Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Quartararo: ''Yarış yağmurlu olursa, uzun süre ilk sırada kalamayız''
MotoGP / Fransa GP Son dakika

MotoGP Fransa ısınma turları: Islak zeminde en hızlısı Petrucci

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Tech3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira, Le Mans'da ıslak zeminde gerçekleştirilen ısınma turlarında zirvede yer alan isim oldu.

MotoGP Fransa ısınma turları: Islak zeminde en hızlısı Petrucci

Le Mans'da beklenen yağmur sabah saatlerinde geldi ve ısınma turlarında pist epey ıslaktı. Bu da sürücülerin kuru zemin lastiklerini kullanmasını engelledi.

Bu şartlar, geçen yıl kazandığı Fransa pistini oldukça seven Danilo Petrucci'nin ısınma turlarında zirveye çıkmasına yardımcı oldu. Bugünkü yarışa 17. sıradan başlayacak KTM Tech3 sürücüsü, 1:44.515'lik zaman turuyla Ducati'den Jack Miller'ın 0.279 saniye önünde en hızlı isim oldu.

KTM fabrika sürücüsü Miguel Oliveira 0.533 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı ve böylelikle Avusturyalı üretici için iyi bir seans oldu. Ayrıca Tech3 KTM'in diğer sürücüsü Iker Lecuona da dokuzuncu oldu. Şampiyona lideri Pecco Bagnaia dördüncü ve Johann Zarco altıncı oldu.

Joan Mir, seans içerisinde birkaç tehlikeli an yaşamasına rağmen Suzuki ile beşinci sırada yer almayı başardı.

Petronas SRT sürücüsü Valentino Rossi 0.855 saniye geride yedinci en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Franco Morbidelli 0.961 saniye geride dokuzuncu en iyi zamanın sahibi oldu.

İlk onu ıslak zeminde sıkıntı çeken Yamaha sürücüsü Maverick Vinales tamamladı.

Marc Marquez, Honda ile 11. olurken, yarışa pole pozisyonundan başlayacak Fabio Quartararo 13. ve Aprilia'dan Aleix Espargaro 14. oldu.

Pol Espargaro, seansın en yavaş ismiydi ve 4.7 saniye geride sonuncu oldu.

Seans içerisinde hem Marquez hem de Espargaro kaza yapmaktan kurtulamadılar. İkili aynı yerde düştü.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Danilo Petrucci KTM 11 1'44.515     153.003
2 Australia Jack Miller Ducati 11 1'44.794 0.279 0.279 152.596
3 Portugal Miguel Oliveira KTM 11 1'45.048 0.533 0.254 152.227
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 10 1'45.105 0.590 0.057 152.144
5 Spain Joan Mir Suzuki 8 1'45.369 0.854 0.264 151.763
6 France Johann Zarco Ducati 6 1'45.369 0.854 0.000 151.763
7 Italy Valentino Rossi Yamaha 11 1'45.370 0.855 0.001 151.762
8 Spain Iker Lecuona KTM 11 1'45.443 0.928 0.073 151.657
9 Italy Franco Morbidelli Yamaha 11 1'45.476 0.961 0.033 151.609
10 Spain Maverick Viñales Yamaha 11 1'45.512 0.997 0.036 151.558
11 Spain Marc Marquez Honda 8 1'45.822 1.307 0.310 151.114
12 South Africa Brad Binder KTM 11 1'46.058 1.543 0.236 150.777
13 France Fabio Quartararo Yamaha 11 1'46.127 1.612 0.069 150.679
14 Spain Aleix Espargaro Aprilia 11 1'46.176 1.661 0.049 150.610
15 Italy Luca Marini Ducati 11 1'46.237 1.722 0.061 150.523
16 Spain Alex Marquez Honda 11 1'46.345 1.830 0.108 150.370
17 Italy Enea Bastianini Ducati 11 1'46.702 2.187 0.357 149.867
18 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 11 1'46.756 2.241 0.054 149.792
19 Japan Takaaki Nakagami Honda 11 1'46.986 2.471 0.230 149.470
20 Spain Alex Rins Suzuki 11 1'47.530 3.015 0.544 148.713
21 Spain Tito Rabat Ducati 11 1'47.957 3.442 0.427 148.125
22 Spain Pol Espargaro Honda 8 1'48.251 3.736 0.294 147.723
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Quartararo: ''Yarış yağmurlu olursa, uzun süre ilk sırada kalamayız''

Önceki haber

Quartararo: ''Yarış yağmurlu olursa, uzun süre ilk sırada kalamayız''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Alt-etkinlik Warm Up
Lokasyon Le Mans Yarış Pisti Bugatti
Pilotlar Danilo Petrucci
Takımlar Tech 3
Editör Matteo Nugnes

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton için pist yürüyüşleri "anlamsız bir egzersiz"

15s
2
GENEL

14-16 Mayıs Yarış Programı

1g
3
Formula 1

Button: "Hamilton, geçmişe kıyasla çok gelişti"

1s
4
Formula 1

Red Bull, “esnek” kanat kısıtlamalarından zarar görmeyeceklerine emin

3s
5
MotoGP

Rossi, Fransa MotoGP sıralama turlarında "fazla muhafazakar" davranmış

16s
Son Haberler
MotoGP Fransa ısınma turları: Islak zeminde en hızlısı Petrucci
MOTOGP

MotoGP Fransa ısınma turları: Islak zeminde en hızlısı Petrucci

37dk
Quartararo: ''Yarış yağmurlu olursa, uzun süre ilk sırada kalamayız''
MOTOGP

Quartararo: ''Yarış yağmurlu olursa, uzun süre ilk sırada kalamayız''

4s
Marquez, pole pozisyonunu kaybetse de üzgün değil
MOTOGP

Marquez, pole pozisyonunu kaybetse de üzgün değil

14s
Rossi, Fransa MotoGP sıralama turlarında "fazla muhafazakar" davranmış
MOTOGP

Rossi, Fransa MotoGP sıralama turlarında "fazla muhafazakar" davranmış

16s
MotoGP Fransa: Dramatik sıralama turlarında pole pozisyonu Quartararo'nun!
MOTOGP

MotoGP Fransa: Dramatik sıralama turlarında pole pozisyonu Quartararo'nun!

20s
Son Videolar
MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si 00:38
MotoGP
2 May 2021

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar 02:18
MotoGP
29 Nis 2021

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra 01:52
MotoGP
29 Nis 2021

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü 00:33
MotoGP
21 Nis 2021

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü

Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak 00:32
MotoGP
21 Nis 2021

Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak

Matteo Nugnes Daha fazlası
Matteo Nugnes
MotoGP Jerez ısınma turları: En hızlısı Vinales, Marquez yine kaza yaptı İspanya GP
MotoGP

MotoGP Jerez ısınma turları: En hızlısı Vinales, Marquez yine kaza yaptı

MotoGP Portimao: Isınma turlarının ardından en hızlısı Miller Portekiz GP
MotoGP

MotoGP Portimao: Isınma turlarının ardından en hızlısı Miller

Andrea Dovizioso, Aprilia ile Jerez'de piste çıktı
MotoGP

Andrea Dovizioso, Aprilia ile Jerez'de piste çıktı

Danilo Petrucci Daha fazlası
Danilo Petrucci
Petrucci, Katar yarışlarından sonra omzunun çıktığını fark etmiş
MotoGP

Petrucci, Katar yarışlarından sonra omzunun çıktığını fark etmiş

Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"
MotoGP

Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"

Katar MotoGP testi: Petrucci, zorlu geçen son günün lideri oldu
MotoGP

Katar MotoGP testi: Petrucci, zorlu geçen son günün lideri oldu

Tech 3 Daha fazlası
Tech 3
Tech3, 2026 yılına kadar KTM'nin MotoGP uydu takımı olacak
MotoGP

Tech3, 2026 yılına kadar KTM'nin MotoGP uydu takımı olacak

KTM'nin sözüne ilk inanan Petrucci olmuş
MotoGP

KTM'nin sözüne ilk inanan Petrucci olmuş

Tech3: "Bir uydu takımı, 2021 MotoGP Şampiyonası'nı kazanabilir"
MotoGP

Tech3: "Bir uydu takımı, 2021 MotoGP Şampiyonası'nı kazanabilir"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton için pist yürüyüşleri "anlamsız bir egzersiz"
Formula 1 Formula 1

Hamilton için pist yürüyüşleri "anlamsız bir egzersiz"

14-16 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

14-16 Mayıs Yarış Programı

Button: "Hamilton, geçmişe kıyasla çok gelişti"
Formula 1 Formula 1

Button: "Hamilton, geçmişe kıyasla çok gelişti"

Red Bull, “esnek” kanat kısıtlamalarından zarar görmeyeceklerine emin
Formula 1 Formula 1

Red Bull, “esnek” kanat kısıtlamalarından zarar görmeyeceklerine emin

Bottas: "Mercedes'te 5-6 yıl geçirdiyseniz şampiyon olmalısınız"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Mercedes'te 5-6 yıl geçirdiyseniz şampiyon olmalısınız"

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!

Wolff: ''Verstappen geleceğin yıldızı, ancak tek yıldız o değil''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Verstappen geleceğin yıldızı, ancak tek yıldız o değil''

Türkiye'de Formula 1 için 15 yıl harcamak...
Formula 1 Formula 1

Türkiye'de Formula 1 için 15 yıl harcamak...

Son Haberler

MotoGP Fransa ısınma turları: Islak zeminde en hızlısı Petrucci
MotoGP MotoGP

MotoGP Fransa ısınma turları: Islak zeminde en hızlısı Petrucci

Quartararo: ''Yarış yağmurlu olursa, uzun süre ilk sırada kalamayız''
MotoGP MotoGP

Quartararo: ''Yarış yağmurlu olursa, uzun süre ilk sırada kalamayız''

Marquez, pole pozisyonunu kaybetse de üzgün değil
MotoGP MotoGP

Marquez, pole pozisyonunu kaybetse de üzgün değil

Rossi, Fransa MotoGP sıralama turlarında "fazla muhafazakar" davranmış
MotoGP MotoGP

Rossi, Fransa MotoGP sıralama turlarında "fazla muhafazakar" davranmış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.