MotoGP Fransa: Quartararo evinde pole pozisyonunda, en yakın rakibi Mir 14.
MotoGP Fransa Grand Prix'sinde Fabio Quartararo, yarınki yarışa pole pozisyonundan başlayacak isim olurken, şampiyonadaki en yakın rakibi olan Suzuki pilotu Joan Mir ise yarınki yarışa 14. sıradan başlayacak.
Birinci sıralama seansında, şampiyona adayı Joan Mir, 14. sırayı elde ederek 2020 sezonundaki en kötü sıralama performansını sergiledi. Q2'ye geçen isimler ise Fabrika Ducati pilotu Danilo Petrucci ve Pramac Ducati pilotu Francesco Bagnaia oldu. Ayrıca, Çek GP'sinin galibi olan Red Bull KTM pilotu Brad Binder yerde kaldı.
İkinci sıralama seansında ise pek çok pilot, attıkları son turlarda pole pozisyonunu zorladılar.
Antrenmanlarda iyi bir performans gösteren Yamaha pilotları, ikinci sıralama seansında da bu hızlarını gösterdiler. Franco Morbidelli, attığı ilk turda 1.32.393 yaparak ilk sıraya yerleşti.
Kendisinin hemen ardından turu tamamlayan Petronas takım arkadaşı Quartararo ise, 1.31.679 yaparak kendisini geçti, bir sonraki turunda ise zamanını 1.31.665'e çekti.
Pramac pilotu Francesco Bagnaia, attığı turun sonrasında iki Petronas Yamaha'nın arasına girerek ikinciliği elde etti.
Son iki dakikaya girildiğinde ise Quartararo'nun geçici pole pozisyonu, sakat olan Honda LCR pilotu Cal Crutchlow ve Ducati pilotu Andrea Dovizioso'nun turlarından dolayı tehlikeye girse de bu ikili, son sektörde yavaş kalarak, sırasıyla ikinciliğe ve üçüncülüğe yerleştiler.
Bu sırada Pramac Ducati pilotu Jack Miller ise, attığı son turda 1.31.537 yaparak geçici pole pozisyonunu alsa da son sözü söyleyen isim Quartararo oldu.
Son sektöre, Miller'ın 0.1 saniye önünde giren Quartararo, son sektördeki inanılmaz performansla 1.31.315 yapmayı başardı ve Miller'ın 0.222 saniye önünde pole pozisyonunu almayı başardı.
Miller'ın arkasında ise, son ön çizgi startını 2019 İtalya GP'sinde alan Danilo Petrucci bulunuyor.
İlk 10'u tamamlayan isimler ise Crutchlow, Vinales, Dovizioso, Bagnaia, Espargaro, Zarco ve Rossi oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Fabio Quartararo
|9
|1'31.315
|164.989
|2
|Jack Miller
|9
|1'31.537
|0.222
|0.222
|164.589
|3
|Danilo Petrucci
|9
|1'31.674
|0.359
|0.137
|164.343
|4
|Cal Crutchlow
|9
|1'31.686
|0.371
|0.012
|164.321
|5
|Maverick Viñales
|10
|1'31.719
|0.404
|0.033
|164.262
|6
|Andrea Dovizioso
|9
|1'31.722
|0.407
|0.003
|164.257
|7
|Francesco Bagnaia
|7
|1'31.752
|0.437
|0.030
|164.203
|8
|Pol Espargaro
|9
|1'31.795
|0.480
|0.043
|164.126
|9
|Johann Zarco
|9
|1'31.832
|0.517
|0.037
|164.060
|10
|Valentino Rossi
|8
|1'31.889
|0.574
|0.057
|163.958
|11
|Franco Morbidelli
|9
|1'31.891
|0.576
|0.002
|163.955
|12
|Miguel Oliveira
|9
|1'32.009
|0.694
|0.118
|163.744
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|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Danilo Petrucci
|9
|1'31.952
|163.846
|2
|Francesco Bagnaia
|9
|1'32.054
|0.102
|0.102
|163.664
|3
|Takaaki Nakagami
|8
|1'32.179
|0.227
|0.125
|163.442
|4
|Joan Mir
|9
|1'32.187
|0.235
|0.008
|163.428
|5
|Aleix Espargaro
|9
|1'32.539
|0.587
|0.352
|162.807
|6
|Alex Rins
|9
|1'32.757
|0.805
|0.218
|162.424
|7
|Brad Binder
|7
|1'32.766
|0.814
|0.009
|162.408
|8
|Alex Marquez
|9
|1'32.774
|0.822
|0.008
|162.394
|9
|Bradley Smith
|9
|1'32.833
|0.881
|0.059
|162.291
|10
|Iker Lecuona
|8
|1'32.859
|0.907
|0.026
|162.245
|11
|Stefan Bradl
|9
|1'32.861
|0.909
|0.002
|162.242
|12
|Tito Rabat
|9
|1'33.610
|1.658
|0.749
|160.944
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