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MotoGP / Hindistan GP Sıralama turları raporu

MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6!

VR46 Ducati dominant başladığı hafta sonunu Marco Bezzecchi'nin pole pozisyonuyla taçlandırdı. Ducati ilk dördü kapatırken, Repsol Honda sürücüleri 5. ve 6. sıralarda yer aldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Hindistan hafta sonunu tam anlamıyla domine eden VR46 takımı, üç antrenman seansını da zirvede tamamlamasının ardından sıralama turlarının da favorisi konumundaydı.

Beklentileri gerçekleştirmek için hemen gaza basan Bezzecchi henüz ilk turundan 1.44.733 yaparak zirveye yerleşti.

Kısa süre sonra geçen haftanın galibi Jorge Martin'e geçilen Bezzecchi, ilk olarak 1.44.401, sonrasında ise 1.43.947 yaparak liderliği geri almayı başardı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Martin iki kez Bezzecchi'yi geride bırakmasına rağmen son turunda 1.43.990'dan öteye gidemedi ve ikincilikle yetindi.

Barselona'da atlattığı büyük kazadan beri biraz olsun ayağını gazdan çeken Francesco Bagnaia yine hızlıydı ancak 0.256 saniye geride üçüncü sırada kaldı.

Bezzecchi'nin takım arkadaşı Luca Marini dördüncü sırada yer aldı; bu, Ducati'nin ilk dördü kapatması anlamına geliyor.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Günün sürprizi hiç şüphesiz ki Repsol Honda sürücüleriydi, henüz Cuma gününden epey hızlı görünen Joan Mir-Marc Marquez ikilisi seansa da direkt Q2'den başladılar.

Motosiklete alışamadığı ve denge sorunları nedeniyle sürekli düştüğü bilinen Mir yılın en iyi sıralama seansını geçirdi ve beşinci olarak kendine Ducati sürücülerinin hemen gerisinde yer buldu.

Marquez ise seansın başında kendini hafif bir kaza sonucu yerde bulsa da toparlandı ve seansı altıncı tamamladı.

Johann Zarco yedinci olurken, fena bir seans geçirmeyen Fabio Quartararo sekizinci sırada yer aldı.

Aprilia için vasat bir seans geride kaldı, Aleix Espargaro dokuz, Maverick Vinales onuncu sıralardan öteye gidemediler.

RNF Aprilia sürücüsü Raul Fernandez ise Q1'den geldiği seansı 11. kapatarak sürpriz yaptı, nitekim kendisi bu yıl epey formsuzdu. Takım arkadaşı Miguel Oliveira 19. sırada yer almakta.

Alex Marquez ise Q1'den gelen son isimdi, ancak kendisi kötü bir kaza geçirdi ve kaburgasındaki kırıklar nedeniyle hafta sonundan çekildi.

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Günün kabus yaşayan takımı ise KTM oldu, en iyi KTM sürücüsü 14. sıradaki Brad Binder olurken, Jack Miller 16. sırada kaldı.

Tech3 KTM sürücüleri de epey gerilerde, Augusto Fernandez 18, Pol Espargaro ise 20. sırada.

 

MotoGP Hindistan sıralama turları sonuç tablosu

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 8 1'43.947   173.511 346
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 8 +0.043 0.043 173.439 344
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 7 +0.256 0.213 173.085 346
4 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 8 +0.268 0.012 173.065 344
5 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 7 +0.507 0.239 172.669 344
6 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 7 +0.522 0.015 172.644 344
7 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 8 +0.568 0.046 172.568 344
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 8 +0.777 0.209 172.224 346
9 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 7 +0.794 0.017 172.196 344
10 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 8 +0.803 0.009 172.181 341
11 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 7 +1.247 0.444 171.454 339
12 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 0        
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