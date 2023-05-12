MotoGP Fransa 2. antrenman: Miller lider, Quartararo Q2'ye kalamadı, Marquez yine kaza yaptı

Miller, seansın son saniyelerinde kaydettiği 1:30.950'lik turuyla ikinci seansta da zirvede yer aldı. Aprilia'dan Aleix Espargaro ise Miller'ın 0.119 saniye gerisinde ikinciydi.

İkinci antrenman seansı öncesinde Le Mans Pisti'ni gri bulutlar çevreleseler de yağmursuz bir seans izledik ve tüm sürücüler 1. seanstaki derecelerini geliştirebildi.

Herkes ilk 10'a girerek direkt olarak Q2'ye kalma mücadelesi verirken, kendi evinde yarışan Fabio Quartararo, 12. olabildi ve direkt olarak Q2'ye kalamadı. Fransız sürücü, yarın sıralama turlarında Q1 seansında mücadele edecek.

Sabah seansında kaza yapan Marc Marquez, 2. seanstaki son zaman turunda da büyük bir kaza yaptı ve İspanyol sürücünün Honda'sı büyük hasar aldı.

Seansın başında da birkaç kaza gördük ve seans kazalarla başladı. Aleix Espargaro, RNF Aprilia'da Raul Fernandez yerine yarışan Lorenzo Savadori, Augusto Fernandez ve Alex Marquez; seansın ilk 15 dakikasında kaza yaptılar.

Kazalarla dolu ilk 15 dakikanın geride kalmasının ardından, VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ilk seanstaki derecesine kıyasla büyük bir gelişimle geldi ve 1:31.654 ile üçüncü sıraya çıktı.

Bitime 20 dakika kala ise Quartararo yumuşak lastiklerle piste çıktı ve zaman turlarına başladı.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha'sının ön tarafını hissetmekte zorlanan Quartararo, ilk 2 turunda 6. virajda dışarı taştı. Quartararo, 3. zaman turunda ise 1:31.675 yaparak 8. sıraya çıktı.

Bundan birkaç saniye sonra fabrika KTM'den Brad Binder 1:31.352'lik derecesiyle zirveye yükseldi.

Bitime 10 dakika kala, Miller 1:31.312 yaparak takım arkadaşından liderliği aldı ancak Miller da zirvede çok uzun kalamadı çünkü Bezzecchi 1:31.150 ile Miller'ı geçti.

Bitime 2 dakika kala son denemeleri görmeye başladık ve Espargaro, 1:31.069 ile ilk sıraya çıktı ancak son sözü Miller söyledi. Avustralyalı sürücü, son zaman turunda 1:30.950 yaparak seansı ilk sırada noktaladı. Espargaro da 0.119 saniye geride ikinci olmuş oldu.

Bezzecchi ilk 3'ü tamamlarken, Pramac Ducati sürücüleri onu takip ettiler: Seansın ilk bölümünde kaza yapan Jorge Martin dördüncü, Johann Zarco beşinciydi.

Maverick Vinales en hızlı altıncı isim olurken, Binder yedinciydi. Marc Maquez, seansın son anlarında kaza yapsa da 8. sırayı aldı ve direkt olarak Q2'ye kalmayı başardı.

Son şampiyon Franceso Bagnaia dokuzuncu olurken, Alex Marquez ise ilk 10'u tamamladı ve bugün dağıtılan son Q2 biletini almış oldu.

Luca Marini sadece 0.003 saniye geride 11. oldu ve direkt olarak Q2'ye kalmayı sadece 0.003 saniye ile kaçırdı.

Marini'nin yanında Quartararo, Joan Mir ve Alex Rins de yarın Q1'de mücadele edecek isimler arasındalar.

MotoGP Fransa GP 2. antrenman sonucu: