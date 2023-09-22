MotoGP Hindistan 2. antrenman: Marini 0.008sn farkla lider, Honda iki sürücüsüyle birden Q2'ye kaldı

MotoGP tarihindeki ilk Hindistan hafta sonu bu sabah gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve birkaç saat sonra ufak bir gecikmeyle de olsa 2. antrenman seansı ile devam etti.

Bazı lojistik sorunları nedeniyle Moto3'ün 2. antrenmanı geç başlamak zorunda kalmıştı, bu durum MotoGP antrenman seansının başlangıcını da yaklaşık 45 dakika kadar geciktirdi.

Gecikmenin ardından başlayan 70 dakikalık seansta pist artık daha da hızlanmıştı ve sürücüler de pisti daha iyi biliyordu, dolayısıyla daha hızlı dereceler gördük.

İlk seansın hızlı isimlerinden Marini, 2022 model Ducati'si ile 1:44.782 yaparak günün en hızlı ismi oldu. Onun sadece 0.008 saniye arkasında ise Pramac'tan Jorge Martin vardı.

Ayrıca bugün 2023 MotoGP sezonu için bir ilk yaşandı: İki Honda sürücüsü de direkt olarak Q2'ye kalmayı başardılar. Marc Marquez dördüncü, Joan Mir ise 10. olarak Q2 biletlerini kaptılar.

Birinci antrenman seansında iki kez yolda kalan Fabio Quartararo da zorlu ilk antrenman seansına rağmen sekizinci olarak Q2'ye kalmayı başardı.

Seans özeti

Sürücüler sabah bölümünde 70 dakikalık bir seans yapmış olsalar bile Buddh Pisti hâlâ çetrefilliydi ve seansa Jack Miller'ın 12. virajdaki kazasıyla başladık. Miller seansa devam edebilse de temposu iyi değildi ve günü 18. sırada noktalayabildi.

Seansın ilk dakikalarında 1. antrenmanın en hızlısı Marco Bezzecchi 1:46.674 ile ilk sıradaydı. Sonrasında Aprilia'dan Aleix Espargaro 1:46.387 ile geldi ve liderliği aldı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Srinivasa Krishnan

Ardından Martin 1:46.182'lik bir tur ile zirveye çıksa da Bezzecchi yeniden çizgiyi geçti ve 1:45.993 ile liderliğini geri aldı. İlk 15 dakikayı da lider tamamlamış oldu.

Seansın orta noktasında Marini 1. virajda ufak bir kaza yaptı ama seansa devam edebildi. Gün boyunca 1. virajın birçok kişiyi avladığını görmüştük.

Bahsettiğimiz gibi Marini kazaya rağmen seansa devam edebildi ve bu kaza, onu hiç yavaşlatmadı zira İtalyan sürücü, seansın son saniyelerinde 1:44.782 yaparak en hızlı isim oldu.

Bu tur, sadece birkaç saniye önce 1:44.790 yapan Martin'i ikinci sıraya itmiş oldu. Aleix Espargaro ise sadece 0.043 saniye geride üçüncüydü.

Honda'dan Marc Marquez, Bezzecchi'nin önünde dördüncü sırayı aldı. Seansın bir bölümünü lider götüren Maverick Vinales günü altıncı sırada noktalarken, şampiyona lideri Francesco Bagnaia yedinciydi.

Quartararo sekizinci olurken, Johann Zarco ile Mir ilk 10'u tamamdılar.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir, seansın son saniyelerinde Q2 biletini kaybetmiş gibi duruyordu çünkü KTM sürücüsü Brad Binder son turuyla 4. sıraya yükselmiş ve Mir'i 11. sıraya atmıştı.

Ancak sonrasında LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami'nin 8. virajdaki kazasından dolayı sarı bayraklardan ötürü Binder'ın turu silindi. Bu da Mir'in 10. sıraya geri yükseldiği anlamına geldi.

Turu silinen Binder ise Fabio Di Giannantonio'nun arkasında 12. sıraya geriledi. Alex Marquez, Franco Morbidelli ve Augusto Fernandez ise ilk 15'i tamamladılar.

Seans sonucu: