MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6!

Hindistan hafta sonunu tam anlamıyla domine eden VR46 takımı, üç antrenman seansını da zirvede tamamlamasının ardından sıralama turlarının da favorisi konumundaydı.

Beklentileri gerçekleştirmek için hemen gaza basan Bezzecchi henüz ilk turundan 1.44.733 yaparak zirveye yerleşti.

Kısa süre sonra geçen haftanın galibi Jorge Martin'e geçilen Bezzecchi, ilk olarak 1.44.401, sonrasında ise 1.43.947 yaparak liderliği geri almayı başardı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Martin iki kez Bezzecchi'yi geride bırakmasına rağmen son turunda 1.43.990'dan öteye gidemedi ve ikincilikle yetindi.

Barselona'da atlattığı büyük kazadan beri biraz olsun ayağını gazdan çeken Francesco Bagnaia yine hızlıydı ancak 0.256 saniye geride üçüncü sırada kaldı.

Bezzecchi'nin takım arkadaşı Luca Marini dördüncü sırada yer aldı; bu, Ducati'nin ilk dördü kapatması anlamına geliyor.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Günün sürprizi hiç şüphesiz ki Repsol Honda sürücüleriydi, henüz Cuma gününden epey hızlı görünen Joan Mir-Marc Marquez ikilisi seansa da direkt Q2'den başladılar.

Motosiklete alışamadığı ve denge sorunları nedeniyle sürekli düştüğü bilinen Mir yılın en iyi sıralama seansını geçirdi ve beşinci olarak kendine Ducati sürücülerinin hemen gerisinde yer buldu.

Marquez ise seansın başında kendini hafif bir kaza sonucu yerde bulsa da toparlandı ve seansı altıncı tamamladı.

Johann Zarco yedinci olurken, fena bir seans geçirmeyen Fabio Quartararo sekizinci sırada yer aldı.

Aprilia için vasat bir seans geride kaldı, Aleix Espargaro dokuz, Maverick Vinales onuncu sıralardan öteye gidemediler.

RNF Aprilia sürücüsü Raul Fernandez ise Q1'den geldiği seansı 11. kapatarak sürpriz yaptı, nitekim kendisi bu yıl epey formsuzdu. Takım arkadaşı Miguel Oliveira 19. sırada yer almakta.

Alex Marquez ise Q1'den gelen son isimdi, ancak kendisi kötü bir kaza geçirdi ve kaburgasındaki kırıklar nedeniyle hafta sonundan çekildi.

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Günün kabus yaşayan takımı ise KTM oldu, en iyi KTM sürücüsü 14. sıradaki Brad Binder olurken, Jack Miller 16. sırada kaldı.

Tech3 KTM sürücüleri de epey gerilerde, Augusto Fernandez 18, Pol Espargaro ise 20. sırada.

MotoGP Hindistan sıralama turları sonuç tablosu