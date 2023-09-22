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MotoGP / Hindistan GP Antrenman raporu

MotoGP Hindistan 2. antrenman: Marini 0.008sn farkla lider, Honda iki sürücüsüyle birden Q2'ye kaldı

MotoGP Hindistan'daki ilk Cuma gününü 2. antrenman seansı ile tamamlarken, günün en hızlı derecesi VR46 sürücüsü Luca Marini'den geldi. Fabrika Honda sürücüleri ise bu sezon ilk kez direkt olarak Q2'ye kalmaya hak kazandılar.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Luca Marini, VR46 Racing Team

MotoGP tarihindeki ilk Hindistan hafta sonu bu sabah gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve birkaç saat sonra ufak bir gecikmeyle de olsa 2. antrenman seansı ile devam etti. 

Bazı lojistik sorunları nedeniyle Moto3'ün 2. antrenmanı geç başlamak zorunda kalmıştı, bu durum MotoGP antrenman seansının başlangıcını da yaklaşık 45 dakika kadar geciktirdi. 

Gecikmenin ardından başlayan 70 dakikalık seansta pist artık daha da hızlanmıştı ve sürücüler de pisti daha iyi biliyordu, dolayısıyla daha hızlı dereceler gördük. 

İlk seansın hızlı isimlerinden Marini, 2022 model Ducati'si ile 1:44.782 yaparak günün en hızlı ismi oldu. Onun sadece 0.008 saniye arkasında ise Pramac'tan Jorge Martin vardı. 

Ayrıca bugün 2023 MotoGP sezonu için bir ilk yaşandı: İki Honda sürücüsü de direkt olarak Q2'ye kalmayı başardılar. Marc Marquez dördüncü, Joan Mir ise 10. olarak Q2 biletlerini kaptılar. 

Birinci antrenman seansında iki kez yolda kalan Fabio Quartararo da zorlu ilk antrenman seansına rağmen sekizinci olarak Q2'ye kalmayı başardı. 

Seans özeti

Sürücüler sabah bölümünde 70 dakikalık bir seans yapmış olsalar bile Buddh Pisti hâlâ çetrefilliydi ve seansa Jack Miller'ın 12. virajdaki kazasıyla başladık. Miller seansa devam edebilse de temposu iyi değildi ve günü 18. sırada noktalayabildi. 

Seansın ilk dakikalarında 1. antrenmanın en hızlısı Marco Bezzecchi 1:46.674 ile ilk sıradaydı. Sonrasında Aprilia'dan Aleix Espargaro 1:46.387 ile geldi ve liderliği aldı. 

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Srinivasa Krishnan

Ardından Martin 1:46.182'lik bir tur ile zirveye çıksa da Bezzecchi yeniden çizgiyi geçti ve 1:45.993 ile liderliğini geri aldı. İlk 15 dakikayı da lider tamamlamış oldu.  

Seansın orta noktasında Marini 1. virajda ufak bir kaza yaptı ama seansa devam edebildi.  Gün boyunca 1. virajın birçok kişiyi avladığını görmüştük. 

Bahsettiğimiz gibi Marini kazaya rağmen seansa devam edebildi ve bu kaza, onu hiç yavaşlatmadı zira İtalyan sürücü, seansın son saniyelerinde 1:44.782 yaparak en hızlı isim oldu. 

Bu tur, sadece birkaç saniye önce 1:44.790 yapan Martin'i ikinci sıraya itmiş oldu. Aleix Espargaro ise sadece 0.043 saniye geride üçüncüydü. 

Honda'dan Marc Marquez, Bezzecchi'nin önünde dördüncü sırayı aldı. Seansın bir bölümünü lider götüren Maverick Vinales günü altıncı sırada noktalarken, şampiyona lideri Francesco Bagnaia yedinciydi. 

Quartararo sekizinci olurken, Johann Zarco ile Mir ilk 10'u tamamdılar. 

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir, seansın son saniyelerinde Q2 biletini kaybetmiş gibi duruyordu çünkü KTM sürücüsü Brad Binder son turuyla 4. sıraya yükselmiş ve Mir'i 11. sıraya atmıştı. 

Ancak sonrasında LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami'nin 8. virajdaki kazasından dolayı sarı bayraklardan ötürü Binder'ın turu silindi. Bu da Mir'in 10. sıraya geri yükseldiği anlamına geldi. 

Turu silinen Binder ise Fabio Di Giannantonio'nun arkasında 12. sıraya geriledi. Alex Marquez, Franco Morbidelli ve Augusto Fernandez ise ilk 15'i tamamladılar. 

Seans sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 25 1'44.782   172.128 339
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 27 +0.008 0.008 172.115 347
3 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 24 +0.051 0.043 172.045 341
4 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 28 +0.335 0.284 171.580 346
5 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 24 +0.420 0.085 171.441 347
6 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 21 +0.431 0.011 171.423 346
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 24 +0.498 0.067 171.314 341
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 29 +0.509 0.011 171.296 344
9 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 24 +0.523 0.014 171.273 344
10 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 21 +0.550 0.027 171.230 346
11 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 24 +0.624 0.074 171.109 338
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 24 +0.757 0.133 170.894 344
13 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 26 +0.768 0.011 170.876 341
14 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 27 +0.794 0.026 170.834 344
15 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 27 +0.807 0.013 170.813 339
16 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 25 +0.930 0.123 170.614 339
17 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 25 +1.081 0.151 170.371 342
18 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 25 +1.179 0.098 170.213 341
19 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 20 +1.329 0.150 169.972 346
20 Germany S. Bradl Team LCR 6 Honda 27 +1.494 0.165 169.709 346
21 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 25 +1.528 0.034 169.654 341
22 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 26 +1.791 0.263 169.236 339
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MotoGP Hindistan 1. antrenman: Bezzecchi lider, Marquez ikinci, Quartararo sorun yaşadı

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