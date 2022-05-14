Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Katar, 2023 MotoGP sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapmayacak Sonraki / Quartararo: "Ducati bugün çılgınca şeyler yapacak kapasitedeydi"
MotoGP / Fransa GP Sıralama turları raporu

MotoGP Fransa: Bagnaia pole'de, Ducati 1-2 yaptı

Efsanevi Le Mans Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Francesco Bagnaia'nın olurken; Ducati 1-2 yaptı.

Ekleyen:
MotoGP Fransa: Bagnaia pole'de, Ducati 1-2 yaptı
Haberi dinle

Q1

Dün ve bugün gerçekleştirilen 4 antrenman seansının ardından, MotoGP padoğunun ve takipçilerinin gözü sıralama turlarına çevrildi. Koşullar, tıpkı Cuma günü olduğu gibi Cumartesi günü de oldukça iyiydi.

Antrenman raporları:

Sıralama turları, her zaman olduğu gibi 15 dakikalık Q1 seansı ile başladı. Maverick Viñales, Joan Mir, Enea Bastianini ve Franco Morbidelli gibi isimler; Q1 seansında Q2'ye kalabilmek için mücadele ettiler. 

Seansın başlamasıyla birlikte, sürücüler piste çıktılar ve ilk denemeler geldi. İlk denemelerin ardından, Martin ilk sırada yer aldı ve onu Mir takip etti. 

15 dakikalık seansı yarılamamızla birlikte, sürücülerin çoğu iki deneme yapmalarının ardından garaja geldiler. İlk denemelerin sonrasında Martin, Mir'in önünde ilk sırada yer aldı. Marco Bezzecchi ise üçüncü sıradaydı.  Morbidelli 9, Vinales ise 13. sırada yer aldılar. 

Bitime 6 dakika kala, sürücüler yeniden piste çıktılar ve Q2'ye kalabilmek için son turlarını attılar. İkinci denemelerin ardından ilk 2'de bir değişiklik yaşanmadı. 

Martin, 1:30.804'lük derecesiyle zirvede yer aldı. Mir ise ikinci oldu. Böylelikle bu ikili Q2'ye kalmış oldu. 

Marco Bezzecchi, iyi bir seans geçirse de Q2'ye kalamadı. İtalyan sürücü, Mir'in sadece 0.007sn arkasında üçüncü sırayı aldı ve çok ama çok ufak bir farkla elenmiş oldu. Vinales, dördüncü olarak elenen bir diğer isim olurken; Luca Marini 5. en hızlı zamanı kaydetti. 

Fabrika Yamaha sürücüsü Morbidelli, kötü bir seansı arkasında bıraktı ve 9. sırada yer aldı. 

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Jorge Martin 8 1'30.804     176.106
2 Spain Joan Mir 9 1'30.933 0.129 0.129 175.856
3 Italy Marco Bezzecchi 8 1'30.940 0.136 0.007 175.843
4 Spain Maverick Viñales 8 1'31.271 0.467 0.331 175.205
5 Italy Luca Marini 9 1'31.363 0.559 0.092 175.029
6 Italy Fabio Di Giannantonio 8 1'31.487 0.683 0.124 174.792
7 Portugal Miguel Oliveira 8 1'31.547 0.743 0.060 174.677
8 South Africa Brad Binder 8 1'31.610 0.806 0.063 174.557
9 Italy Franco Morbidelli 9 1'31.617 0.813 0.007 174.544
10 Italy Andrea Dovizioso 9 1'31.618 0.814 0.001 174.542
11 Spain Alex Marquez 9 1'31.763 0.959 0.145 174.266
12 Australia Remy Gardner 8 1'31.820 1.016 0.057 174.158
13 South Africa Darryn Binder 7 1'32.596 1.792 0.776 172.698
14 Spain Raul Fernandez 8 1'32.767 1.963 0.171 172.380
Tüm sonuçları görüntüle
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Fotoğraf: Marc Fleury

Q2

Q1 seansının tamamlanmasıyla birlikte, efsanevi Le Mans Pisti'nde gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. 

Dördüncü antrenman seansında kaza yapan Marc Marquez, seansa ikinci motosikletiyle katılabildi. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte, tüm sürücüler piste çıktılar. 

İlk zaman turlarının ardından, Francesco Bagnaia ilk sırada yer alıyordu. Bagnaia, ikinci denemesinde ise derecesini daha da geliştirdi ve 1:30.699 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırmış gibi duruyordu ki Quartararo, 1:30.688 yaparak ilk sıraya yükseldi. 

Böylelikle ilk denemelerin ardından; Quartararo, Bagnaia, Jorge Martin, Aleix Espargaro, Enea Bastianini ilk 5'i oluştu. 

3. antrenmanın en hızlı ismi Johann Zarco altıncı, Jack Miller ise yedinciydi. Turlarında Bagnaia'yı takip etmeye çalışan Marquez ise 10. sıradaydı. 

Ayrıca okuyun:

Bitime 5 dakika kala, sürücüler son denemeleri için piste çıktılar. İlk olarak Bastianini turunu tamamladı ve liderin 0.023 arkasında 3. sıraya yükseldi. 

Ancak diğer sürücüler de derecelerini geliştiriyorlardı. Bagnaia, 1:30.450 yaparak zirveyi yeniden eline geçirdi. Diğer fabrika Ducati sürücüsü Miller ise turunda Bagnaia'yı takip etti ve ikinci sıraya yükseldi. 

Quartararo, son haklarında derecesini geliştiremedi ve dördüncü sırada kaldı. Böylelikle Bagnaia pole pozisyonunun sahibi oldu. Miller ise ikinci sırayı alarak Ducati 1-2'sini tamamladı.

Aleix Espargaro, geçtiğimiz yarış podyuma çıkmasının ardından güçlü formunu Fransa'ya da taşıdı. En hızlı 3. zamanı kaydeden Espargaro, yarın ilk çizgiden start alacak. 

Kendi evinde yarışan son şampiyon Quartararo, son haklarında derecesini geliştiremedi ve dördüncü sırada yer aldı. 

Bastianini 5. olurken, onu Johann Zarco takip etti. Suzuki pilotları yarın arka arkaya start alacaklar. Q1'den çıkan Mir 7., Rins ise 8. sırada. 

Q1'den çıkan bir diğer isim olan Jorge Martin, 9. olurken; son denemesinde Dunlop Virajı'nda hata yapan Marquez 10. olabildi. Diğer fabrika Honda pilotu Pol Espargaro 11. olurken; Takaaki Nakagami Q2'nin en yavaş ismi oldu. 

MotoGP Fransa yarışı, yarın 15.00'te başlayacak ve SSport2'den naklen yayınlanacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 9 1'30.450     176.796
2 Australia Jack Miller 9 1'30.519 0.069 0.069 176.661
3 Spain Aleix Espargaro 8 1'30.609 0.159 0.090 176.485
4 France Fabio Quartararo 8 1'30.688 0.238 0.079 176.332
5 Italy Enea Bastianini 9 1'30.711 0.261 0.023 176.287
6 France Johann Zarco 8 1'30.863 0.413 0.152 175.992
7 Spain Joan Mir 7 1'30.943 0.493 0.080 175.837
8 Spain Alex Rins 8 1'30.977 0.527 0.034 175.771
9 Spain Jorge Martin 7 1'31.068 0.618 0.091 175.596
10 Spain Marc Marquez 7 1'31.148 0.698 0.080 175.442
11 Spain Pol Espargaro 8 1'31.526 1.076 0.378 174.717
12 Japan Takaaki Nakagami 9 1'31.595 1.145 0.069 174.585
Tüm sonuçları görüntüle
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Katar, 2023 MotoGP sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapmayacak
Önceki haber

Katar, 2023 MotoGP sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapmayacak
Sonraki haber

Quartararo: "Ducati bugün çılgınca şeyler yapacak kapasitedeydi"

Quartararo: "Ducati bugün çılgınca şeyler yapacak kapasitedeydi"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Can Çarpıcı
Berlin E-Prix II: De Vries, Mercedes'in evinde rahat kazandı Berlin ePrix II
Formula E

Berlin E-Prix II: De Vries, Mercedes'in evinde rahat kazandı

Berlin E-Prix: Mortara, bu sezonki ikinci zaferini Berlin'de aldı Berlin ePrix I
Formula E

Berlin E-Prix: Mortara, bu sezonki ikinci zaferini Berlin'de aldı

ETCR Fransa: Son şampiyon Mattias Ekström ve Cupra, sezona kazanarak başladı Pau Ville
ETCR

ETCR Fransa: Son şampiyon Mattias Ekström ve Cupra, sezona kazanarak başladı

Son Haberler

Gasly, AlphaTauri'nin orta gruptaki konumundan endişeli
MotoGP MotoGP

Gasly, AlphaTauri'nin orta gruptaki konumundan endişeli

2022 MotoGP Fransa: Bol kazalı yarışta zafer Bastianini'nin!
MotoGP MotoGP

2022 MotoGP Fransa: Bol kazalı yarışta zafer Bastianini'nin!

Sürücüler, Dorna'ya tutarsız MotoGP sözleşmeleri hakkında endişelerinden bahsettiler
MotoGP MotoGP

Sürücüler, Dorna'ya tutarsız MotoGP sözleşmeleri hakkında endişelerinden bahsettiler

MotoGP Fransa: Isınma turlarının en hızlısı Espargaro
MotoGP MotoGP

MotoGP Fransa: Isınma turlarının en hızlısı Espargaro

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.