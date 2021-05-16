MotoGP Fransa ısınma turları: Islak zeminde en hızlısı Petrucci

Le Mans'da beklenen yağmur sabah saatlerinde geldi ve ısınma turlarında pist epey ıslaktı. Bu da sürücülerin kuru zemin lastiklerini kullanmasını engelledi.

Bu şartlar, geçen yıl kazandığı Fransa pistini oldukça seven Danilo Petrucci'nin ısınma turlarında zirveye çıkmasına yardımcı oldu. Bugünkü yarışa 17. sıradan başlayacak KTM Tech3 sürücüsü, 1:44.515'lik zaman turuyla Ducati'den Jack Miller'ın 0.279 saniye önünde en hızlı isim oldu.

KTM fabrika sürücüsü Miguel Oliveira 0.533 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı ve böylelikle Avusturyalı üretici için iyi bir seans oldu. Ayrıca Tech3 KTM'in diğer sürücüsü Iker Lecuona da dokuzuncu oldu. Şampiyona lideri Pecco Bagnaia dördüncü ve Johann Zarco altıncı oldu.

Joan Mir, seans içerisinde birkaç tehlikeli an yaşamasına rağmen Suzuki ile beşinci sırada yer almayı başardı.

Petronas SRT sürücüsü Valentino Rossi 0.855 saniye geride yedinci en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Franco Morbidelli 0.961 saniye geride dokuzuncu en iyi zamanın sahibi oldu.

İlk onu ıslak zeminde sıkıntı çeken Yamaha sürücüsü Maverick Vinales tamamladı.

Marc Marquez, Honda ile 11. olurken, yarışa pole pozisyonundan başlayacak Fabio Quartararo 13. ve Aprilia'dan Aleix Espargaro 14. oldu.

Pol Espargaro, seansın en yavaş ismiydi ve 4.7 saniye geride sonuncu oldu.

Seans içerisinde hem Marquez hem de Espargaro kaza yapmaktan kurtulamadılar. İkili aynı yerde düştü.