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MotoGP

MotoGP Hindistan GP dönüşünü 2026'ya erteledi

MotoGP, Hindistan Grand Prix'sinin takvime dönüşünü 'operasyonel koşullar' olarak nitelendirdiği nedenlerle 2026 yılına erteledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Autosport tarafından salı günü açıklandığı üzere, MotoGP önümüzdeki yıl Hindistan'ı ziyaret etmeyecek. Buddh Uluslararası Pisti'ndeki yarış 2025 için yedek statüsüne alındı.

Yerel yetkililerin gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan yarışı düzenlemek için gereken mali desteği bulamadıkları anlaşılıyor.

MotoGP organizatörü Dorna bu konuda, "Operasyonel koşullar, etkinliğin 2025 takviminin başlangıcına yakın bir tarihe ertelenmesini zorunlu kılmıştır." 

"Sezon sonuna doğru uygun tarih bulunmadığı için, MotoGP Hindistan'a 2026'nın ilk bölümünde geri dönecek." açıklamasında bulundu.

MotoGP geçtiğimiz ay, 2024'te yapılması planlanan etkinliğin iptal edilmesinin ardından şampiyonayı ülkeye geri getirmek için doğrudan Uttar Pradesh eyalet hükümetiyle üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Yeni anlaşma önceki organizatör Fairstreet Sports'u saf dışı bırakmış, bunun üzerine eyaletin yatırım kolu Invest UP yarışı organize edecek yeni bir kuruluş bulmak üzere bir ihale açmıştı.

Ancak MotoGP'nin 2025 programını tamamlamak istemesi nedeniyle mart ayında yapılması planlanan yarış için zamanında bir anlaşmaya varılamadığı anlaşılıyor.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Portekiz 2026'ya kadar yeni sözleşme imzaladı

Ayrı bir duyuruda MotoGP, Portimao ile yapılan iki yıllık yeni bir anlaşmanın bir parçası olarak Portekiz'in 2025 yılında takvimde kalacağını doğruladı.

Bu ayın başlarında Macaristan'daki Balaton Park Pisti'ne yeni bir yarış eklenmesinin ardından Algarve pistinin takvimdeki geleceği konusunda şüpheler vardı, ancak yeni sözleşme ülkenin MotoGP'deki geleceğini 2026'ya kadar garanti altına aldı.

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta şunları söyledi: "Portekiz'de en az iki yıl daha yarışacağımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

"Autódromo Internacional do Algarve'ye ilk gittiğimizden bu yana, pist birçok taraftar ve yarışçı için favori haline geldi."

"Burası sadece yarışmak için güzel bir yer değil, aynı zamanda etkinliğin kendisi de her yıl gelişti ve bölge üzerinde böylesine olumlu bir ekonomik, sportif ve sosyal etki yaratabildiğimiz için çok gururluyuz. Portekizli hayranlarımızı 2025 ve 2026'da tekrar görmeyi dört gözle bekliyoruz." 

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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