MotoGP Fransa GP 1. antrenman: Martin lider, Acosta ikinci!

Son yarış İspanya GP'de lider giderken düşen ve önemli puanlar kaybeden Jorge Martin, bu hafta sonuna yeniden puan farkını açma hedefiyle geldi.

Martin, mükemmel koşullar altında gerçekleştirilen 45 dakikalık ilk antrenman seansını yeni set yumuşak arka lastikle attığı 1:31.421'lik turuyla lider tamamladı.

İlk antrenmanda bunu yapan az sayıdaki sürücüden biri olan Martin'i sadece 0.237 saniye geriden Tech3 GasGas'ın çaylak sürücüsü Pedro Acosta takip etti.

Acosta normalde 1:31.637'lik bur tur zamanı yakalamıştı ancak turu pist limitlerini aştığı için derecesi iptal edildi ve o da yeni bir deneme yaparak en hızlı turunu 1:31.658'e çekti. Bu tur liderlik için olmasa da, ikincilik için yeterliydi.

Aprilia'dan Maverick Vinales yeni orta arka lastikle attığı son turun ardından ilk üçü tamamlarken, İspanya GP'nin galibi Francesco Bagnaia dördüncü ve Enea Bastianini beşinci oldu.

Son yarış İspanya'da bu yılki en iyi sonucunu alan Alex Marquez altıncı sırada yer aldı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, 11. virajda kaza yapan KTM sürücüsü Brad Binder'in önünde yedinci oldu.

Marc Marquez ve geçen yılki Fransa GP'sinin galibi Bezzecchi ilk 10'u tamamladı.

Alex Rins 13. olarak en iyi Yamaha sürücüsü olurken, takım arkadaşı Fabio Quartararo yeni şasi ile ilk antrenman seansını 20. sırada tamamladı.

Honda tarafında en iyi isim 16. sırada yer alan LCR Honda sürücüsü Johann Zarco oldu. Fabrika sürücüleri Joan Mir ve Luca Marini ise son iki sırada kaldı.

MotoGP Fransa GP - 1. antrenman sonucu: