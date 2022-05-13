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MotoGP / Fransa GP Antrenman raporu

MotoGP Fransa 2. antrenman: Bastianini, Espargaro'nun önünde en hızlısı

Gresini Ducati'den Enea Bastianini, Fransa Grand Prix'sinin 2. antrenman seansında en hızlı zamanın sahibi oldu.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Fransa 2. antrenman: Bastianini, Espargaro'nun önünde en hızlısı
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Fransa'daki ikinci antrenman seansının başlangıcında, tıpkı ilk seansta olduğu gibi Suzuki sürücüsü Alex Rins zirvede yer aldı.

İspanyol sürücünün turu 1:32.192 olurken, seansın ilk anlarında zirvede kalması için yeterliydi. Daha sonra Suzuki'den takım arkadaşı Joan Mir, 7. viraja girerken motosikletinin kontrolünü kaybedip kaza yaptı ve Suzuki'si epey hasar aldı.

2020 dünya şampiyonunun durumu iyiydi ve ikinci motosikletine geçerek, aksiyona geri döndü.

Mir garaja dönerken, kendi ülkesinde yarışan Fabio Quartararo 1:31.991 yaptı ve Yamaha'sıyla zirveye yerleşti.

Pol Espargaro'nun 1:31.771 ile zirveye çıkmasından kısa bir süre sonra, Quartararo 1:31.635 yaparak en iyi dereceyi daha da geliştirdi.

Ancak birkaç dakika sonra bu kez Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia zirveye çıkan isim oldu.

Liderlik el değiştirmeye devam ederken, Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco ikinci virajda çakıl bölüme çıktı ve az daha kaza yapıyordu. Bu olaydan saniyeler sonra da Jack Miller 11. virajda kendisini yerde buldu.

Seansın son beş dakikasına girerken grid hareketlendi ve yumuşak lastikle hızlı turlar başladı.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, 1:31.574'lük turuyla, seansın yeni lideri oldu. Bu turu Enea Bastianini geçti ancak VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini'nin kazası ve sonrasında çıkan sarı bayrak nedeniyle zaman turu silindi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Bastianini 1:31.148 yaparak liderliği yeniden eline aldı. Fakat seansı, Dunlop şikanındaki kazasıyla sona erdi.

Sonuç olarak Bastianini seansın yeni lideri olurken, Aleix Espargaro 0.202 saniye geride ikinci ve Alex Rins 0.297 saniye geride üçüncü oldu.

Zarco yaşadığı olaya rağmen dördüncü, Bagnaia beşinci, Quartararo altıncı ve Brad Binder yedinci oldu.

İlk onu sırasıyla Mir, Pramac Ducati'den Jorge Martin ve Miller tamamladı.

İlk seansı zirvede tamamlayan Pol Espargaro, ikinci seansta ancak 13. olabilirken, takım arkadaşı Marc Marquez yine geride kaldı ve 14. oldu.

KTM sürücüleri için pek iyi bir seans olmadı. Binder dışındaki hiçbir isim ilk 19'a giremezken, Miguel Oliveira 20. sırada yer aldı.

2022 MotoGP Fransa GP, Cumartesi günü yerel saatle 10:55'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Italy Enea Bastianini Ducati 1'31.148    
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'31.350 0.202 0.202
3 Spain Alex Rins Suzuki 1'31.445 0.297 0.095
4 France Johann Zarco Ducati 1'31.508 0.360 0.063
5 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'31.635 0.487 0.127
6 France Fabio Quartararo Yamaha 1'31.640 0.492 0.005
7 South Africa Brad Binder KTM 1'31.657 0.509 0.017
8 Spain Joan Mir Suzuki 1'31.666 0.518 0.009
9 Spain Jorge Martin Ducati 1'31.912 0.764 0.246
10 Australia Jack Miller Ducati 1'31.914 0.766 0.002
11 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'32.025 0.877 0.111
12 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'32.051 0.903 0.026
13 Spain Pol Espargaro Honda 1'32.076 0.928 0.025
14 Spain Marc Marquez Honda 1'32.153 1.005 0.077
15 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'32.275 1.127 0.122
16 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'32.314 1.166 0.039
17 Italy Luca Marini Ducati 1'32.416 1.268 0.102
18 Spain Alex Marquez Honda 1'32.505 1.357 0.089
19 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'32.536 1.388 0.031
20 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'32.695 1.547 0.159
21 Australia Remy Gardner KTM 1'32.737 1.589 0.042
22 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'33.397 2.249 0.660
23 Spain Raul Fernandez KTM 1'33.557 2.409 0.160
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'33.561 2.413 0.004
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