MotoGP Fransa: Dramatik sıralama turlarında pole pozisyonu Quartararo'nun!

Sıralama turlarının ilk bölümünde 12 sürücü, ıslak zeminde ilk ikiye girmek ve ikinci bölüme kalabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Son bölümde peş peşe hızlı tur zamanları gelirken Aleix Espargaro 1:43.418'lik turuyla birinci, Luca Savadori ise 1:43.517 ile ikinci olacak gibiydi.

Ancak son anlarda dereceler daha da gelişti ve Savadori 1:42.550 ile birinci olurken, Luca Marini 1:43.352 ile ikinci oldu. Bu ikili böylelikle son bölüme kalma hakkı kazandılar.

15 dakikalık ikinci bölümde sürücüler kuru ve ıslak zemin lastikleri arasında seçim yapmakta zorlandılar. Ancak ilk birkaç turun ardından sürücülerin hepsi kuru zemin lastiğine geçti.

Valentino Rossi iyi bir turla gelirken son virajda hata yaptı ve pist dışına uçtu. Ancak kaza yapmadı.

Pist soğuk ve hafif ıslak olduğu için dereceler, atılan her turun ardından gelişti. Son yedi dakikaya Jack Miller lider girdi ve en hızlı dereceyi 1: 34.374'e çekti.

Son anlarda Honda sürücüleri oldukça iyi turlar çıkardılar. Pol Espargaro 1:33.150'lik turuyla liderliği alırken, kısa bir süre sonra Marc Marquez 1:33.037 ile ilk sıraya oturdu.

Marquez bu zaman turunu kaydettiği anda bitime üç dakika kalmıştı ve Miguel Oliveira kaza yaptığı için sarı bayraklar çıktı. Bu da zaman turlarının gelişimini engelledi.

Pole pozisyonu Marquez'e gidecek gibiydi, ancak sürücülerin çoğu, son anlarda bir başka zaman turunu daha başladılar ve oldukça iyi sektör zamanlarıyla geldiler.

Vinales 1:32.681'le ilk sırayı eline geçirdi ve saniyeler sonra Quartararo 1:32.600 yaparak takım arkadaşının önüne yerleşti.

Arkasından gelen Miller derecesini geliştiremeyince pole pozisyonu Quartararo'nun oldu.

Fransız sürücü böylelikle arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazanmış oldu ve sıralama turlarındaki güçlü formunu devam ettirdi.

Vinales, takım arkadaşının 0.081 saniye gerisinde ikinci oldu ve Yamaha böylelikle 1-2 oldu. Bu ikiliyi 0.104 saniye daha yavaş kalan Miller takip etti.

Franco Morbidelli, iyi bir son tur çıkararak Petronas SRT'siyle 0.166 saniye geride dördüncü olurken, ilk beşi Pramac Ducati'den Johann Zarco tamamladı.

Marquez, damalı bayrak sallandığında ilk sıradaydı ancak son turlarla beraber altıncı sıraya kadar geriledi ve seansı burada bitirdi.

LCR Honda'dan Takaaki Nakagami yedinci olurken, son saniyelerde kaza yapan Pol Espargaro sekizinci ve bu yılki en iyi sıralama seanslarından bir tanesini geçiren Valentino Rossi dokuzuncu oldu.

İlk onu son 12'ye kalan tek KTM sürücüsü olan Oliveira tamamladı.

Savadori ve Marini 11. ve 12. sıralarda yer aldılar.

Şampiyona lideri Francesco Bagnaia, son bölüme kalamadığı günde 16. sırada yer aldı ve yarışa gerilerden başlamak zorunda kalacak.

İkinci bölüm sonucu:

Birinci bölüm sonucu: