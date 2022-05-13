MotoGP Fransa 1. antrenman: Yakın seansta Espargaro en hızlısı

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Le Mans'taki ilk antrenman seansında MotoGP padokunu gayet güzel şartlar karşıladı. Suzuki'nin MotoGP'den ayrılma niyetini açıklamasının ardından Fransa'da gözler elbette Suzuki sürücülerinin üzerindeydi.

Seansın başlangıcında zirvede Suzuki sürücüsü Alex Rins yer aldı ancak pist koşullar iyi seviyede olduğu için dereceler her turun ardından daha da gelişti.

Rins'in 1:32.545'lik turu 1:32.418 yapan Aprilia sürücüsü Maverick Vinales tarafından geçilirken, Fabio Quartararo 1:32.101, Jack Miller ise 1:31.961 yaptı.

Ducati sürücüsüne yanıt bir kez daha Quartararo'dan geldi ve Fransız sürücü 1:31.912 ile tekrar zirveye çıktı.

Pol Espargaro, yüksek yol tutuş şartlarında iyi çalışan Honda'sıyla son sözü söyleyen isim oldu ve 1:31.771 yaparak seansı lider tamamladı.

Sıradaki yarışlar Pol Espargaro için epey önemli olacak çünkü Suzuki sürücüsü Joan Mir'in adı 2023 için Honda ile anılıyor.

Espargaro'nun en yakın takipçisi 0.109 saniye geride ikinci sırada yer alan Rins oldu.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati sürücüsü ve İspanya GP galibi Francesco Bagnaia, en hızlı üçüncü zamanın sahibi olurken, Quartararo dördüncü ve Aprilia'dan Aleix Espargaro beşinci en iyi zamanı yaptı. Bu beş isim sadece 0.162 saniye içerisinde dizildi.

Mir yakın seansta Espargaro'yu sadece 0.009 saniye geride altıncı sıradan takip ederken, Miller yedinci, Vinales sekizinci ve Pramac Ducati'den Johann Zarco dokuzuncu oldu.

İlk onu tamamlayan isim VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini oldu. Onu Takaaki Nakagami ve seans içerisinde kaza yapan beş isimden birisi olan Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini takip etti.

Bastianini seansın ilk anlarında motosikletini kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu. Fakat tekrar piste çıkıp 18 tur attı.

Brad Binder, KTM ile üçüncü virajda kaza yaparken, Miguel Oliveira hem 10. virajda hem de 6. virajda iki ayrı kaza yaptı.

KTM sürücülerinin epey zorlandığı seansta Raul Fernandez, sakatlığından sonra pistlere dönse de 10. virajda kendisini yerde buldu.

Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli ilk seansta düşen son isimdi ve seansı, Oliveira, Remy Gardner ve Fernandez'in önünde 20. bitirdi.

Marc Marquez, tıpkı Jerez'de olduğu gibi Fransa'da hafta sonuna da kötü bir başlangıç yaptı ve ilk seansı 13. sırada tamamladı fakat liderin sadece 0.495 saniye gerisindeydi.

2022 Fransa GP'nin 2. antrenman seansı TSi 15:10'da başlayacak.

Seans sonucu: