MotoGP Fransa: Sprint yarışını Martin kazandı, Marquez yıldızlaştı

Tur rekoruyla pole pozisyonunu alan Jorge Martin, Le Mans'taki 13 turluk sprint yarışına çok iyi başladı ve ilk virajın ardından liderliğini korumayı başardı.

Kısa sürede farkı açan Martin'i Marco Bezzecchi, Aleix Espargaro, Maverick Vinales ve yarışa çok iyi başlayan Marc Marquez takip etti.

Francesco Bagnaia kötü start ve ilk turun ardından 15. sıraya geriledi. Kısa bir süre sonra da mekanik problem nedeniyle yarış dışı kaldı.

13. sıradan start alan Marquez ise yarışın öne çıkan isimlerinden birisiydi ve beşinciliğe çıkmasının ardından, iki Aprilia sürücüsünü de geçerek üçüncülüğü aldı.

Bitime beş tur kala sıralama Martin, Bezzecchi, Marquez, Vinales, Enea Bastianini ve Espargaro şeklinde oldu.

Bu yılki en iyi yarışlarından birisini çıkaran Bezzecchi, bitime dört tur kala motosikletinin ön kısmını kaybederken kendisini yerde buldu. İtalyan sürücü böylelikle yarışa veda eden Joan Mir, Alex Rins ve Bagnaia'ya katıldı.

Son bölümde Marquez, Martini yakalamak için çaba gösterse de fark iki saniyenin üzerinde olduğu için bunu başaramadı.

Sonuç olarak zafer Martin'in olurken, Marquez ikinci ve Vinales üçüncü sırada finiş gördü.

Enea Bastiani'nin dördüncü olduğu yarışta, Espargaro beşinci, Pedro Acosta altıncı ve Fabio Di Giannantonio yedinci oldu.

İlk onu Jack Miller, Raul Fernandez ve Fabio Quartararo tamamladı.

Honda sürücüleri arasında en iyisi 13. sırada finiş gören Johann Zarco oldu.

Bu sonuçla Martin puanını 104 yaparken, Bastianini 75 puanla ikinci sıraya çıktı. Bu iki ismi 74 puanla Bagnaia takip ediyor.