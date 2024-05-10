MotoGP Fransa GP 1. antrenman: Martin lider, Acosta ikinci!
Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, Le Mans'daki MotoGP Fransa Grand Prix'sinin ilk seansını zirvede tamamladı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Son yarış İspanya GP'de lider giderken düşen ve önemli puanlar kaybeden Jorge Martin, bu hafta sonuna yeniden puan farkını açma hedefiyle geldi.
Martin, mükemmel koşullar altında gerçekleştirilen 45 dakikalık ilk antrenman seansını yeni set yumuşak arka lastikle attığı 1:31.421'lik turuyla lider tamamladı.
İlk antrenmanda bunu yapan az sayıdaki sürücüden biri olan Martin'i sadece 0.237 saniye geriden Tech3 GasGas'ın çaylak sürücüsü Pedro Acosta takip etti.
Acosta normalde 1:31.637'lik bur tur zamanı yakalamıştı ancak turu pist limitlerini aştığı için derecesi iptal edildi ve o da yeni bir deneme yaparak en hızlı turunu 1:31.658'e çekti. Bu tur liderlik için olmasa da, ikincilik için yeterliydi.
Aprilia'dan Maverick Vinales yeni orta arka lastikle attığı son turun ardından ilk üçü tamamlarken, İspanya GP'nin galibi Francesco Bagnaia dördüncü ve Enea Bastianini beşinci oldu.
Son yarış İspanya'da bu yılki en iyi sonucunu alan Alex Marquez altıncı sırada yer aldı.
Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, 11. virajda kaza yapan KTM sürücüsü Brad Binder'in önünde yedinci oldu.
Marc Marquez ve geçen yılki Fransa GP'sinin galibi Bezzecchi ilk 10'u tamamladı.
Alex Rins 13. olarak en iyi Yamaha sürücüsü olurken, takım arkadaşı Fabio Quartararo yeni şasi ile ilk antrenman seansını 20. sırada tamamladı.
Honda tarafında en iyi isim 16. sırada yer alan LCR Honda sürücüsü Johann Zarco oldu. Fabrika sürücüleri Joan Mir ve Luca Marini ise son iki sırada kaldı.
MotoGP Fransa GP - 1. antrenman sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|20
|
1'31.421
|174.918
|317
|2
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|21
|
+0.237
1'31.658
|0.237
|174.465
|318
|3
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|20
|
+0.257
1'31.678
|0.020
|174.427
|313
|4
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|19
|
+0.416
1'31.837
|0.159
|174.125
|318
|5
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|20
|
+0.431
1'31.852
|0.015
|174.097
|315
|6
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|20
|
+0.475
1'31.896
|0.044
|174.014
|311
|7
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|19
|
+0.490
1'31.911
|0.015
|173.985
|312
|8
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|20
|
+0.521
1'31.942
|0.031
|173.927
|316
|9
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|21
|
+0.550
1'31.971
|0.029
|173.872
|313
|10
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|17
|
+0.559
1'31.980
|0.009
|173.855
|316
|11
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|20
|
+0.614
1'32.035
|0.055
|173.751
|317
|12
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|22
|
+0.649
1'32.070
|0.035
|173.685
|311
|13
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|21
|
+0.691
1'32.112
|0.042
|173.606
|316
|14
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|20
|
+0.800
1'32.221
|0.109
|173.400
|312
|15
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|20
|
+0.865
1'32.286
|0.065
|173.278
|311
|16
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|19
|
+0.982
1'32.403
|0.117
|173.059
|309
|17
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|22
|
+1.012
1'32.433
|0.030
|173.003
|312
|18
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|17
|
+1.125
1'32.546
|0.113
|172.791
|314
|19
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|21
|
+1.164
1'32.585
|0.039
|172.719
|311
|20
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|21
|
+1.277
1'32.698
|0.113
|172.508
|317
|21
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|19
|
+1.587
1'33.008
|0.310
|171.933
|310
|22
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|23
|
+1.929
1'33.350
|0.342
|171.303
|313
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi
Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor
Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"
Hulkenberg, "pek de istenmeyen bir rekorun" yeni sahibi oldu
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar