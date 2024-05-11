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MotoGP Fransa GP
Sıralama turları raporu

MotoGP Fransa: Son bölüme kazalar damga vurdu, Martin tur rekoruyla pole pozisyonunu aldı!

Jorge Martin, Fransa'da gerçekleştirilen MotoGP sıralama turlarında harika bir performans sergileyerek pole pozisyonunu kazandı.

Ezel Tan
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Marc Fleury

Son antrenman seansından kısa bir süre sonra sürücüler sıralama turlarına katıldılar ve Q1'de Marc Marquez de dahil olmak üzere bazı önemli sürücüler yer aldı.

Marquez, turlarından birinde hata yaparken, diğerinde sarı bayraklar nedeniyle tur zamanının iptal olmasıyla büyük zorluk yaşadı.

Sonunda Enea Bastianini en hızlı isim olurken, Miguel Oliveira Q2'ye kalan ikinci isim oldu.

Marquez ise üçüncü olmasının ardından son bölüme kalamadı ve yarışa 13. sıradan başlama hakkı kazandı.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q1'de 12 sürücü en hızlı zamanı yapmak için çekişti ve Jorge Martin daha henüz ilk denemesinde 1:30.141 yaparak zirveye çıktı.

İspanyol sürücü bir sonraki denemesinde 1:29.919 yaparak 1:30'un altına inerken, bitime üç dakika kala dördüncü virajda yerde kaldı.

 Saniyeler sonra bu kez Francesco Bagnaia motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

 Drama bununla da bitmedi; son dakikalarda hem Aleix Espargaro hem de Jack Miller farklı noktalarda kaza yaptı.

Sonuç olarak Martin'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve İspanyol sürücü tur rekoruyla pole pozisyonunu kazandı.

Bagnaia 0.1 saniye geride ikinci olurken, Maverick Vinales ilk üçü tamamladı.

Fabio di Giannantonio'nun dördüncü olduğu seansta, Marco Bezzecchi beşinci ve Aleix Espargaro altıncı oldu.

İlk onu Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli ve son anlarda mekanik sorun yaşayan Bastianini tamamladı.

 Miller ve Oliveira ise 11. ve 12. sıralarda kendilerine yer buldular.

Sıralama turları sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 6

1'29.919

   177.840 317
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 6

+0.192

1'30.111

 0.192 177.461 316
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 8

+0.394

1'30.313

 0.202 177.064 315
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

+0.517

1'30.436

 0.123 176.823 316
5 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 9

+0.634

1'30.553

 0.117 176.594 320
6 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 7

+0.653

1'30.572

 0.019 176.557 317
7 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 9

+0.731

1'30.650

 0.078 176.405 318
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 9

+0.767

1'30.686

 0.036 176.335 314
9 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 8

+0.863

1'30.782

 0.096 176.149 315
10 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 7

+0.867

1'30.786

 0.004 176.141 317
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 8

+1.088

1'31.007

 0.221 175.713 314
12 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 7

+1.156

1'31.075

 0.068 175.582 313
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