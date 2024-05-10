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MotoGP Fransa GP
Antrenman raporu

MotoGP Fransa GP 1. antrenman: Martin lider, Acosta ikinci!

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, Le Mans'daki MotoGP Fransa Grand Prix'sinin ilk seansını zirvede tamamladı.

Ezel Tan
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son yarış İspanya GP'de lider giderken düşen ve önemli puanlar kaybeden Jorge Martin, bu hafta sonuna  yeniden puan farkını açma hedefiyle geldi.

Martin, mükemmel koşullar altında gerçekleştirilen 45 dakikalık ilk antrenman seansını yeni set yumuşak arka lastikle attığı 1:31.421'lik turuyla lider tamamladı.

İlk antrenmanda bunu yapan az sayıdaki sürücüden biri olan Martin'i  sadece 0.237 saniye geriden Tech3 GasGas'ın çaylak sürücüsü Pedro Acosta takip etti.

Acosta normalde 1:31.637'lik bur tur zamanı yakalamıştı ancak turu pist limitlerini aştığı için derecesi iptal edildi ve o da yeni bir deneme yaparak en hızlı turunu 1:31.658'e çekti. Bu tur liderlik için olmasa da, ikincilik için yeterliydi.

Aprilia'dan Maverick Vinales yeni orta arka lastikle attığı son turun ardından ilk üçü tamamlarken, İspanya GP'nin galibi Francesco Bagnaia dördüncü ve Enea Bastianini beşinci oldu.

Son yarış İspanya'da bu yılki en iyi sonucunu alan Alex Marquez altıncı sırada yer aldı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, 11. virajda kaza yapan KTM sürücüsü Brad Binder'in önünde yedinci oldu.

Marc Marquez ve geçen yılki Fransa GP'sinin galibi Bezzecchi ilk 10'u tamamladı.

Alex Rins 13. olarak en iyi Yamaha sürücüsü olurken, takım arkadaşı Fabio Quartararo yeni şasi ile ilk antrenman seansını 20. sırada tamamladı.

Honda tarafında en iyi isim 16. sırada yer alan LCR Honda sürücüsü Johann Zarco oldu. Fabrika sürücüleri Joan Mir ve Luca Marini ise son iki sırada kaldı.

MotoGP Fransa GP - 1. antrenman sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 20

1'31.421

   174.918 317
2 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 21

+0.237

1'31.658

 0.237 174.465 318
3 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 20

+0.257

1'31.678

 0.020 174.427 313
4 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 19

+0.416

1'31.837

 0.159 174.125 318
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 20

+0.431

1'31.852

 0.015 174.097 315
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+0.475

1'31.896

 0.044 174.014 311
7 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 19

+0.490

1'31.911

 0.015 173.985 312
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+0.521

1'31.942

 0.031 173.927 316
9 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 21

+0.550

1'31.971

 0.029 173.872 313
10 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 17

+0.559

1'31.980

 0.009 173.855 316
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 20

+0.614

1'32.035

 0.055 173.751 317
12 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 22

+0.649

1'32.070

 0.035 173.685 311
13 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 21

+0.691

1'32.112

 0.042 173.606 316
14 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

+0.800

1'32.221

 0.109 173.400 312
15 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 20

+0.865

1'32.286

 0.065 173.278 311
16 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 19

+0.982

1'32.403

 0.117 173.059 309
17 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 22

+1.012

1'32.433

 0.030 173.003 312
18 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 17

+1.125

1'32.546

 0.113 172.791 314
19 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 21

+1.164

1'32.585

 0.039 172.719 311
20 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 21

+1.277

1'32.698

 0.113 172.508 317
21 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 19

+1.587

1'33.008

 0.310 171.933 310
22 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 23

+1.929

1'33.350

 0.342 171.303 313
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