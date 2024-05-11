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MotoGP Fransa GP
Antrenman raporu

MotoGP Fransa: Son antrenmanda Vinales lider, Ducati sürücüleri peşinde

Fransa'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışları öncesinde son antrenman seansını Aprilia sürücüsü Maverick Vinales lider tamamladı.

Ezel Tan
Güncel:
Maverick Vinales, Aprilia Racing

Fotoğraf: Marc Fleury

MotoGP'de hafta sonunun son antrenman seansı bu sabah 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve seans başlar başlamaz peş peşe hızlı turlar geldi.

Seansın ilk kazasını Gresini Ducatisi'nin kontrolünü kaybeden Alex Marquez yaparken, sonrasında seansa devam etti.

Dereceler son beş dakikada iyice gelişirken, Enea Bastianini 1:31.236 yaparak liderliği aldı. Bitime saniyeler kala 1:31.033 yapan Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, liderliğin yeni sahibi oldu ve seansı lider tamamladı.

Bagnaia'nın 1:31.105'lik derecesiyle ikinci olduğu seansta, Bastianini ilk üçü tamamladı.

Dördüncü sırada yer alan Jorge Martin'i, Alex ve Marc Marquez kardeşler takip etti.  Böylelikle ilk altıda beş Ducati sürücüsü yer aldı.

Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun yedinci olduğu seansta, ilk ona giren tek KTM sürücüsü Jack Miller sekizinci oldu.

İlk onu Raul Fernandez ve Franco Morbidelli tamamladı. Çaylak Pedro Acosta, yakın seansta Augusto Fernandez ile aynı zamanı yaparak 11. oldu.

En iyi Yamaha sürücüsü 1:31.466 ile 14. olan Fabio Quartararo olurken, Honda sürücüleri arasında en iyisi 1:31.692'lik turuyla 18. olan Takaaki Nakagami oldu.

Seans sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 14

1'31.033

   175.663 314
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 14

+0.072

1'31.105

 0.072 175.524 315
3 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 13

+0.203

1'31.236

 0.131 175.272 316
4 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 16

+0.216

1'31.249

 0.013 175.247 316
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 10

+0.233

1'31.266

 0.017 175.215 315
6 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 15

+0.310

1'31.343

 0.077 175.067 315
7 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 12

+0.353

1'31.386

 0.043 174.985 314
8 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 15

+0.366

1'31.399

 0.013 174.960 316
9 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 12

+0.370

1'31.403

 0.004 174.952 311
10 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 16

+0.386

1'31.419

 0.016 174.922 313
11 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 16

+0.394

1'31.427

 0.008 174.906 319
12 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 14

+0.394

1'31.427

 0.000 174.906 316
13 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.410

1'31.443

 0.016 174.876 315
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 15

+0.433

1'31.466

 0.023 174.832 314
15 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 15

+0.523

1'31.556

 0.090 174.660 312
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 14

+0.645

1'31.678

 0.122 174.427 316
17 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 15

+0.651

1'31.684

 0.006 174.416 318
18 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 15

+0.659

1'31.692

 0.008 174.401 313
19 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 14

+0.780

1'31.813

 0.121 174.171 310
20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 14

+1.021

1'32.054

 0.241 173.715 316
21 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 15

+1.052

1'32.085

 0.031 173.656 310
22 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 14

+1.742

1'32.775

 0.690 172.365 313
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