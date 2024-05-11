MotoGP Fransa: Son antrenmanda Vinales lider, Ducati sürücüleri peşinde
Fransa'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışları öncesinde son antrenman seansını Aprilia sürücüsü Maverick Vinales lider tamamladı.
Fotoğraf: Marc Fleury
MotoGP'de hafta sonunun son antrenman seansı bu sabah 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve seans başlar başlamaz peş peşe hızlı turlar geldi.
Seansın ilk kazasını Gresini Ducatisi'nin kontrolünü kaybeden Alex Marquez yaparken, sonrasında seansa devam etti.
Dereceler son beş dakikada iyice gelişirken, Enea Bastianini 1:31.236 yaparak liderliği aldı. Bitime saniyeler kala 1:31.033 yapan Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, liderliğin yeni sahibi oldu ve seansı lider tamamladı.
Bagnaia'nın 1:31.105'lik derecesiyle ikinci olduğu seansta, Bastianini ilk üçü tamamladı.
Dördüncü sırada yer alan Jorge Martin'i, Alex ve Marc Marquez kardeşler takip etti. Böylelikle ilk altıda beş Ducati sürücüsü yer aldı.
Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun yedinci olduğu seansta, ilk ona giren tek KTM sürücüsü Jack Miller sekizinci oldu.
İlk onu Raul Fernandez ve Franco Morbidelli tamamladı. Çaylak Pedro Acosta, yakın seansta Augusto Fernandez ile aynı zamanı yaparak 11. oldu.
En iyi Yamaha sürücüsü 1:31.466 ile 14. olan Fabio Quartararo olurken, Honda sürücüleri arasında en iyisi 1:31.692'lik turuyla 18. olan Takaaki Nakagami oldu.
Seans sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|14
|
1'31.033
|175.663
|314
|2
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|14
|
+0.072
1'31.105
|0.072
|175.524
|315
|3
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|13
|
+0.203
1'31.236
|0.131
|175.272
|316
|4
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|16
|
+0.216
1'31.249
|0.013
|175.247
|316
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|10
|
+0.233
1'31.266
|0.017
|175.215
|315
|6
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|15
|
+0.310
1'31.343
|0.077
|175.067
|315
|7
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|12
|
+0.353
1'31.386
|0.043
|174.985
|314
|8
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|15
|
+0.366
1'31.399
|0.013
|174.960
|316
|9
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|12
|
+0.370
1'31.403
|0.004
|174.952
|311
|10
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|16
|
+0.386
1'31.419
|0.016
|174.922
|313
|11
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|16
|
+0.394
1'31.427
|0.008
|174.906
|319
|12
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|14
|
+0.394
1'31.427
|0.000
|174.906
|316
|13
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.410
1'31.443
|0.016
|174.876
|315
|14
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|15
|
+0.433
1'31.466
|0.023
|174.832
|314
|15
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|15
|
+0.523
1'31.556
|0.090
|174.660
|312
|16
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|14
|
+0.645
1'31.678
|0.122
|174.427
|316
|17
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|15
|
+0.651
1'31.684
|0.006
|174.416
|318
|18
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|15
|
+0.659
1'31.692
|0.008
|174.401
|313
|19
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|14
|
+0.780
1'31.813
|0.121
|174.171
|310
|20
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|14
|
+1.021
1'32.054
|0.241
|173.715
|316
|21
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|15
|
+1.052
1'32.085
|0.031
|173.656
|310
|22
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|14
|
+1.742
1'32.775
|0.690
|172.365
|313
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