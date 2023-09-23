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Önceki / Hindistan sprint yarışı yağmur dolayısıyla 14.00'a ertelendi
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MotoGP Hindistan sprint yarışı: Martin rahat galip, Marquez podyumda!

Sprint yarışında Ducati bir kez daha çok üstündü, galibiyet Jorge Martin'e giderken Marc Marquez uzun süre sonra podyuma dönmeyi başardı!

Altay Gök
Ekleyen:
Jorge Martin, Pramac Racing

Sprint yarışı normalde 13.00'da başlayacaktı, ancak yağmur nedeniyle ilk olarak 15 dakikalık ekstra bir antrenman seansı yapıldı, sonrasında ise yarışın startı 14.08'e ertelendi.

Ancak prosedür sıkıntıları nedeniyle başlangıç üç kez daha ertelendi ve 14.35'e kadar yarış başlayamadı.

Yarış başladığında Martin iyi bir startla Marco Bezzecchi'den liderliği aldı, Marini de benzer bir atak için gelirken Bezzecchi takım arkadaşına agresif bir savunma yaptı.

Savunmanın bedeli ağır oldu, nitekim Marini kendini yerde bulurken, Bezzecchi son sıralara kadar geriledi. Aynı esnada arkada Stefan Bradl, Pol Espargaro ve Augusto Fernandez'in de kaza yaptığını gördük.

Kazanın ardından Marini yarışa veda etti, Bezzecchi ise 17. sıraya kadar geriledi. Ön grupta ise Martin-Bagnaia-Joan Mir-Marc Marquez sıralaması oluştu.

Mir sonrasında dördüncülüğe geriledi, birkaç tur sonra ise önce pist dışına taşarak dokuzunculuğa düştü, sonrasında da yavaş bir lowside ile kendini yerde buldu.

Takım arkadaşının düşüşü Marquez'i rahatlattı, kendisi böylece hemen arkasındaki Brad Binder'a daha rahat savunma yapabildi, önündeki Martin ve Bagnaia zaten farkı açmıştı.

Martin yarış boyunca hiç geçilmedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya üçüncü galibiyetine uzanmayı başardı.

Fiziksel durumu halen sıkıntılı olan Bagnaia ciddi bir rakip konumunda değildi ve ikincilikle yetindi.

Podyumu ise Portekiz sprint yarışının ardından ilk kez bu kadar önlerde yer alan Marquez tamamladı, genel olarak Honda da iyiydi hafta sonu boyunca.

KTM kötü sıralama turlarının ardından yarış performansında epey iyiydi; Binder dördüncü olurken, Jack Miller yedinci sırada yer aldı.

Bezzecchi ilk turdan sonra gaza bastı ve çok iyi bir yükseliş gerçekleştirerek 11 turda 12 sıra kazandığı yarışı 5. tamamladı.

Son turlarda beşinciliği kaptıran Fabio Quartararo altıncı olurken, günün son puanları Maverick Vinales ve Raul Fernandez'e gitti.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 11 19'18.836   171.2   12
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 11 +1.389 1.389 170.9   9
3 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 11 +2.405 1.016 170.8   7
4 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 11 +2.904 0.499 170.7   6
5 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 11 +3.266 0.362 170.7   5
6 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 11 +4.327 1.061 170.5   4
7 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 11 +7.172 2.845 170.1   3
8 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 11 +8.798 1.626 169.9   2
9 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 11 +10.530 1.732 169.6   1
10 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 11 +10.826 0.296 169.6    
11 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 11 +11.456 0.630 169.5    
12 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 11 +15.415 3.959 168.9    
13 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 11 +17.437 2.022 168.6    
14 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 11 +23.714 6.277 167.7    
15 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 11 +36.468 12.754 165.9    
dnf Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 7 +4 Laps 4 Laps 168.5 Kaza  
dnf France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 6 +5 Laps 1 Lap 164.7 Yarış dışı  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 3 +8 Laps 3 Laps 169.8 Kaza  
dnf Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 0       Kaza  
dnf Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 0       Kaza  
dnf Germany S. Bradl Team LCR 6 Honda 0       Kaza  
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Hindistan sprint yarışı yağmur dolayısıyla 14.00'a ertelendi

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