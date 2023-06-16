MotoGP Almanya 2. antrenman: Bezzecchi lider, Marquez korkutucu bir kazaya karıştı!
Marc Marquez'in Johann Zarco ile yaptığı korkutucu kazanın damga vurduğu seansın lideri, son turda zirveye yükselen Marco Bezzecchi.
Moto3 ve Moto2 antrenmanları yağmurdan etkilenmişti, ancak sıra MotoGP'ye gelene kadar yağmur sona ermiş, koşullar iyileşmişti.
Olaylı geçen seans son tura kadar sonuçlanmadı, günün sonunda liderlik 1.20.271 yapan ve ikinci sıradaki Jorge Martin'i 0.040 saniye farkla geride bırakan Marco Bezzecchi'ye gitti.
Seans iki kez kırmızı bayrakla duraklatıldı, ikinci kırmızı bayrağın sebebi ise ilk virajda kontrolü kaybeden ve kendini yerde bulan Marc Marquez'in pit alanından çıkan Johann Zarco'ya çarpmasıydı!
Marquez'in motosikleti Zarco'nun gövdesine çarpmaktan kıl payı kurtulurken, Zarco'nun motosikletinin ön tarafı tamamen parçalandı.
Her iki sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu, ancak Marquez sıralama turlarına Q1'den başlayacak.
Takaaki Nakagami, Team LCR Honda
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Seans özeti
Yavaş başlayan seans, 20. dakika civarı Takaaki Nakagami'nin geçirdiği kaza nedeniyle kırmızı bayraklarla durduruldu.
Nakagami 11. Virajda düşerek motosikletini parçaladı. Hızlıca kontroller için sağlık merkezine götürülen Nakagami'nin önemli bir sakatlığı yok.
Seansın yeniden başlamasının ardından bitime 13 dakika kala Jorge Martin 1.20.461s ile liderliği aldı.
Bitime dokuz dakika kala Francesco Bagnaia sahneye çıktı ve 1.20.371 ile zirveye yerleşti.
Marquez/Zarco kazası nedeniyle çıkan kırmızı bayrağın ardından kısa süre kalmıştı, ancak yine de sürücüler hızlıca piste çıkıp hızlı tur denemeleri yaptılar.
İlk olarak sakat sakat yarıştığı bilinen Aleix Espargaro damalı bayrak çekilirken 1.20.352 yaparak ikinciliğe yükseldi, kısa süre sonra da Bezzecchi'den liderlik turu geldi.
Böylece ilk üç sıra Bezzecchi-Martin-Espargaro şeklinde sıralandı. Bu üçlüyü Bagnaia ve Jack Miller takip etti.
Altıncı olarak iyi bir sonuç elde eden Fabio Quartararo doğrudan Q2'ye kalma hakkı elde etti ve geçen yıl galibiyete ulaştığı bu pistte iyi bir sonuç için gözdağı verdi.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Yedinci sıra Enea Bastianini'ye giderken, sekizinci sırada Luca Marini, dokuzuncu sırada Alex Marquez yer aldı. İlk onu ise Brad Binder'ın 0.063 saniye önünde yer alan Zarco tamamladı.
Marc Marquez kazadan sonra garaja dönerek bir daha piste çıksa da son turunun zamanlamasını iyi yapamadı ve damalı bayrağa takılarak 18. sırada kaldı.
MotoGP Almanya - İkinci antrenman sonuç tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Marco Bezzecchi
|25
|1'20.271
|2
|Jorge Martin
|31
|1'20.311
|0.040
|3
|Aleix Espargaro
|17
|1'20.352
|0.081
|4
|Francesco Bagnaia
|30
|1'20.371
|0.100
|5
|Jack Miller
|29
|1'20.420
|0.149
|6
|Fabio Quartararo
|26
|1'20.623
|0.352
|7
|Luca Marini
|31
|1'20.639
|0.368
|8
|Enea Bastianini
|30
|1'20.657
|0.386
|9
|Alex Marquez
|30
|1'20.671
|0.400
|10
|Brad Binder
|30
|1'20.765
|0.494
|11
|Fabio Di Giannantonio
|19
|1'20.799
|0.528
|12
|Augusto Fernandez
|29
|1'20.818
|0.547
|13
|Miguel Oliveira
|19
|1'20.862
|0.591
|14
|Johann Zarco
|21
|1'20.875
|0.604
|15
|Maverick Viñales
|24
|1'20.885
|0.614
|16
|Franco Morbidelli
|25
|1'21.122
|0.851
|17
|Raul Fernandez
|21
|1'21.857
|1.586
|18
|Marc Marquez
|20
|1'22.141
|1.870
|19
|Jonas Folger
|25
|1'22.905
|2.634
|20
|Takaaki Nakagami
|3
|1'23.950
|3.679
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