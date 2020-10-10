MotoGP Fransa: Quartararo evinde pole pozisyonunda, en yakın rakibi Mir 14.

İkinci sıralama seansında ise pek çok pilot, attıkları son turlarda pole pozisyonunu zorladılar.

Antrenmanlarda iyi bir performans gösteren Yamaha pilotları, ikinci sıralama seansında da bu hızlarını gösterdiler. Franco Morbidelli, attığı ilk turda 1.32.393 yaparak ilk sıraya yerleşti.

Kendisinin hemen ardından turu tamamlayan Petronas takım arkadaşı Quartararo ise, 1.31.679 yaparak kendisini geçti, bir sonraki turunda ise zamanını 1.31.665'e çekti.

Pramac pilotu Francesco Bagnaia, attığı turun sonrasında iki Petronas Yamaha'nın arasına girerek ikinciliği elde etti.

Son iki dakikaya girildiğinde ise Quartararo'nun geçici pole pozisyonu, sakat olan Honda LCR pilotu Cal Crutchlow ve Ducati pilotu Andrea Dovizioso'nun turlarından dolayı tehlikeye girse de bu ikili, son sektörde yavaş kalarak, sırasıyla ikinciliğe ve üçüncülüğe yerleştiler.

Bu sırada Pramac Ducati pilotu Jack Miller ise, attığı son turda 1.31.537 yaparak geçici pole pozisyonunu alsa da son sözü söyleyen isim Quartararo oldu.

Son sektöre, Miller'ın 0.1 saniye önünde giren Quartararo, son sektördeki inanılmaz performansla 1.31.315 yapmayı başardı ve Miller'ın 0.222 saniye önünde pole pozisyonunu almayı başardı.