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MotoGP / Fransa GP Antrenman raporu

MotoGP Fransa 3. antrenman: Zarco tur rekorunu kırdı, Mir Q2'ye kalamadı

Fransa'da gerçekleştirilen 3. MotoGP antrenman seansını Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco ilk sırada tamamladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Fransa 3. antrenman: Zarco tur rekorunu kırdı, Mir Q2'ye kalamadı
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Cumartesi sabahı şartlar mükemmel olduğu için sürücüler, piste çıktıkları ilk andan itibaren kombine edilmiş derecelerdeki turlarını geliştirdiler.

45 dakikalık seansın ilk bölümünde, Jorge Martin ve Marc Marquez iyi turlar çıkararak kombine edilmiş derecelerdeki konumlarını geliştirdiler. 

Seansın liderliği, son 20 dakikaya girilirken LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami'ye geçti ve 1:31.471'lük turuyla kombine edilmiş derecelerde dördüncü sıraya fırladı. Fakat bu turu, pist sınırlarını ihlal ettiği için silindi.

Birkaç dakika sonra kendi ülkesinde yarışan Fabio Quartararo'dan 1:31.214 geldi ve seansın yeni lideri oldu.

Fransız sürücü bir sonraki turunda 1:31'in de altına indi ve 1:30.847 ile hafta sonunun en iyi zamanını atmış oldu.

Fakat dereceler böyle kalmadı çünkü Francesco Bagnaia'dan 1:30.568 geldi ve 45 dakikalık seansın yeni lideri oldu.

Son anlar epey keyifliydi çünkü sürücüler Q2'ye kalmak için hızlı turlar çıkarmaya devam ettiler. Marc Marquez bunun için de son turuna Quartararo'nun ardında başladı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Tamamlanan son turların ardından Zarco, Pramac Ducati'siyle en iyi dereceyi 1:30.537'ye çekti ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Bagnaia son denemesinde derecesini geliştirememesinin ardından 0.031 saniye geride ikinci olurken,  Quartararo en iyi derecesini 1:30.687'ye çekerek üçüncü, cuma günü epey geride kalan Marquez ise 1:30.785'le dördüncü oldu.

Ducati sürücülerinin güçlü göründüğü seansta ilk beşi 0.3 saniye geride kalan Jack Miller tamamladı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, 0.4 saniye geride kalmasına rağmen altıncı olup son bölüme kalırken, Takaaki Nakagami yedinci ve cuma günü iyi görünen Suzuki sürücüsü Alex Rins sekizinci oldu. Fakat takım arkadaşı Joan Mir, en hızlı turunda ancak 13. olabildi ve sıralama turlarının ilk bölümüne piste çıkmak zorunda kalacak.

Pol Espargaro seansın başlangıcında 6. virajda yaptığı kazaya rağmen dokuzuncu oldu ve son bölüme kalma hakkı kazandı. İlk onu Jorge Martin tamamlasa da, cuma gününün en hızlı ismi olan Enea Bastianini kombine edilmiş derecelerde 10. sırada yer aldı.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales bu seansı 11. bitirdi ve Q2'ye kalma fırsatını kaçırdı.

KTM için kötü geçen Le Mans hafta sonu cumartesi sabahı da devam etti. Brad Binder en iyi KTM sürücüsü olsa da 15. sırada yer alabildi. Takım arkadaşı Miguel Oliveira ise 18. oldu.

2022 MotoGP Fransa GP sıralama turları TSi 15:10'da yapılacak.

MotoGP Fransa GP 3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Johann Zarco Ducati 21 1'30.537  
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 22 1'30.568 0.031
3 France Fabio Quartararo Yamaha 20 1'30.682 0.145
4 Spain Marc Marquez Honda 20 1'30.785 0.248
5 Australia Jack Miller Ducati 21 1'30.837 0.300
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 20 1'30.986 0.449
7 Japan Takaaki Nakagami Honda 22 1'31.062 0.525
8 Spain Alex Rins Suzuki 20 1'31.087 0.550
9 Spain Pol Espargaro Honda 17 1'31.102 0.565
10 Spain Jorge Martin Ducati 22 1'31.151 0.614
11 Spain Maverick Viñales Aprilia 19 1'31.169 0.632
12 Spain Joan Mir Suzuki 21 1'31.228 0.691
13 Italy Luca Marini Ducati 22 1'31.228 0.691
14 South Africa Brad Binder KTM 20 1'31.353 0.816
15 Italy Marco Bezzecchi Ducati 21 1'31.403 0.866
16 Italy Enea Bastianini Ducati 18 1'31.539 1.002
17 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 18 1'31.593 1.056
18 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 1'31.699 1.162
19 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1'31.716 1.179
20 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 23 1'31.847 1.310
21 Australia Remy Gardner KTM 18 1'31.887 1.350
22 Spain Alex Marquez Honda 22 1'32.002 1.465
23 Spain Raul Fernandez KTM 15 1'33.083 2.546
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 19 1'33.241 2.704
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