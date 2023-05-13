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MotoGP / Fransa GP Sıralama turları raporu

MotoGP Fransa: Bagnaia pole pozisyonunda, Marc az farkla ikinci!

Francesco Bagnaia, Fransa'da pole pozisyonuna ulaşmayı başardı, Marc Marquez ise az farkla ikinci sırada yer aldı!

Lewis Duncan
Ekleyen:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Direkt olarak Q2'ye kalmasının ardından sıralama turlarında kanatlanan Marquez, damalı bayrak sallanmadan bir dakika önce liderliğe yükselmişti ve pole pozisyonuna yakındı.

Ancak damalı bayrak sallandıktan yaklaşık 40-45 saniye sonra turunu tamamlayan Bagnaia, sadece 0.058 saniye farkla pole pozisyonunu Marquez'den çalmayı başardı! 

İlk çizgiyi tamamlayan isimse Q1'den gelen VR46 sürücüsü Luca Marini.

Favori olarak görülen Maverick Vinales bir teknik arıza sonrası altıncılıkla yetinirken, Fabio Quartararo ise Q1'de elenmesinin ardından yarın yarışa 13. sırada başlayacak.

 

Q1

İlk bölümdeki ilk turların ardından liderlik koltuğunda 1.31.897 ile Quartararo vardı, kendisi daha sonra 1.31.366 ile diğer sürücülere yarım saniye fark attı.

Ancak sonrasında yumuşak lastiklerle derecesini geliştiremeyen Quartararo, önce çaylak Augusto Fernandez'e, sonra da son saniyede Luca Marini'ye geçirerek Q2'ye kalamadı!

Üst üste ikinci kez Q2'den uzak kalan Quartararo, mücadeleye 13. sıradan başlayacak ve zayıf Yamaha ile tırmanmaya çalışacak.

Seansın sürprizi hiç şüphesiz ki Augusto Fernandez oldu; çaylak sürücü, hiç rekabetçi olmayan GasGas KTM Tech3 ile iyi bir derece elde etti ve kariyerinde ilk kez ikinci bölüme kaldı.

 

Q1 sonuç tablosu

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Luca Marini
Ducati 1'31.268
2 Spain Augusto Fernandez
KTM 1'31.343 0.075
3 France Fabio Quartararo
Yamaha 1'31.366 0.098
4 Japan Takaaki Nakagami
Honda 1'31.545 0.277
5 Italy Fabio Di Giannantonio
Ducati 1'31.718 0.450
6 Spain Joan Mir
Honda 1'31.810 0.542
7 Italy Franco Morbidelli
Yamaha 1'31.886 0.618
8 Spain Alex Rins
Honda 1'31.959 0.691
9 Italy Danilo Petrucci
Ducati 1'32.092 0.824
10 Italy Lorenzo Savadori
Aprilia 1'32.410 1.142
11 Germany Jonas Folger
KTM 1'33.605 2.337
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Q2

İkinci bölümde öne çıkan ilk isim; 1.31.120'lik derecesiyle liderliğe yerleşen Maverick Vinales oldu.

Ancak kendisi bitime altı dakika kala ikinci turlar için pitten çıkarken gaz kolundaki bir arıza nedeniyle pit çıkışında duraklayan Vinales, geri geri itilerek garaja döndü ancak arıza devam ettiği için bir daha tur atamadı. 

Bitime üç dakikadan az bir süre Aleix Espargaro'nun 1. virajın sağındaki hızlı virajda geçirdiği korkunç kaza, sarı bayrakların çıkmasına neden oldu, bu sırada Vinales halen zirvedeydi.

Ancak olaya hızlıca müdahale edildi ve sıralama turları devam etti.

Bu durum, yeni Kalex şasisiyle turlayan Marquez'in 1m30.763 ile liderliği yükselmesine olanak sağladı, ta ki Bagnaia 1.30.705 ile gelip pole pozisyonunu çalana dek!

İkinci çizgide KTM'den Jack Miller ve Pramac'dan Jorge Martin yer alırken, Vinales teknik sorunları nedeniyle altıncı sıraya geriledi.

Marco Bezzecchi yedi, Alex Marquez sekiz, kendi evinde yarışan Johann Zarco dokuzuncuydu.

Brad Binder 10. olurken, 11. sıra Aleix Espargaro'ya, 12. sıra çaylak Fernandez'e gitti.

 

Q2 sonuç tablosu

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia
Ducati 1'30.705
2 Spain Marc Marquez
Honda 1'30.763 0.058
3 Italy Luca Marini
Ducati 1'30.842 0.137
4 Australia Jack Miller
KTM 1'30.984 0.279
5 Spain Jorge Martin
Ducati 1'31.023 0.318
6 Spain Maverick Viñales
Aprilia 1'31.120 0.415
7 Italy Marco Bezzecchi
Ducati 1'31.173 0.468
8 Spain Alex Marquez
Ducati 1'31.275 0.570
9 France Johann Zarco
Ducati 1'31.298 0.593
10 South Africa Brad Binder
KTM 1'31.445 0.740
11 Spain Aleix Espargaro
Aprilia 1'31.523 0.818
12 Spain Augusto Fernandez
KTM 1'31.596 0.891
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