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MotoGP Fransa GP

MotoGP Fransa GP 2. antrenman: Martin zirvede, kaza yapan Marquez ilk ona giremedi

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, Fransa'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Francesco Bagnaia'nın önünde lider tamamladı.

Ezel Tan
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bir saatlik ikinci antrenman seansı başlar başlamaz sürücüler pistin yolunu tuttular.

İlk 10 dakika geride kalırken Marc Marquez, Pramac Ducatisi'nin kontrolünü kaybetti ve yerde kaldı.

Kısa bir süre sonra Maverick Vinales 1:31.359'luk derecesiyle liderliği alırken, Brad Binder motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Marquez, garaja dönmesinin ardından son 35 dakikada tekrar piste çıktı.

Son dakikalarda liderlik sırasıyla Jorge Martin, Francesco Bagnaia ve Aleix Espargaro'ya geçti. Bitime 13 dakika kala Fabio di Giannantonio 1:30.683 yaptı fakat son sözü 1:30.388'lik derecesiyle Martin söyledi.

Böylelikle İspanyol sürücü seansı ve günü lider tamamlamış oldu. Bagnaia tempo yükseltmesinin ardından 1:30.533 ile ikinci olurken, Pedro Acosta 1:30.575'le üçüncü sırada yer aldı.

Vinales'in dördüncü olduğu seansta ilk beşi Di Giannantonio tamamladı.

KTM fabrika sürücüsü Jack Miller'ın 1:30.699 ile altıncı olduğu seansta ilk onu Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi ve Fabio Quartararo tamamladı.

 Ducati fabrika sürücüsü Enea Bastianini ancak 11. olabilirken, Marquez iyi bir tur ortaya koyamadı ve 13. oldu.

En iyi Honda sürücüsü 18. sırada yer alan Joan Mir olurken, son üç sırada Johann Zarco, Luca Marini ve Takaaki Nakagami yer aldı.

MotoGP Fransa GP - 2. antrenman seansı:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 24

1'30.388

   176.917  
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 27

+0.145

1'30.533

 0.145 176.633  
3 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 26

+0.187

1'30.575

 0.042 176.552  
4 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 25

+0.269

1'30.657

 0.082 176.392  
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+0.295

1'30.683

 0.026 176.341  
6 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 24

+0.311

1'30.699

 0.016 176.310  
7 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 22

+0.326

1'30.714

 0.015 176.281  
8 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 26

+0.375

1'30.763

 0.049 176.186  
9 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 24

+0.397

1'30.785

 0.022 176.143  
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+0.400

1'30.788

 0.003 176.137  
11 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 24

+0.410

1'30.798

 0.010 176.118  
12 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+0.451

1'30.839

 0.041 176.038  
13 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 21

+0.679

1'31.067

 0.228 175.598  
14 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 28

+0.818

1'31.206

 0.139 175.330  
15 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 25

+0.831

1'31.219

 0.013 175.305  
16 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 23

+0.855

1'31.243

 0.024 175.259  
17 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 19

+0.976

1'31.364

 0.121 175.027  
18 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 26

+1.133

1'31.521

 0.157 174.727  
19 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 28

+1.142

1'31.530

 0.009 174.709  
20 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 25

+1.186

1'31.574

 0.044 174.625  
21 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 23

+1.472

1'31.860

 0.286 174.082  
22 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 27

+1.743

1'32.131

 0.271 173.570  
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