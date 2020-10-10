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MotoGP / Fransa GP / Sıralama turları raporu

MotoGP Fransa: Quartararo evinde pole pozisyonunda, en yakın rakibi Mir 14.

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MotoGP Fransa: Quartararo evinde pole pozisyonunda, en yakın rakibi Mir 14.
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MotoGP Fransa Grand Prix'sinde Fabio Quartararo, yarınki yarışa pole pozisyonundan başlayacak isim olurken, şampiyonadaki en yakın rakibi olan Suzuki pilotu Joan Mir ise yarınki yarışa 14. sıradan başlayacak.

Birinci sıralama seansında, şampiyona adayı Joan Mir, 14. sırayı elde ederek 2020 sezonundaki en kötü sıralama performansını sergiledi. Q2'ye geçen isimler ise Fabrika Ducati pilotu Danilo Petrucci ve Pramac Ducati pilotu Francesco Bagnaia oldu. Ayrıca, Çek GP'sinin galibi olan Red Bull KTM pilotu Brad Binder yerde kaldı. 

İkinci sıralama seansında ise pek çok pilot, attıkları son turlarda pole pozisyonunu zorladılar. 

Antrenmanlarda iyi bir performans gösteren Yamaha pilotları, ikinci sıralama seansında da bu hızlarını gösterdiler. Franco Morbidelli, attığı ilk turda 1.32.393 yaparak ilk sıraya yerleşti. 

Kendisinin hemen ardından turu tamamlayan Petronas takım arkadaşı Quartararo ise, 1.31.679 yaparak kendisini geçti, bir sonraki turunda ise zamanını 1.31.665'e çekti. 

Pramac pilotu Francesco Bagnaia, attığı turun sonrasında iki Petronas Yamaha'nın arasına girerek ikinciliği elde etti. 

Son iki dakikaya girildiğinde ise Quartararo'nun geçici pole pozisyonu, sakat olan Honda LCR pilotu Cal Crutchlow ve Ducati pilotu Andrea Dovizioso'nun turlarından dolayı tehlikeye girse de bu ikili, son sektörde yavaş kalarak, sırasıyla ikinciliğe ve üçüncülüğe yerleştiler. 

Bu sırada Pramac Ducati pilotu Jack Miller ise, attığı son turda 1.31.537 yaparak geçici pole pozisyonunu alsa da son sözü söyleyen isim Quartararo oldu. 

Son sektöre, Miller'ın 0.1 saniye önünde giren Quartararo, son sektördeki inanılmaz performansla 1.31.315 yapmayı başardı ve Miller'ın 0.222 saniye önünde pole pozisyonunu almayı başardı.

Miller'ın arkasında ise, son ön çizgi startını 2019 İtalya GP'sinde alan Danilo Petrucci bulunuyor.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Crutchlow, Vinales, Dovizioso, Bagnaia, Espargaro, Zarco ve Rossi oldu. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Fabio Quartararo 9 1'31.315     164.989
2 Australia Jack Miller 9 1'31.537 0.222 0.222 164.589
3 Italy Danilo Petrucci 9 1'31.674 0.359 0.137 164.343
4 United Kingdom Cal Crutchlow 9 1'31.686 0.371 0.012 164.321
5 Spain Maverick Viñales 10 1'31.719 0.404 0.033 164.262
6 Italy Andrea Dovizioso 9 1'31.722 0.407 0.003 164.257
7 Italy Francesco Bagnaia 7 1'31.752 0.437 0.030 164.203
8 Spain Pol Espargaro 9 1'31.795 0.480 0.043 164.126
9 France Johann Zarco 9 1'31.832 0.517 0.037 164.060
10 Italy Valentino Rossi 8 1'31.889 0.574 0.057 163.958
11 Italy Franco Morbidelli 9 1'31.891 0.576 0.002 163.955
12 Portugal Miguel Oliveira 9 1'32.009 0.694 0.118 163.744
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Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Danilo Petrucci 9 1'31.952     163.846
2 Italy Francesco Bagnaia 9 1'32.054 0.102 0.102 163.664
3 Japan Takaaki Nakagami 8 1'32.179 0.227 0.125 163.442
4 Spain Joan Mir 9 1'32.187 0.235 0.008 163.428
5 Spain Aleix Espargaro 9 1'32.539 0.587 0.352 162.807
6 Spain Alex Rins 9 1'32.757 0.805 0.218 162.424
7 South Africa Brad Binder 7 1'32.766 0.814 0.009 162.408
8 Spain Alex Marquez 9 1'32.774 0.822 0.008 162.394
9 United Kingdom Bradley Smith 9 1'32.833 0.881 0.059 162.291
10 Spain Iker Lecuona 8 1'32.859 0.907 0.026 162.245
11 Germany Stefan Bradl 9 1'32.861 0.909 0.002 162.242
12 Spain Tito Rabat 9 1'33.610 1.658 0.749 160.944
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Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Alt-etkinlik Q2
Editör Efe Kahya

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