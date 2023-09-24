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MotoGP / Hindistan GP Yarış raporu

MotoGP Hindistan: Bezzecchi rahat kazandı, Quartararo podyumda, Bagnaia düştü!

MotoGP tarihindeki ilk Hindistan Grand Prix'sini VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi kazanırken, şampiyona lideri Francesco Bagnaia kaza yaparak yarışı tamamlayamadı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Polesitter Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

MotoGP padoğunun ilk defa geldiği Hindistan'da sıra artık yarış günündeydi. Pazar günü perdeyi ilk olarak Moto3 sınıfı açmıştı, sonrasında Moto2 sınıfı yarıştı ve son olarak da premier sınıf Buddh Uluslararası Pisti'nde yarıştı. 

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MotoGP tarihindeki ilk Hindistan GP öncesinde VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi pole pozisyonundaydı. Dün gerçekleştirilen sprint yarışında takım arkadaşıyla şanssız bir temas yaşayan Bezzecchi, sprint yarışta kaçırdığı potansiyel galibiyeti bugün ana yarışta alma hedefindeydi. 

Bezzecchi'nin arkasında ise bu sezon onun yanında görmeye alışık iki isim vardı: Jorge Martin ve Francesco Bagnaia. 

Sprint yarışının galibi Martin ikinci cebe yerleşirken, şampiyona lideri Bagnaia ilk çizgiyi tamamladı. Gridde normalde 4. sırada Luca Marini'nin olması gerekiyordu ancak kendisi dün starttaki kazada köprücük kemiğini kırdığı için yarışta yer olamadı. 

Boş kalan dördüncü cebin arkasında üç dünya şampiyonu arka arkaya start alıyordu: Honda'da Joan Mir beşinci cepteydi, adı Gresini Ducati ile anılan ve sprint yarışta podyuma çıkan Marc Marquez altıncıydı ve Fabio Quartararo yedinciydi.  

Sıcaklık ve nem çok yüksek olduğundan ana yarış 24 turdan 21 tura düşürülmüştü, yarışta ufak bir yağmur ihtimali de bulunuyordu. 

Track action

Track action

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

5 kırmızı ışığın sönmesiyle tarihteki ilk MotoGP Hindistan GP başladı ve ilk virajda liderlik el değiştirdi: Martin çizgiden çok iyi kalkarak liderliği aldı, Bagnaia ise ikinci sıraya yükseldi. Bezzecchi iki sıra kaybetmişti. 

Onların arkasında ise Marquez, Quartararo ve Mir çok yakındı. 

Yarış startı: 

 

Ana düzlüğün sonunda geldiğimizde ikinci sıradaki Bagnaia, Martin'e atak yaptı ve liderliğe yükseldi. Martin ise Bagnaia'ya savunma yapmaya çalışırken dışarı taştığından Bezzecchi'ye de geçildi. 

Böylelikle ilk turun son sektörüne girerken Bagnaia, Bezzecchi, Martin sıralaması oluştu. Bu sefer de ikinci sıradaki Bezzecchi son virajda Bagnaia'ya atağını yaptı ve liderliğin 3 kez el değiştirdiği ilk turu lider tamamladı. 

Böylelikle Bezzecchi, Bagnaia, Martin, Marquez, Quartararo, Mir ilk 6'sı oluştu. 

Bezzecchi ilk turu lider tamamladı: 

 

Bezzecchi, ilk turu lider tamamlamasının ardından önde kayboldu. Beşinci tura geldiğimizde Bagnaia ile arasındaki fark 2.5 saniye bandındaydı.

Bezzecchi'nin farkı 5 turda bu kadar açabilmesine yardımcı olan bir faktör de Bagnaia ve Martin'in sert bir şekilde mücadele etmesiydi. 

İkinci sıra için savaşan Ducati'ler, yer yer fazlasıyla yakınlaştılar ve Martin öne geçmeyi başardı. 

Bagnaia ve Martin fazla yakınlaştılar: 

 
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Altıncı turda Bezzecchi, Martin, Bagnaia sıralaması devam ediyordu. Bu üçlüye oldukça yakın ilerleyen Marquez ise bu turda ilk virajda düştü. 

İlk virajda ön lastiği kaybeden ve yavaş bir lowside Marquez, sonrasında ayağa kalkıp yarışa yeniden katıldı.

 

11. turda ise Aleix Espargaro mekanik bir sorun yaşayarak veda etti, ondan önce Augusto Fernandez mekanik bir sorunla garaja gelmiş ve yarışı bırakmıştı. 

13. tura geldiğimizde Martin ile Bagnaia bir kez daha mücadele etmeye başladı ve Bagnaia yeniden ikinci sıraya yükseldi. Lider Bezzecchi bu noktada 5 saniye kadar öndeydi. 

Bagnaia ikinci sırayı almasının ardından Martin ile arasındaki farkı artırmaya başlıyordu ki kaza yaptı! 

Şampiyona lideri Bagnaia, Martin'i geçmesinin ardından kendi kendine yere düştü ve böylelikle son 4 yarışın 2'sinden puansız ayrılmış oldu. 

 

Son 3 tura girilirken Bezzecchi, 7 saniye farkla liderdi, Martin ikinci sırada devam ediyordu. Quartararo ise Bagnaia'nın kazasının ardından üçüncü sıraya yükselmişti. 

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi kalan turlarda da hata yapmadı ve ilk turun sonunda aldığı liderliği damalı bayrağa kadar bırakmayarak dominant bir sürüşle tarihteki ilk Hindistan GP'yi kazandı.

Martin son turda hata yaparak dışarı taşınca Quartararo kendisini yakaladı ve son turda harika bir ikincilik mücadelesi gördük ama Martin ikinci sırasını kordu ve Bagnaia'nın düştüğü bu yarışta önemli puanları hanesine yazdırdı. 

Şampiyonada Bagnaia ile Martin arasındaki puan farkı artık sadece 13. 

Martin 2. sırayı korudu: 

 

Quartararo son turda ikinciliği almaya çok yaklaşsa da çizgiyi 3. sırada geçti. Yine de Fransız sürücünün ikinci ya da üçüncü olmanın çok fark edeceğini düşünmüyoruz zira bu, Yamaha için her türlü inanılmaz bir sonuç.

Özellikle de Buddh Uluslararası Pisti'nin uzun düzlükleri ve hızlanma bölgelerini düşündüğümüzde Yamaha'nın burada podyumda olmasını kimse beklemiyordu ve Quartararo harika bir sürüşle Japon markayı podyuma taşıdı. 

KTM'de Brad Binder dördüncü olurken, sezonunun en iyi hafta sonunu geçen Honda ve Joan Mir 5. oldu. 

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Johann Zarco altıncı sırayı alırken, diğer Yamaha'da Franco Morbidelli yedinciydi. Geri kalan tek fabrika Aprilia motosikletinde Maverick Vinales yarışı 8. sırada tamamladı, yarışın ilk bölümünde düşmesinin ardından yarışa yeniden katılan Marquez ise çok iyi geri döndü ve damalı bayrağı 9. sırada gördü. 

RNF Aprilia'da Raul Fernandez ise ilk 10'u tamamladı. LCR Honda'da Takaaki Nakagami 11. sırayı alırken, onun arkasında Miguel Oliveira ve Pol Espargaro yer aldı. 

Günün son puanları ise Jack Miller ve Stefan Bradl'a gitti. 

Yarış sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 21 -       25
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 21 +8.649 8.649     20
3 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 21 +8.855 0.206     16
4 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21 +12.643 3.788     13
5 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 21 +13.214 0.571     11
6 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 21 +14.673 1.459     10
7 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 21 +16.946 2.273     9
8 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 21 +17.191 0.245     8
9 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 21 +19.118 1.927     7
10 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 21 +26.504 7.386     6
11 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 21 +28.521 2.017     5
12 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 21 +29.088 0.567     4
13 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 21 +29.728 0.640     3
14 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 21 +31.324 1.596     2
15 Germany S. Bradl Team LCR 6 Honda 21 +35.782 4.458     1
16 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 21 +49.242 13.460      
dnf Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 19       Yarış dışı  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 13       Yarış dışı  
dnf Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 11       Yarış dışı  
dnf Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 6       Yarış dışı  
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