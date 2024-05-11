MotoGP Fransa: Son antrenmanda Vinales lider, Ducati sürücüleri peşinde

MotoGP'de hafta sonunun son antrenman seansı bu sabah 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve seans başlar başlamaz peş peşe hızlı turlar geldi.

Seansın ilk kazasını Gresini Ducatisi'nin kontrolünü kaybeden Alex Marquez yaparken, sonrasında seansa devam etti.

Dereceler son beş dakikada iyice gelişirken, Enea Bastianini 1:31.236 yaparak liderliği aldı. Bitime saniyeler kala 1:31.033 yapan Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, liderliğin yeni sahibi oldu ve seansı lider tamamladı.

Bagnaia'nın 1:31.105'lik derecesiyle ikinci olduğu seansta, Bastianini ilk üçü tamamladı.

Dördüncü sırada yer alan Jorge Martin'i, Alex ve Marc Marquez kardeşler takip etti. Böylelikle ilk altıda beş Ducati sürücüsü yer aldı.

Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun yedinci olduğu seansta, ilk ona giren tek KTM sürücüsü Jack Miller sekizinci oldu.

İlk onu Raul Fernandez ve Franco Morbidelli tamamladı. Çaylak Pedro Acosta, yakın seansta Augusto Fernandez ile aynı zamanı yaparak 11. oldu.

En iyi Yamaha sürücüsü 1:31.466 ile 14. olan Fabio Quartararo olurken, Honda sürücüleri arasında en iyisi 1:31.692'lik turuyla 18. olan Takaaki Nakagami oldu.

Seans sonucu: