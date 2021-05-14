MotoGP Fransa 2. antrenman: Zarco, Quartararo'nun önünde en hızlısı!

Cuma günkü ikinci antrenman seansında Le Mans'ın tepesinde gri bulutlar vardı ve yağmur ihtimaline karşılık sürücülerin çoğu hemen piste çıkmayı tercih ettiler.

Seans içerisinde iki kez kaza yapan Aleix Espargaro seansın başlangıcında 1:35.466'lık turuyla zaman tablosunun zirvesine yerleşmeyi başardı.

Daha sonra Quartararo, 1:34.221'lik zaman turuyla liderliği almayı başardı ve ardından Alex Rins 1:33.478'lik turuyla liderliği geçti.

Yamaha sürücüsü Quartararo 1:32.689'luk turuyla zaman tablosunda yeniden ilk sıraya yükselirken, daha sonra bu dereceyi 0.591 saniye daha geliştirdi ve 1:32.120 yaptı.

Son 21 dakikaya girilirken Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Son bölümde dereceler 1:32'nin de altına indi ve Zarco 1:31.747'lik zaman turuyla kendi ülkesinde gerçekleştirilecek olan yarış öncesinde ikinci seansı da zirvede tamamladı.

Quartararo 1:31.842 yapmasına rağmen 0.095 saniye yavaş kaldı ve ikinci sırada yer aldı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales üçüncü olurken, Honda sürücüsü Pol Espargaro dördüncü en iyi zamanı yaptı.

İlk beşi Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli tamamlarken, Miguel Oliveira altıncı ve İspanya GP galibi Jack Miller ise yedinci oldu.

Marc Marquez'in sekizinci olmasıyla beraber Honda, her iki sürücüsüyle de ilk 10'a girmiş oldu. Petronas SRT ile daha iyi bir cuma günü geçiren Valentino Rossi dokuzuncu ve LCR sürücüsü Takaaki Nakagami 10. oldu.

Kaza yapan iki Suzuki sürücüsü Alex Rins ve Joan Mir sırasıyla 11. ve 13. oldular. Bu ikiliyi Ducati'den Bagnaia ayırdı.

Eğer cumartesi günkü 3. seansta dereceler geliştirilemezse, bugün ilk 10'a giren isimler yarın sıralama turlarında son bölüme kalacak.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro seansı 14. sırada tamamlarken, Alex Marquez de 17. oldu.

İkinci antrenman sonucu: