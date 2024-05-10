MotoGP Fransa GP 2. antrenman: Martin zirvede, kaza yapan Marquez ilk ona giremedi

Bir saatlik ikinci antrenman seansı başlar başlamaz sürücüler pistin yolunu tuttular.

İlk 10 dakika geride kalırken Marc Marquez, Pramac Ducatisi'nin kontrolünü kaybetti ve yerde kaldı.

Kısa bir süre sonra Maverick Vinales 1:31.359'luk derecesiyle liderliği alırken, Brad Binder motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Marquez, garaja dönmesinin ardından son 35 dakikada tekrar piste çıktı.

Son dakikalarda liderlik sırasıyla Jorge Martin, Francesco Bagnaia ve Aleix Espargaro'ya geçti. Bitime 13 dakika kala Fabio di Giannantonio 1:30.683 yaptı fakat son sözü 1:30.388'lik derecesiyle Martin söyledi.

Böylelikle İspanyol sürücü seansı ve günü lider tamamlamış oldu. Bagnaia tempo yükseltmesinin ardından 1:30.533 ile ikinci olurken, Pedro Acosta 1:30.575'le üçüncü sırada yer aldı.

Vinales'in dördüncü olduğu seansta ilk beşi Di Giannantonio tamamladı.

KTM fabrika sürücüsü Jack Miller'ın 1:30.699 ile altıncı olduğu seansta ilk onu Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi ve Fabio Quartararo tamamladı.

Ducati fabrika sürücüsü Enea Bastianini ancak 11. olabilirken, Marquez iyi bir tur ortaya koyamadı ve 13. oldu.

En iyi Honda sürücüsü 18. sırada yer alan Joan Mir olurken, son üç sırada Johann Zarco, Luca Marini ve Takaaki Nakagami yer aldı.

MotoGP Fransa GP - 2. antrenman seansı: