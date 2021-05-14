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MotoGP / Fransa GP Antrenman raporu

MotoGP Fransa 2. antrenman: Zarco, Quartararo'nun önünde en hızlısı!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fransa'da gerçekleştirilen 2. MotoGP antrenman seansını Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco ilk sırada tamamladı.

MotoGP Fransa 2. antrenman: Zarco, Quartararo'nun önünde en hızlısı!

Cuma günkü ikinci antrenman seansında Le Mans'ın tepesinde gri bulutlar vardı ve yağmur ihtimaline karşılık sürücülerin çoğu hemen piste çıkmayı tercih ettiler.

Seans içerisinde iki kez kaza yapan Aleix Espargaro seansın başlangıcında 1:35.466'lık turuyla zaman tablosunun zirvesine yerleşmeyi başardı.

Daha sonra Quartararo, 1:34.221'lik zaman turuyla liderliği almayı başardı ve ardından Alex Rins 1:33.478'lik turuyla liderliği geçti.

Yamaha sürücüsü Quartararo 1:32.689'luk turuyla zaman tablosunda yeniden ilk sıraya yükselirken, daha sonra bu dereceyi 0.591 saniye daha geliştirdi ve 1:32.120 yaptı.

Son 21 dakikaya girilirken Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Son bölümde dereceler 1:32'nin de altına indi ve Zarco 1:31.747'lik zaman turuyla kendi ülkesinde gerçekleştirilecek olan yarış öncesinde ikinci seansı da zirvede tamamladı.

Quartararo 1:31.842 yapmasına rağmen 0.095 saniye yavaş kaldı ve ikinci sırada yer aldı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales üçüncü olurken, Honda sürücüsü Pol Espargaro dördüncü en iyi zamanı yaptı.

İlk beşi Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli tamamlarken, Miguel Oliveira altıncı ve İspanya GP galibi Jack Miller ise yedinci oldu.

Marc Marquez'in sekizinci olmasıyla beraber Honda, her iki sürücüsüyle de ilk 10'a girmiş oldu. Petronas SRT ile daha iyi bir cuma günü geçiren Valentino Rossi dokuzuncu ve LCR sürücüsü Takaaki Nakagami 10. oldu.

Kaza yapan iki Suzuki sürücüsü Alex Rins ve Joan Mir sırasıyla 11. ve 13. oldular. Bu ikiliyi Ducati'den Bagnaia ayırdı.

Eğer cumartesi günkü 3. seansta  dereceler geliştirilemezse, bugün ilk 10'a giren isimler yarın sıralama turlarında son bölüme kalacak.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro seansı 14. sırada tamamlarken, Alex Marquez de 17. oldu.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Johann Zarco Ducati 21 1'31.747  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 16 1'31.842 0.095
3 Spain Maverick Viñales Yamaha 22 1'32.136 0.389
4 Spain Pol Espargaro Honda 23 1'32.137 0.390
5 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1'32.279 0.532
6 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 1'32.296 0.549
7 Australia Jack Miller Ducati 20 1'32.361 0.614
8 Spain Marc Marquez Honda 19 1'32.632 0.885
9 Italy Valentino Rossi Yamaha 24 1'32.669 0.922
10 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 1'32.711 0.964
11 Spain Alex Rins Suzuki 18 1'32.762 1.015
12 Italy Francesco Bagnaia Ducati 12 1'32.800 1.053
13 Spain Joan Mir Suzuki 22 1'32.908 1.161
14 Spain Aleix Espargaro Aprilia 12 1'32.946 1.199
15 Spain Iker Lecuona KTM 20 1'33.040 1.293
16 South Africa Brad Binder KTM 20 1'33.117 1.370
17 Spain Alex Marquez Honda 22 1'33.204 1.457
18 Spain Tito Rabat Ducati 22 1'33.361 1.614
19 Italy Enea Bastianini Ducati 16 1'33.536 1.789
20 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 21 1'33.985 2.238
21 Italy Luca Marini Ducati 20 1'34.147 2.400
22 Italy Danilo Petrucci KTM 19 1'34.520 2.773
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Vinales, Yamaha'nın MotoGP'de gelişebileceği alanları anlattı

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Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Editör Lewis Duncan

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