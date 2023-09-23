MotoGP Hindistan sprint yarışı: Martin rahat galip, Marquez podyumda!

Sprint yarışı normalde 13.00'da başlayacaktı, ancak yağmur nedeniyle ilk olarak 15 dakikalık ekstra bir antrenman seansı yapıldı, sonrasında ise yarışın startı 14.08'e ertelendi.

Ancak prosedür sıkıntıları nedeniyle başlangıç üç kez daha ertelendi ve 14.35'e kadar yarış başlayamadı.

Yarış başladığında Martin iyi bir startla Marco Bezzecchi'den liderliği aldı, Marini de benzer bir atak için gelirken Bezzecchi takım arkadaşına agresif bir savunma yaptı.

Savunmanın bedeli ağır oldu, nitekim Marini kendini yerde bulurken, Bezzecchi son sıralara kadar geriledi. Aynı esnada arkada Stefan Bradl, Pol Espargaro ve Augusto Fernandez'in de kaza yaptığını gördük.

Kazanın ardından Marini yarışa veda etti, Bezzecchi ise 17. sıraya kadar geriledi. Ön grupta ise Martin-Bagnaia-Joan Mir-Marc Marquez sıralaması oluştu.

Mir sonrasında dördüncülüğe geriledi, birkaç tur sonra ise önce pist dışına taşarak dokuzunculuğa düştü, sonrasında da yavaş bir lowside ile kendini yerde buldu.

Takım arkadaşının düşüşü Marquez'i rahatlattı, kendisi böylece hemen arkasındaki Brad Binder'a daha rahat savunma yapabildi, önündeki Martin ve Bagnaia zaten farkı açmıştı.

Martin yarış boyunca hiç geçilmedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya üçüncü galibiyetine uzanmayı başardı.

Fiziksel durumu halen sıkıntılı olan Bagnaia ciddi bir rakip konumunda değildi ve ikincilikle yetindi.

Podyumu ise Portekiz sprint yarışının ardından ilk kez bu kadar önlerde yer alan Marquez tamamladı, genel olarak Honda da iyiydi hafta sonu boyunca.

KTM kötü sıralama turlarının ardından yarış performansında epey iyiydi; Binder dördüncü olurken, Jack Miller yedinci sırada yer aldı.

Bezzecchi ilk turdan sonra gaza bastı ve çok iyi bir yükseliş gerçekleştirerek 11 turda 12 sıra kazandığı yarışı 5. tamamladı.

Son turlarda beşinciliği kaptıran Fabio Quartararo altıncı olurken, günün son puanları Maverick Vinales ve Raul Fernandez'e gitti.