MotoGP Fransa: Bagnaia pole'de, Ducati 1-2 yaptı

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Q1

Dün ve bugün gerçekleştirilen 4 antrenman seansının ardından, MotoGP padoğunun ve takipçilerinin gözü sıralama turlarına çevrildi. Koşullar, tıpkı Cuma günü olduğu gibi Cumartesi günü de oldukça iyiydi.

Sıralama turları, her zaman olduğu gibi 15 dakikalık Q1 seansı ile başladı. Maverick Viñales, Joan Mir, Enea Bastianini ve Franco Morbidelli gibi isimler; Q1 seansında Q2'ye kalabilmek için mücadele ettiler.

Seansın başlamasıyla birlikte, sürücüler piste çıktılar ve ilk denemeler geldi. İlk denemelerin ardından, Martin ilk sırada yer aldı ve onu Mir takip etti.

15 dakikalık seansı yarılamamızla birlikte, sürücülerin çoğu iki deneme yapmalarının ardından garaja geldiler. İlk denemelerin sonrasında Martin, Mir'in önünde ilk sırada yer aldı. Marco Bezzecchi ise üçüncü sıradaydı. Morbidelli 9, Vinales ise 13. sırada yer aldılar.

Bitime 6 dakika kala, sürücüler yeniden piste çıktılar ve Q2'ye kalabilmek için son turlarını attılar. İkinci denemelerin ardından ilk 2'de bir değişiklik yaşanmadı.

Martin, 1:30.804'lük derecesiyle zirvede yer aldı. Mir ise ikinci oldu. Böylelikle bu ikili Q2'ye kalmış oldu.

Marco Bezzecchi, iyi bir seans geçirse de Q2'ye kalamadı. İtalyan sürücü, Mir'in sadece 0.007sn arkasında üçüncü sırayı aldı ve çok ama çok ufak bir farkla elenmiş oldu. Vinales, dördüncü olarak elenen bir diğer isim olurken; Luca Marini 5. en hızlı zamanı kaydetti.

Fabrika Yamaha sürücüsü Morbidelli, kötü bir seansı arkasında bıraktı ve 9. sırada yer aldı.

Q1 sonucu:

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Marc Fleury

Q2

Q1 seansının tamamlanmasıyla birlikte, efsanevi Le Mans Pisti'nde gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi.

Dördüncü antrenman seansında kaza yapan Marc Marquez, seansa ikinci motosikletiyle katılabildi. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte, tüm sürücüler piste çıktılar.

İlk zaman turlarının ardından, Francesco Bagnaia ilk sırada yer alıyordu. Bagnaia, ikinci denemesinde ise derecesini daha da geliştirdi ve 1:30.699 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırmış gibi duruyordu ki Quartararo, 1:30.688 yaparak ilk sıraya yükseldi.

Böylelikle ilk denemelerin ardından; Quartararo, Bagnaia, Jorge Martin, Aleix Espargaro, Enea Bastianini ilk 5'i oluştu.

3. antrenmanın en hızlı ismi Johann Zarco altıncı, Jack Miller ise yedinciydi. Turlarında Bagnaia'yı takip etmeye çalışan Marquez ise 10. sıradaydı.

Bitime 5 dakika kala, sürücüler son denemeleri için piste çıktılar. İlk olarak Bastianini turunu tamamladı ve liderin 0.023 arkasında 3. sıraya yükseldi.

Ancak diğer sürücüler de derecelerini geliştiriyorlardı. Bagnaia, 1:30.450 yaparak zirveyi yeniden eline geçirdi. Diğer fabrika Ducati sürücüsü Miller ise turunda Bagnaia'yı takip etti ve ikinci sıraya yükseldi.

Quartararo, son haklarında derecesini geliştiremedi ve dördüncü sırada kaldı. Böylelikle Bagnaia pole pozisyonunun sahibi oldu. Miller ise ikinci sırayı alarak Ducati 1-2'sini tamamladı.

Aleix Espargaro, geçtiğimiz yarış podyuma çıkmasının ardından güçlü formunu Fransa'ya da taşıdı. En hızlı 3. zamanı kaydeden Espargaro, yarın ilk çizgiden start alacak.

Kendi evinde yarışan son şampiyon Quartararo, son haklarında derecesini geliştiremedi ve dördüncü sırada yer aldı.

Bastianini 5. olurken, onu Johann Zarco takip etti. Suzuki pilotları yarın arka arkaya start alacaklar. Q1'den çıkan Mir 7., Rins ise 8. sırada.

Q1'den çıkan bir diğer isim olan Jorge Martin, 9. olurken; son denemesinde Dunlop Virajı'nda hata yapan Marquez 10. olabildi. Diğer fabrika Honda pilotu Pol Espargaro 11. olurken; Takaaki Nakagami Q2'nin en yavaş ismi oldu.

MotoGP Fransa yarışı, yarın 15.00'te başlayacak ve SSport2'den naklen yayınlanacak.

Seans sonucu:

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images