MotoGP Fransa 2. antrenman: Bastianini, Espargaro'nun önünde en hızlısı

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Fransa'daki ikinci antrenman seansının başlangıcında, tıpkı ilk seansta olduğu gibi Suzuki sürücüsü Alex Rins zirvede yer aldı.

İspanyol sürücünün turu 1:32.192 olurken, seansın ilk anlarında zirvede kalması için yeterliydi. Daha sonra Suzuki'den takım arkadaşı Joan Mir, 7. viraja girerken motosikletinin kontrolünü kaybedip kaza yaptı ve Suzuki'si epey hasar aldı.

2020 dünya şampiyonunun durumu iyiydi ve ikinci motosikletine geçerek, aksiyona geri döndü.

Mir garaja dönerken, kendi ülkesinde yarışan Fabio Quartararo 1:31.991 yaptı ve Yamaha'sıyla zirveye yerleşti.

Pol Espargaro'nun 1:31.771 ile zirveye çıkmasından kısa bir süre sonra, Quartararo 1:31.635 yaparak en iyi dereceyi daha da geliştirdi.

Ancak birkaç dakika sonra bu kez Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia zirveye çıkan isim oldu.

Liderlik el değiştirmeye devam ederken, Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco ikinci virajda çakıl bölüme çıktı ve az daha kaza yapıyordu. Bu olaydan saniyeler sonra da Jack Miller 11. virajda kendisini yerde buldu.

Seansın son beş dakikasına girerken grid hareketlendi ve yumuşak lastikle hızlı turlar başladı.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, 1:31.574'lük turuyla, seansın yeni lideri oldu. Bu turu Enea Bastianini geçti ancak VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini'nin kazası ve sonrasında çıkan sarı bayrak nedeniyle zaman turu silindi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Bastianini 1:31.148 yaparak liderliği yeniden eline aldı. Fakat seansı, Dunlop şikanındaki kazasıyla sona erdi.

Sonuç olarak Bastianini seansın yeni lideri olurken, Aleix Espargaro 0.202 saniye geride ikinci ve Alex Rins 0.297 saniye geride üçüncü oldu.

Zarco yaşadığı olaya rağmen dördüncü, Bagnaia beşinci, Quartararo altıncı ve Brad Binder yedinci oldu.

İlk onu sırasıyla Mir, Pramac Ducati'den Jorge Martin ve Miller tamamladı.

İlk seansı zirvede tamamlayan Pol Espargaro, ikinci seansta ancak 13. olabilirken, takım arkadaşı Marc Marquez yine geride kaldı ve 14. oldu.

KTM sürücüleri için pek iyi bir seans olmadı. Binder dışındaki hiçbir isim ilk 19'a giremezken, Miguel Oliveira 20. sırada yer aldı.

2022 MotoGP Fransa GP, Cumartesi günü yerel saatle 10:55'te başlayacak.

Seans sonucu: