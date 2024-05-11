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MotoGP Fransa GP

MotoGP Fransa: Sprint yarışını Martin kazandı, Marquez yıldızlaştı

Fransa'daki sprint yarışında zafer Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'in oldu.

Ezel Tan
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Tur rekoruyla pole pozisyonunu alan Jorge Martin, Le Mans'taki 13 turluk sprint yarışına çok iyi başladı ve ilk virajın ardından liderliğini korumayı başardı.

Kısa sürede farkı açan Martin'i Marco Bezzecchi, Aleix Espargaro, Maverick Vinales ve yarışa çok iyi başlayan Marc Marquez takip etti.

Francesco Bagnaia kötü start ve ilk turun ardından 15. sıraya geriledi. Kısa bir süre sonra da mekanik problem nedeniyle yarış dışı kaldı.

13. sıradan start alan Marquez ise yarışın öne çıkan isimlerinden birisiydi ve beşinciliğe çıkmasının ardından, iki Aprilia sürücüsünü de geçerek üçüncülüğü aldı.

Bitime beş tur kala sıralama Martin, Bezzecchi, Marquez, Vinales, Enea Bastianini ve Espargaro şeklinde oldu.

Bu yılki en iyi yarışlarından birisini çıkaran Bezzecchi, bitime dört tur kala motosikletinin ön kısmını kaybederken kendisini yerde buldu. İtalyan sürücü böylelikle yarışa veda eden Joan Mir, Alex Rins ve Bagnaia'ya katıldı.

Son bölümde Marquez, Martini yakalamak için çaba gösterse de fark iki saniyenin üzerinde olduğu için bunu başaramadı.

Sonuç olarak zafer Martin'in olurken, Marquez ikinci ve Vinales üçüncü sırada finiş gördü.

Enea Bastiani'nin dördüncü olduğu yarışta, Espargaro beşinci, Pedro Acosta altıncı ve Fabio Di Giannantonio yedinci oldu.

İlk onu Jack Miller, Raul Fernandez ve Fabio Quartararo tamamladı.

Honda sürücüleri arasında en iyisi 13. sırada finiş gören Johann Zarco oldu.

Bu sonuçla Martin puanını 104 yaparken, Bastianini 75 puanla ikinci sıraya çıktı. Bu iki ismi 74 puanla Bagnaia takip ediyor.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 13

19'49.694

   164.6   12
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 13

+2.280

19'51.974

 2.280 164.3   9
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 13

+4.174

19'53.868

 1.894 164.0   7
4 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 13

+4.798

19'54.492

 0.624 163.9   6
5 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 13

+7.698

19'57.392

 2.900 163.5   5
6 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 13

+9.185

19'58.879

 1.487 163.3   4
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+11.190

20'00.884

 2.005 163.0   3
8 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 13

+11.516

20'01.210

 0.326 163.0   2
9 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+12.257

20'01.951

 0.741 162.9   1
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+12.699

20'02.393

 0.442 162.8    
11 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 13

+13.492

20'03.186

 0.793 162.7    
12 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 13

+15.578

20'05.272

 2.086 162.5    
13 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 13

+16.439

20'06.133

 0.861 162.3    
14 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+16.816

20'06.510

 0.377 162.3    
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+16.969

20'06.663

 0.153 162.3    
16 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 13

+19.123

20'08.817

 2.154 162.0    
17 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 13

+23.618

20'13.312

 4.495 161.4    
18 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+27.854

20'17.548

 4.236 160.8    
dnf Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 9

+4 Laps

13'44.523

 4 Laps 164.4 Kaza  
dnf Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 6

+7 Laps

9'19.746

 3 Laps 161.4 Kaza  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 4

+9 Laps

7'13.463

 2 Laps 139.0 Yarış dışı  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 3

+10 Laps

5'18.836

 1 Lap 141.7 Yarış dışı  
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