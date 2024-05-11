MotoGP Fransa: Sprint yarışını Martin kazandı, Marquez yıldızlaştı
Fransa'daki sprint yarışında zafer Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'in oldu.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Tur rekoruyla pole pozisyonunu alan Jorge Martin, Le Mans'taki 13 turluk sprint yarışına çok iyi başladı ve ilk virajın ardından liderliğini korumayı başardı.
Kısa sürede farkı açan Martin'i Marco Bezzecchi, Aleix Espargaro, Maverick Vinales ve yarışa çok iyi başlayan Marc Marquez takip etti.
Francesco Bagnaia kötü start ve ilk turun ardından 15. sıraya geriledi. Kısa bir süre sonra da mekanik problem nedeniyle yarış dışı kaldı.
13. sıradan start alan Marquez ise yarışın öne çıkan isimlerinden birisiydi ve beşinciliğe çıkmasının ardından, iki Aprilia sürücüsünü de geçerek üçüncülüğü aldı.
Bitime beş tur kala sıralama Martin, Bezzecchi, Marquez, Vinales, Enea Bastianini ve Espargaro şeklinde oldu.
Bu yılki en iyi yarışlarından birisini çıkaran Bezzecchi, bitime dört tur kala motosikletinin ön kısmını kaybederken kendisini yerde buldu. İtalyan sürücü böylelikle yarışa veda eden Joan Mir, Alex Rins ve Bagnaia'ya katıldı.
Son bölümde Marquez, Martini yakalamak için çaba gösterse de fark iki saniyenin üzerinde olduğu için bunu başaramadı.
Sonuç olarak zafer Martin'in olurken, Marquez ikinci ve Vinales üçüncü sırada finiş gördü.
Enea Bastiani'nin dördüncü olduğu yarışta, Espargaro beşinci, Pedro Acosta altıncı ve Fabio Di Giannantonio yedinci oldu.
İlk onu Jack Miller, Raul Fernandez ve Fabio Quartararo tamamladı.
Honda sürücüleri arasında en iyisi 13. sırada finiş gören Johann Zarco oldu.
Bu sonuçla Martin puanını 104 yaparken, Bastianini 75 puanla ikinci sıraya çıktı. Bu iki ismi 74 puanla Bagnaia takip ediyor.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|13
|
19'49.694
|164.6
|12
|2
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|13
|
+2.280
19'51.974
|2.280
|164.3
|9
|3
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|13
|
+4.174
19'53.868
|1.894
|164.0
|7
|4
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|13
|
+4.798
19'54.492
|0.624
|163.9
|6
|5
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|13
|
+7.698
19'57.392
|2.900
|163.5
|5
|6
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|13
|
+9.185
19'58.879
|1.487
|163.3
|4
|7
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+11.190
20'00.884
|2.005
|163.0
|3
|8
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|13
|
+11.516
20'01.210
|0.326
|163.0
|2
|9
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+12.257
20'01.951
|0.741
|162.9
|1
|10
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|13
|
+12.699
20'02.393
|0.442
|162.8
|11
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|13
|
+13.492
20'03.186
|0.793
|162.7
|12
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|13
|
+15.578
20'05.272
|2.086
|162.5
|13
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|13
|
+16.439
20'06.133
|0.861
|162.3
|14
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+16.816
20'06.510
|0.377
|162.3
|15
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+16.969
20'06.663
|0.153
|162.3
|16
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|13
|
+19.123
20'08.817
|2.154
|162.0
|17
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|13
|
+23.618
20'13.312
|4.495
|161.4
|18
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|13
|
+27.854
20'17.548
|4.236
|160.8
|dnf
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|9
|
+4 Laps
13'44.523
|4 Laps
|164.4
|Kaza
|dnf
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|6
|
+7 Laps
9'19.746
|3 Laps
|161.4
|Kaza
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|4
|
+9 Laps
7'13.463
|2 Laps
|139.0
|Yarış dışı
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|3
|
+10 Laps
5'18.836
|1 Lap
|141.7
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Norris ve McLaren arasındaki karşılıklı inanç, sonunda meyvesini veriyor mu?
Bagnaia: "Fransa GP sonucu, 2024 şampiyonluk mücadelesinin bir 'ön gösterimi'"
Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"
Szafnauer: "Bence Perez Red Bull'da kalmaya devam edecek"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar