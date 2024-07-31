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MotoGP

MotoGP, Hindistan GP'sini 2025'te geri getirmek için yeni bir sözleşme imzaladı

MotoGP, 2025-2027 yılları arasında Hindistan Grand Prix'sini düzenlemek üzere Uttar Pradesh eyalet hükümetiyle yeni bir sözleşme imzaladı.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Srinivasa Krishnan

Resmi olarak 'operasyonel hususlar' ve uygun olmayan 'hava koşulları' nedeniyle bu sezonun takviminden çıkarılan Hindistan'ın, önümüzdeki yıl MotoGP takvimine geri döneceği yeni anlaşmayla doğrulandı.

MotoGP Dorna tarafından yapılan açıklamada, 2023'teki Hindistan yarışının organizatörü olan Noida merkezli özel kuruluş Fairstreet Sports'tan hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.

Fairstreet yarışın ilkini 2023 yılında hükümetten ve destek alarak düzenlemiş ancak çeşitli sorunlar ve genel deneyim eksikliği nedeniyle eleştirilmişti.

Fairstreet'in 2023 yarışı için ev sahipliği ücretinin tamamını bu yılın yaz aylarına kadar ödemediği de söylenmişti. Hatta 2024 yarışının iptal olmasının sebebi olarak bu durum gösterilmişti.

Fairstreet ise savunmasında, Dorna'ya ödemedeki gecikmelerin başlıca nedeni olarak Hindistan'daki genel seçimleri göstermişti.

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, imzalanan yeni sözleşmenin ardından şunları söyledi: "Doğrudan Uttar Pradesh hükümeti ile yapılan bu yeni anlaşmayı duyurmaktan çok mutluyuz."

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hindistan Grand Prix'sinin açılışı önemli bir başarıydı ve hem MotoGP'ye hem de ev sahibi Uttar Pradesh bölgesine muazzam bir değer kattı, dolayısıyla bunu gelecekte de birlikte inşa etmeye devam edebilmemiz harika."

"Hindistan MotoGP için çok önemli bir pazar. Yarışlar için sağlıklı, yerleşik bir izleyici kitlesi var ve bu kitleyi katlanarak artırabileceğimizi biliyoruz. Ülkede her gün yüz milyonlarca iki tekerlekli araç kullanılıyor ve bu da MotoGP'nin konumu sayesinde üreticilerimiz ve sporun kendisi için hayati önem taşıyor."

"MotoGP'yi önümüzdeki üç sezon boyunca Hindistan'a, Uttar Pradesh'e ve Buddh Uluslararası Pisti'ne geri getirmek için doğrudan Uttar Pradesh hükümetiyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz."

Dorna ve Uttar Pradesh hükümeti arasındaki yeni anlaşma üç sezonu kapsıyor ve 2027 yılına kadar sürecek. 

2025'te Hindistan'ın, Katar'daki geleneksel açılış yarışının ardından sezonun ikinci yarışına ev sahipliği yapması bekleniyor.

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