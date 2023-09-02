MotoGP galibi Pedrosa, KTM'de test sürücüsü olmaya devam edecek

Pedrosa 2006'dan 2018'e uzanan kariyerinde tamamı Honda ile olmak üzere 31 MotoGP yarışı kazandı ve İspanyol sürücü üç kez şampiyonada ikinci oldu.

MotoGP şampiyonluğunu asla kazanamayan en iyi sürücülerden biri olarak kabul edilen Pedrosa, 2018 sezonunun sonunda tam zamanlı yarışlardan emekli oldu ve KTM ile bir test sözleşmesi imzaladı.

Pedrosa o zamandan beri RC16'nın evriminde önemli bir figür oldu ve onu bir yarış kazanan motosiklete dönüştürmeye yardımcı oldu.

37 yaşındaki pilot, 2021'den bu yana KTM ile birkaç kez özel izinle yarışlarda yer aldı ve son olarak bu yılki İspanya Grand Prix'sinde 1. antrenmanda birinci, sprintte altıncı ve Pazar günkü ana yarışta yedinci oldu.

Pedrosa önümüzdeki hafta San Marino GP'sinde bir başka özel izinle yarışa katılacak.

Pedrosa "KTM ile devam ettiğimiz için çok mutlu ve minnettarım çünkü son birkaç yıl çok verimli geçti."

"Kademeli olarak ilerleme kaydettik ama her zaman olumluydu ve sürücüler ön tarafa gittikçe yaklaştı ve bazı iyi sonuçlar aldı."

"Motosikletle bu yolda devam etmeye çalışacağız çünkü MotoGP'de artık bu şekilde ilerleme daha da önemli görünüyor."

"Takımın bir parçası olduğum için gerçekten mutluyum ve Misano'yu dört gözle bekliyorum, her ne kadar Jerez tüm taraftarlarla birlikte benim için gerçekten özel olsa bile!" dedi.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM'nin motor sporları direktörü Pit Beirer şunları ekledi: "Dani'nin test ekibiyle birlikte bize verdiği geri bildirimler ve attığı tüm turlar RC16'mızın bugünkü haline gelmesine yardımcı oldu: pistteki en hızlı ve mücadelede sahip olunabilecek en iyi motosikletlerden birine sahibiz."

"Birlikte geçirdiğimiz beş yılın ardından programımızı, teknisyenlerimizi ve felsefemizi çok iyi biliyor ve yaptığı iş her zamanki kadar önemli."

"Onu bünyemizde tuttuğumuz ve Dani'nin MotoGP hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmaya devam edeceği için çok mutluyuz."

Pedrosa'nın önümüzdeki hafta Misano'daki joker pilotluğu, RC16 ile yarış ortamında üçüncü çıkışı olacak ve San Marino GP'sinden sonraki Pazartesi günü bir test günü olması nedeniyle daha da önemli hale geliyor.