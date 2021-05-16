MotoGP Fransa: Yağmurun etkilediği yarışı, iki uzun tur cezasına rağmen Miller kazandı!

Yarışa 3. sıradan başlayan ve ilk turdan itibaren galibiyet mücadelesine ortak olan Miller, yarışın 4. turunda gelen yağmurun ardından pite girmeden önce pist dışına çıksa da devam etmeyi başardı ve pite dönerek yağmur lastikli motosiklete geçti.

Yağmurun şiddetini arttırdığı o dakikalarda ayakta kalmayı başaran tüm sürücüler yağmur lastikleri için pite gelirken pitlerin ardından sakatlıktan dönen Marc Marquez ilk sırada mücadeleye geri döndü. Onu pole pozisyonundan başlayan Fabio Quartararo ile Miller takip ettiler.

Arkadaki gruptan kopan bu üç sürücü bir süre böyle devam etse de çok geçmeden lider Marquez düşerek geriledi ve Quartararo liderliğe yükseldi. Geriye düşen Marquez, kalktıktan sonra yeniden yükselmeye başlasa da 2. defa düşerek yarışa veda etti.

Marquez'in kazasının ardından Quartararo liderliğe yükselse de performans olarak arkasındaki Miller'dan daha yavaştı. Miller, pit yolunda hız sınırını aştığı için 2 uzun tur cezası aldı. Uzun tur cezasını çeken Miller, buna rağmen Quartararo'yu geçerek liderliğe yükseldi.

Miller, liderliğe yükselmesinin ardından Quartararo'dan daha hızlı turlar attı ve farkı 7 saniyenin üzerine taşıdı. Quartararo bir süre ikinciliği korusa da pist kurudukça Ducati sürücülerinden yavaş kaldı. Diğer taraftan yarışın başında gerilere düşen Johann Zarco, yükselişe geçti ve son 6 tur kala Quartararo'yu geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Zarco, son 6 turda lider Miller ile farkı kapatsa da bu galibiyet için yeterli olmadı ve sürücüler yağmur lastikleriyle yarışı tamamladılar.

Miller, Fransa GP'yi kazanarak art arda ikinci zaferini kazanırken onu Zarco takip etti. Podyumu tamamlayan isim Quartararo oldu. Quartararo her ne kadar liderlik mücadelesi verse de ilerleyen turlarda gerilemekten kurtulamadı. Bunun dışında Quartararo, pitlerde takım arkadaşı Maverick Vinales'in yerinde durduğu için uzun tur cezası aldı. Fransa GP'nin ardından Quartararo, şampiyonada bir puan farkla ilk sırada yer alıyor.

Yarışa 16. sıradan başlayan Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, takım arkadaşı gibi iki uzun tur cezası almasına rağmen 4. olarak iyi bir sonuç elde etti.

Yağmurlu bölümü iyi değerlendiren Tech 3 KTM sürücüsü Danilo Petrucci 5. olurken onu LCR Honda sürücüleri Alex Marquez ve Takaagi Nakagami ile Repsol Honda'dan Pol Espargaro takip ettiler.

Tech 3 KTM'den Iker Lecuona, son anda Yamaha'dan Maverick Vinales'i geçerek 9. olurken ilk 10'u tamamlayan isim Vinales oldu.

Son yarışlara göre nispeten daha iyi performans gösteren Valentino Rossi, yarışı 11. sırada tamamlarken onu kardeşi Luca Marini takip etti. Puan almayı başaran son isimler Brad Binder, Enea Bastianini ve Tito Rabat oldular.

Yarışın başında düşen ve o esnada sakat dizini tutan Franco Morbidelli, kalkmayı başarmasının ardından mücadeleye devam etti. Morbidelli yarışı tamamlayan son isim oldu ancak puan alamadı.

Sezonun 6. yarışı olan İtalya GP, 30 Mayıs'ta Mugello'da gerçekleştirilecek.