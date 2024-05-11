MotoGP Fransa: Son bölüme kazalar damga vurdu, Martin tur rekoruyla pole pozisyonunu aldı!
Jorge Martin, Fransa'da gerçekleştirilen MotoGP sıralama turlarında harika bir performans sergileyerek pole pozisyonunu kazandı.
Fotoğraf: Marc Fleury
Son antrenman seansından kısa bir süre sonra sürücüler sıralama turlarına katıldılar ve Q1'de Marc Marquez de dahil olmak üzere bazı önemli sürücüler yer aldı.
Marquez, turlarından birinde hata yaparken, diğerinde sarı bayraklar nedeniyle tur zamanının iptal olmasıyla büyük zorluk yaşadı.
Sonunda Enea Bastianini en hızlı isim olurken, Miguel Oliveira Q2'ye kalan ikinci isim oldu.
Marquez ise üçüncü olmasının ardından son bölüme kalamadı ve yarışa 13. sıradan başlama hakkı kazandı.
Marc Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Q1'de 12 sürücü en hızlı zamanı yapmak için çekişti ve Jorge Martin daha henüz ilk denemesinde 1:30.141 yaparak zirveye çıktı.
İspanyol sürücü bir sonraki denemesinde 1:29.919 yaparak 1:30'un altına inerken, bitime üç dakika kala dördüncü virajda yerde kaldı.
Saniyeler sonra bu kez Francesco Bagnaia motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.
Drama bununla da bitmedi; son dakikalarda hem Aleix Espargaro hem de Jack Miller farklı noktalarda kaza yaptı.
Sonuç olarak Martin'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve İspanyol sürücü tur rekoruyla pole pozisyonunu kazandı.
Bagnaia 0.1 saniye geride ikinci olurken, Maverick Vinales ilk üçü tamamladı.
Fabio di Giannantonio'nun dördüncü olduğu seansta, Marco Bezzecchi beşinci ve Aleix Espargaro altıncı oldu.
İlk onu Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli ve son anlarda mekanik sorun yaşayan Bastianini tamamladı.
Miller ve Oliveira ise 11. ve 12. sıralarda kendilerine yer buldular.
Sıralama turları sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|6
|
1'29.919
|177.840
|317
|2
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|6
|
+0.192
1'30.111
|0.192
|177.461
|316
|3
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|8
|
+0.394
1'30.313
|0.202
|177.064
|315
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|8
|
+0.517
1'30.436
|0.123
|176.823
|316
|5
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|9
|
+0.634
1'30.553
|0.117
|176.594
|320
|6
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|7
|
+0.653
1'30.572
|0.019
|176.557
|317
|7
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|9
|
+0.731
1'30.650
|0.078
|176.405
|318
|8
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|9
|
+0.767
1'30.686
|0.036
|176.335
|314
|9
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|8
|
+0.863
1'30.782
|0.096
|176.149
|315
|10
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|7
|
+0.867
1'30.786
|0.004
|176.141
|317
|11
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|8
|
+1.088
1'31.007
|0.221
|175.713
|314
|12
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|7
|
+1.156
1'31.075
|0.068
|175.582
|313
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