in arkasındaki Marc Marquez Martin'in 0.712 sn gerisindeydi. Alex Marquez de, hızlıca geriye düşerek 7. sıraya kadar geriledi. 

4. turda Marco Bezzecchi yarışta motosikletinin kontrolünü kaybedip kendini yerde buldu ve yarışa veda eden diğer bir isim oldu.  

Yarışın yarısında, Acosta ve Di Giannantonio arasında beşincilik mücadelesi devam ederken, Marc Marquez ve Maverick Vinales arasında da üçüncülük mücadelesi vardı. Ancak Vinales'in arkasındaki Di Giannantonio, Vinales'e karşı atak yaparak dördüncü sıraya yükseldi. Vinales de, beşinci sıraya geriledi.

Di Giannantonio, Marc Marquez'e karşı müthiş bir şekilde atak yaparak üçüncü sıraya çıktı. Marquez de dördüncü sıraya düştü. Marc Marquez,  Di Giannantonio ile üçüncülük mücadelesine devam ederken, Vinaeles de dördüncü sıra için Marc Marquez'i kovalıyordu. 

Bitime 15 tur kala ön sırada Bagnaia, Martin'e karşı adım adım fark açmaya devam etti. Martin'de Bagnaia'yı liderlik için kovaladı. Ancak Martin ikinci sırada kalmaya devam etti. 

Yarışın 17. turunda Bagnaia liderliğini korumayı sürdürdü ve Martin, Bagnaia'nın 1.788 saniye gerisindeydi. Di Giannantonio ise ilk iki sürücünün arkasında 4.410 saniye geride üçüncü sırada yarışa devam ediyordu. 

O sırada Bastianini, çaylak Acosta'yı geçti ve altıncı sıraya yükseldi. Di Giannantonio, Marc Marquez ve Vinales arasında üçüncülük mücadelesi bulunuyordu. Vinales, iki sürücüye karşı müthiş bir atak yaparak üçüncü sıraya çıktı.

Marc Marquez dördüncü sırada kalmaya devam ederken, Di Giannantonio 6. sıraya geriledi. Enea Bastianini da, o sırada beşinci sıraya çıktı. 

Enea Bastianini ile temas eden Marc Marquez pist dışına çıkmasıyla Bastianini, Marquez'i geçerek dördüncü sıraya yükseldi. Bastianini podyuma çıkabilmek adına Vinales ile üçüncülük mücadelesine girdi ve Bastianini üçüncü sıraya kadar yükseldi. 

O sırada Maverick Vinales de, Marc Marquez'i kolayca geçerek dördüncü sıraya yükseldi. 

Ön sırada Francesco Bagnaia, Jorge Martin'e karşı yaklaşık 3.0 sn açarak liderliğini korumayı sürdürdü. Martin'i sırasıyla Bastianini, Vinales, Marc Marquez takip etti.

Acosta son turda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve günü puansız kapattı.

MotoGP Hollanda'da yarışa pole pozisyonundan başlayan Francesco Bagnaia, yarışı kazandı. 3.676 saniye geride Jorge Martin ikinci olurken, Enea Bastianini ise podyum tamamladı. 

Yarışın sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 26

-

       25
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 26

+3.676

3.676

 3.676     20
3 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 26

+7.073

7.073

 3.397     16
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 26

+7.868

7.868

 0.795     13
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+8.299

8.299

 0.431     11
6 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 26

+8.258

8.258

       10
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+16.005

16.005

 7.747     9
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 26

+21.095

21.095

 5.090     8
9 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+22.368

22.368

 1.273     7
10 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 26

+23.413

23.413

 1.045     6
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 26

+24.004

24.004

 0.591     5
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+24.057

24.057

 0.053     4
13 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 26

+42.767

42.767

 18.710     3
14 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 26

+42.871

42.871

 0.104     2
15 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 26

+44.429

44.429

 1.558     1
16 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 26

+46.246

46.246

 1.817      
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 26

+1.100

1.100

        
dnf Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 25

1 lap

     Kaza  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 6

20 laps

     Kaza  
dnf Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 5

21 laps

     Yarış dışı  
dns Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 0

26 laps

        
Tüm sonuçları görüntüle  

 

 

Di Giannantonio

 

 

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