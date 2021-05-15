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MotoGP / Fransa GP Antrenman raporu

MotoGP Fransa 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Honda sürücüsü Marc Marquez, Le Mans'da ıslak zeminde gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansını zirvede tamamladı.

MotoGP Fransa 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Marquez!

Gece yağan yağmur, üçüncü antrenman seansının ıslak zeminde başlamasına neden oldu ve bu da cuma gününü ilk onda tamamlayan isimlerin doğrudan sıralama turlarında son bölüme kalabileceği anlamına geliyordu.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, düne göre 10 saniyeden daha yavaş olan pistte 1:48.807 yaparak, başlangıçta liderliği alan isim oldu ve bir süre zirvede kaldı.

Daha sonra liderlik Tech3'dan Danilo Petrucci, Suzuki'den Joan Mir, Petronas SRT'den Franco Morbidelli ve İspanya GP galibi Jack Miller arasında el değişti.

Ducati sürücüsü Miller, bir noktada en hızlı dereceyi 1:43.857'ye çekti, ancak birkaç dakika sonra La Chapelle'de kaza yaptı.

Miller'in derecesini geçen ilk isim 1:42.894'lük turuyla Honda sürücüsü Marc Marquez oldu ve ardından bu dereceyi 1:42.704'e çekti.

Son bölümde dereceler gelişmeye devam etti ve Miguel Oliveira peş peşe hızlı turla atarak 1:42.127 ile zirveye yerleşti.

Ancak son sözü söyleyen isim Marquez oldu. Honda sürücüsü önce 1:41.783, sonra da 1:40.736 yaparak seansı zirvede tamamladı.

Islak zeminde Marquez'in en yakın rakibi, dün yine ıslak zeminde iyi görünen Aprilia sürücüsü Lorenzo Savadori oldu. İtalyan sürücü, en hızlı turunda Marquez'den 0.613 saniye yavaş kaldı.

Şampiyona lideri Francesco Bagnaia, en iyi Ducati sürücüsü olarak seansı üçüncü sırada tamamladı. Oliveira dördüncü olurken, Honda fabrika sürücüsü Pol Espargaro beşinci oldu.

İlk altıyı Pramac Ducati'den Johann Zarco tamamladı. Fransız sürücü, dün en hızlı zamanı yapmıştı ve bu derece sayesinde sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek zorunda kalacak isimler Joan Mir ve Alex Rins, sırasıyla yedinci ve sekizinci oldular. Dunlop virajında kaza yapan Iker Lecuona dokuzuncu ve Avintia'nın çaylağı Luca Marini 10. oldu.

Geçen yıl ilk MotoGP podyumunu burada alan Alex Marquez, seansı 11. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Takaaki Nakagami 12. oldu.

Aprilia'dan Aleix Espargaro sorunlu hafta sonu üçüncü seansta da devam etti ve yaşadığı teknik sorun nedeniyle epey zaman kaybederek seansı 13. bitirdi.

Yamaha sürücüleri, ıslak zeminde ilk 15'e giremediler. Yamaha fabrika sürücüsü Maverick Vinales ancak 16. olurken, SRT'den Morbidelli 17., Fabio Quartararo 18. ve Valentino Rossi 21. oldu.

Miller, kaza sonrası günü 20. sırada tamamladı ancak dünkü derecesi sayesinde sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Islak zeminde epey zorlanan KTM fabrika sürücüsü Brad Binder ise 3.387 saniye geride sonuncu oldu.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 93 Spain Marc Marquez Honda 1'40.736  
2 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'41.349 0.613
3 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'41.452 0.716
4 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'41.457 0.721
5 44 Spain Pol Espargaro Honda 1'41.671 0.935
6 5 France Johann Zarco Ducati 1'41.775 1.039
7 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'41.817 1.081
8 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'42.055 1.319
9 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'42.136 1.400
10 10 Italy Luca Marini Ducati 1'42.323 1.587
11 73 Spain Alex Marquez Honda 1'42.516 1.780
12 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'42.520 1.784
13 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'42.532 1.796
14 9 Italy Danilo Petrucci KTM 1'43.213 2.477
15 53 Spain Tito Rabat Ducati 1'43.462 2.726
16 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'43.546 2.810
17 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'43.700 2.964
18 23 Italy Enea Bastianini Ducati 1'43.740 3.004
19 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'43.759 3.023
20 43 Australia Jack Miller Ducati 1'43.857 3.121
21 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'44.016 3.280
22 33 South Africa Brad Binder KTM 1'44.123 3.387
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Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Editör Lewis Duncan

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