Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / MotoGP Fransa 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez!
MotoGP / Fransa GP Sıralama turları raporu

MotoGP Fransa: Dramatik sıralama turlarında pole pozisyonu Quartararo'nun!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 MotoGP sezonunun beşinci yarışı olan Fransa GP öncesinde pole pozisyonu Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun oldu.

MotoGP Fransa: Dramatik sıralama turlarında pole pozisyonu Quartararo'nun!

Sıralama turlarının ilk bölümünde 12 sürücü, ıslak zeminde ilk ikiye girmek ve ikinci bölüme kalabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Son bölümde peş peşe hızlı tur zamanları gelirken Aleix Espargaro 1:43.418'lik turuyla birinci, Luca Savadori ise 1:43.517 ile ikinci olacak gibiydi.

Ancak son anlarda dereceler daha da gelişti ve Savadori 1:42.550 ile birinci olurken, Luca Marini 1:43.352 ile ikinci oldu. Bu ikili böylelikle son bölüme kalma hakkı kazandılar.

15 dakikalık ikinci bölümde sürücüler kuru ve ıslak zemin lastikleri arasında seçim yapmakta zorlandılar. Ancak ilk birkaç turun ardından sürücülerin hepsi kuru zemin lastiğine geçti.

Valentino Rossi iyi bir turla gelirken son virajda hata yaptı ve pist dışına uçtu. Ancak kaza yapmadı.

Pist soğuk ve hafif ıslak olduğu için dereceler, atılan her turun ardından gelişti. Son yedi dakikaya Jack Miller lider girdi ve en hızlı dereceyi 1: 34.374'e çekti.

Son anlarda Honda sürücüleri oldukça iyi turlar çıkardılar. Pol Espargaro 1:33.150'lik turuyla liderliği alırken, kısa bir süre sonra Marc Marquez 1:33.037 ile ilk sıraya oturdu.

Marquez bu zaman turunu kaydettiği anda bitime üç dakika kalmıştı ve Miguel Oliveira kaza yaptığı için sarı bayraklar çıktı. Bu da zaman turlarının gelişimini engelledi.

Pole pozisyonu Marquez'e gidecek gibiydi, ancak sürücülerin çoğu, son anlarda bir başka zaman turunu daha başladılar ve oldukça iyi sektör zamanlarıyla geldiler.

Vinales 1:32.681'le ilk sırayı eline geçirdi ve saniyeler sonra Quartararo 1:32.600 yaparak takım arkadaşının önüne yerleşti.

Arkasından gelen Miller derecesini geliştiremeyince pole pozisyonu Quartararo'nun oldu.

Fransız sürücü böylelikle arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazanmış oldu ve sıralama turlarındaki güçlü formunu devam ettirdi.

Vinales, takım arkadaşının 0.081 saniye gerisinde ikinci oldu ve Yamaha böylelikle 1-2 oldu. Bu ikiliyi 0.104 saniye daha yavaş kalan Miller takip etti.

Franco Morbidelli, iyi bir son tur çıkararak Petronas SRT'siyle 0.166 saniye geride dördüncü olurken, ilk beşi Pramac Ducati'den Johann Zarco tamamladı.

Marquez, damalı bayrak sallandığında ilk sıradaydı ancak son turlarla beraber altıncı sıraya kadar geriledi ve seansı burada bitirdi.

LCR Honda'dan Takaaki Nakagami yedinci olurken, son saniyelerde kaza yapan Pol Espargaro sekizinci ve bu yılki en iyi sıralama seanslarından bir tanesini geçiren Valentino Rossi dokuzuncu oldu.

İlk onu son 12'ye kalan tek KTM sürücüsü olan Oliveira tamamladı.

Savadori ve Marini 11. ve 12. sıralarda yer aldılar. 

Şampiyona lideri Francesco Bagnaia, son bölüme kalamadığı günde 16. sırada yer aldı ve yarışa gerilerden başlamak zorunda kalacak.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 9 1'32.600  
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 9 1'32.681 0.081
3 Australia Jack Miller Ducati 9 1'32.704 0.104
4 Italy Franco Morbidelli Yamaha 9 1'32.766 0.166
5 France Johann Zarco Ducati 9 1'32.877 0.277
6 Spain Marc Marquez Honda 8 1'33.037 0.437
7 Japan Takaaki Nakagami Honda 7 1'33.120 0.520
8 Spain Pol Espargaro Honda 8 1'33.150 0.550
9 Italy Valentino Rossi Yamaha 9 1'33.391 0.791
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 6 1'33.867 1.267
11 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 7 1'34.258 1.658
12 Italy Luca Marini Ducati 9 1'34.265 1.665
Tüm sonuçları görüntüle

Birinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 5 1'42.550  
2 Italy Luca Marini Ducati 9 1'43.352 0.802
3 Spain Aleix Espargaro Aprilia 9 1'43.418 0.868
4 Spain Joan Mir Suzuki 9 1'43.422 0.872
5 Spain Alex Rins Suzuki 9 1'43.523 0.973
6 Italy Francesco Bagnaia Ducati 9 1'43.530 0.980
7 Italy Danilo Petrucci KTM 9 1'43.857 1.307
8 Spain Iker Lecuona KTM 9 1'44.324 1.774
9 Spain Alex Marquez Honda 6 1'45.146 2.596
10 Spain Tito Rabat Ducati 7 1'45.590 3.040
11 South Africa Brad Binder KTM 8 1'45.911 3.361
12 Italy Enea Bastianini Ducati 8 1'46.123 3.573
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
MotoGP Fransa 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez!

Önceki haber

MotoGP Fransa 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
MotoGP

MotoGP Fransa: Dramatik sıralama turlarında pole pozisyonu Quartararo'nun!

1s
2
Formula 1

Türkiye'de Formula 1 için 15 yıl harcamak...

6s
3
Formula 1

Bottas: "Mercedes'te 5-6 yıl geçirdiyseniz şampiyon olmalısınız"

2s
4
Formula 1

Leclerc: "Artık lastik kullanımında ve yarış temposunda daha iyiyim"

4s
5
Formula 1

Formula 1, Britanya GP programını açıkladı, sprint yarışının saati belli oldu

22s
Son Haberler
MotoGP Fransa: Dramatik sıralama turlarında pole pozisyonu Quartararo'nun!
MOTOGP

MotoGP Fransa: Dramatik sıralama turlarında pole pozisyonu Quartararo'nun!

1s
MotoGP Fransa 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez!
MOTOGP

MotoGP Fransa 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez!

4s
Mir, Suzuki'nin yaşadığı zorluklar nedeniyle Fransa GP'yi kazanabileceğinden emin değil
MOTOGP

Mir, Suzuki'nin yaşadığı zorluklar nedeniyle Fransa GP'yi kazanabileceğinden emin değil

6s
Espargaro: ''Puig'in geri dönmesi benim için çok önemli''
MOTOGP

Espargaro: ''Puig'in geri dönmesi benim için çok önemli''

7s
Quartararo: ''Le Mans'da lastikleri ısıtmak, tam bir felaket''
MOTOGP

Quartararo: ''Le Mans'da lastikleri ısıtmak, tam bir felaket''

8s
Son Videolar
MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si 00:38
MotoGP
2 May 2021

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar 02:18
MotoGP
29 Nis 2021

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra 01:52
MotoGP
29 Nis 2021

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü 00:33
MotoGP
21 Nis 2021

Marc Marquez'in ses getiren dönüşü

Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak 00:32
MotoGP
21 Nis 2021

Suzuki, 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Avrupa Le Mans serisi: Racing Team Turkey ve Salih Yoluç, Red Bull Ring'de pole pozisyonunda! Red Bull Ring
European Le Mans

Avrupa Le Mans serisi: Racing Team Turkey ve Salih Yoluç, Red Bull Ring'de pole pozisyonunda!

Bottas: "Mercedes'te 5-6 yıl geçirdiyseniz şampiyon olmalısınız" Monako GP
Formula 1

Bottas: "Mercedes'te 5-6 yıl geçirdiyseniz şampiyon olmalısınız"

Moto3 Fransa: Migno lastik kumarıyla pole pozisyonunu kazandı, Deniz 13. oldu Le Mans
Moto3

Moto3 Fransa: Migno lastik kumarıyla pole pozisyonunu kazandı, Deniz 13. oldu

Çok Okunanlar Bugün

MotoGP Fransa: Dramatik sıralama turlarında pole pozisyonu Quartararo'nun!
MotoGP MotoGP

MotoGP Fransa: Dramatik sıralama turlarında pole pozisyonu Quartararo'nun!

Türkiye'de Formula 1 için 15 yıl harcamak...
Formula 1 Formula 1

Türkiye'de Formula 1 için 15 yıl harcamak...

Bottas: "Mercedes'te 5-6 yıl geçirdiyseniz şampiyon olmalısınız"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Mercedes'te 5-6 yıl geçirdiyseniz şampiyon olmalısınız"

Leclerc: "Artık lastik kullanımında ve yarış temposunda daha iyiyim"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Artık lastik kullanımında ve yarış temposunda daha iyiyim"

Formula 1, Britanya GP programını açıkladı, sprint yarışının saati belli oldu
Formula 1 Formula 1

Formula 1, Britanya GP programını açıkladı, sprint yarışının saati belli oldu

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!

14-16 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

14-16 Mayıs Yarış Programı

Jos Verstappen, Mercedes'in bu sezonu da domine etmesinden korkuyor
Formula 1 Formula 1

Jos Verstappen, Mercedes'in bu sezonu da domine etmesinden korkuyor

Son Haberler

MotoGP Fransa: Dramatik sıralama turlarında pole pozisyonu Quartararo'nun!
MotoGP MotoGP

MotoGP Fransa: Dramatik sıralama turlarında pole pozisyonu Quartararo'nun!

MotoGP Fransa 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez!
MotoGP MotoGP

MotoGP Fransa 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez!

Mir, Suzuki'nin yaşadığı zorluklar nedeniyle Fransa GP'yi kazanabileceğinden emin değil
MotoGP MotoGP

Mir, Suzuki'nin yaşadığı zorluklar nedeniyle Fransa GP'yi kazanabileceğinden emin değil

Espargaro: ''Puig'in geri dönmesi benim için çok önemli''
MotoGP MotoGP

Espargaro: ''Puig'in geri dönmesi benim için çok önemli''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.