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MotoGP Almanya 2. antrenman: Bezzecchi lider, Marquez korkutucu bir kazaya karıştı!

Marc Marquez'in Johann Zarco ile yaptığı korkutucu kazanın damga vurduğu seansın lideri, son turda zirveye yükselen Marco Bezzecchi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Moto3 ve Moto2 antrenmanları yağmurdan etkilenmişti, ancak sıra MotoGP'ye gelene kadar yağmur sona ermiş, koşullar iyileşmişti.

Olaylı geçen seans son tura kadar sonuçlanmadı, günün sonunda liderlik 1.20.271 yapan ve ikinci sıradaki Jorge Martin'i 0.040 saniye farkla geride bırakan Marco Bezzecchi'ye gitti.

Seans iki kez kırmızı bayrakla duraklatıldı, ikinci kırmızı bayrağın sebebi ise ilk virajda kontrolü kaybeden ve kendini yerde bulan Marc Marquez'in pit alanından çıkan Johann Zarco'ya çarpmasıydı! 

Marquez'in motosikleti Zarco'nun gövdesine çarpmaktan kıl payı kurtulurken, Zarco'nun motosikletinin ön tarafı tamamen parçalandı.

Her iki sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu, ancak Marquez sıralama turlarına Q1'den başlayacak. 

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Seans özeti

Yavaş başlayan seans, 20. dakika civarı Takaaki Nakagami'nin geçirdiği kaza nedeniyle kırmızı bayraklarla durduruldu.

Nakagami 11. Virajda düşerek motosikletini parçaladı. Hızlıca kontroller için sağlık merkezine götürülen Nakagami'nin önemli bir sakatlığı yok. 

Seansın yeniden başlamasının ardından bitime 13 dakika kala Jorge Martin 1.20.461s ile liderliği aldı.

Bitime dokuz dakika kala Francesco Bagnaia sahneye çıktı ve 1.20.371 ile zirveye yerleşti. 

Marquez/Zarco kazası nedeniyle çıkan kırmızı bayrağın ardından kısa süre kalmıştı, ancak yine de sürücüler hızlıca piste çıkıp hızlı tur denemeleri yaptılar.

İlk olarak sakat sakat yarıştığı bilinen Aleix Espargaro damalı bayrak çekilirken 1.20.352 yaparak ikinciliğe yükseldi, kısa süre sonra da Bezzecchi'den liderlik turu geldi.

Böylece ilk üç sıra Bezzecchi-Martin-Espargaro şeklinde sıralandı. Bu üçlüyü Bagnaia ve Jack Miller takip etti.

Altıncı olarak iyi bir sonuç elde eden Fabio Quartararo doğrudan Q2'ye kalma hakkı elde etti ve geçen yıl galibiyete ulaştığı bu pistte iyi bir sonuç için gözdağı verdi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yedinci sıra Enea Bastianini'ye giderken, sekizinci sırada Luca Marini, dokuzuncu sırada Alex Marquez yer aldı. İlk onu ise Brad Binder'ın 0.063 saniye önünde yer alan Zarco tamamladı.

Marc Marquez kazadan sonra garaja dönerek bir daha piste çıksa da son turunun zamanlamasını iyi yapamadı ve damalı bayrağa takılarak 18. sırada kaldı.

 

MotoGP Almanya - İkinci antrenman sonuç tablosu

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark
1 Italy Marco Bezzecchi 25 1'20.271  
2 Spain Jorge Martin 31 1'20.311 0.040
3 Spain Aleix Espargaro 17 1'20.352 0.081
4 Italy Francesco Bagnaia 30 1'20.371 0.100
5 Australia Jack Miller 29 1'20.420 0.149
6 France Fabio Quartararo 26 1'20.623 0.352
7 Italy Luca Marini 31 1'20.639 0.368
8 Italy Enea Bastianini 30 1'20.657 0.386
9 Spain Alex Marquez 30 1'20.671 0.400
10 South Africa Brad Binder 30 1'20.765 0.494
11 Italy Fabio Di Giannantonio 19 1'20.799 0.528
12 Spain Augusto Fernandez 29 1'20.818 0.547
13 Portugal Miguel Oliveira 19 1'20.862 0.591
14 France Johann Zarco 21 1'20.875 0.604
15 Spain Maverick Viñales 24 1'20.885 0.614
16 Italy Franco Morbidelli 25 1'21.122 0.851
17 Spain Raul Fernandez 21 1'21.857 1.586
18 Spain Marc Marquez 20 1'22.141 1.870
19 Germany Jonas Folger 25 1'22.905 2.634
20 Japan Takaaki Nakagami 3 1'23.950 3.679
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