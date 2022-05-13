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MotoGP / Fransa GP Antrenman raporu

MotoGP Fransa 1. antrenman: Yakın seansta Espargaro en hızlısı

Honda sürücüsü Pol Espargaro, Fransa'da gerçekleştirilen 1. MotoGP antrenman seansını Suzuki sürücüsü Alex Rins'in önünde ilk sırada tamamladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Fransa 1. antrenman: Yakın seansta Espargaro en hızlısı
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Le Mans'taki ilk antrenman seansında MotoGP padokunu gayet güzel şartlar karşıladı. Suzuki'nin MotoGP'den ayrılma niyetini açıklamasının ardından Fransa'da gözler elbette Suzuki sürücülerinin üzerindeydi. 

Seansın başlangıcında zirvede Suzuki sürücüsü Alex Rins yer aldı ancak pist koşullar iyi seviyede olduğu için dereceler her turun ardından daha da gelişti.

Rins'in 1:32.545'lik turu 1:32.418 yapan Aprilia sürücüsü Maverick Vinales tarafından geçilirken, Fabio Quartararo 1:32.101, Jack Miller ise 1:31.961 yaptı.

Ducati sürücüsüne yanıt bir kez daha Quartararo'dan geldi ve Fransız sürücü 1:31.912 ile tekrar zirveye çıktı.

Pol Espargaro, yüksek yol tutuş şartlarında iyi çalışan Honda'sıyla son sözü söyleyen isim oldu ve 1:31.771 yaparak seansı lider tamamladı.

Sıradaki yarışlar Pol Espargaro için epey önemli olacak çünkü Suzuki sürücüsü Joan Mir'in adı 2023 için Honda ile anılıyor.

Espargaro'nun en yakın takipçisi 0.109 saniye geride ikinci sırada yer alan Rins oldu.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati sürücüsü ve İspanya GP galibi Francesco Bagnaia, en hızlı üçüncü zamanın sahibi olurken, Quartararo dördüncü ve Aprilia'dan Aleix Espargaro beşinci en iyi zamanı yaptı. Bu beş isim sadece 0.162 saniye içerisinde dizildi.

Mir yakın seansta Espargaro'yu sadece 0.009 saniye geride altıncı sıradan takip ederken, Miller yedinci, Vinales sekizinci ve Pramac Ducati'den Johann Zarco dokuzuncu oldu.

İlk onu tamamlayan isim VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini oldu. Onu Takaaki Nakagami ve seans içerisinde kaza yapan beş isimden birisi olan Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini takip etti.

Bastianini seansın ilk anlarında motosikletini kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu. Fakat tekrar piste çıkıp 18 tur attı.

Brad Binder, KTM ile üçüncü virajda kaza yaparken, Miguel Oliveira hem 10. virajda hem de 6. virajda iki ayrı kaza yaptı.

KTM sürücülerinin epey zorlandığı seansta Raul Fernandez, sakatlığından sonra pistlere dönse de 10. virajda kendisini yerde buldu.

Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli ilk seansta düşen son isimdi ve seansı, Oliveira, Remy Gardner ve Fernandez'in önünde 20. bitirdi.

Marc Marquez, tıpkı Jerez'de olduğu gibi Fransa'da hafta sonuna da kötü bir başlangıç yaptı ve ilk seansı 13. sırada tamamladı fakat liderin sadece 0.495 saniye gerisindeydi.

2022 Fransa GP'nin 2. antrenman seansı TSi 15:10'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Pol Espargaro Honda 21 1'31.771  
2 Spain Alex Rins Suzuki 21 1'31.880 0.109
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 22 1'31.893 0.122
4 France Fabio Quartararo Yamaha 23 1'31.912 0.141
5 Spain Aleix Espargaro Aprilia 21 1'31.933 0.162
6 Spain Joan Mir Suzuki 21 1'31.942 0.171
7 Australia Jack Miller Ducati 22 1'31.961 0.190
8 Spain Maverick Viñales Aprilia 20 1'32.078 0.307
9 France Johann Zarco Ducati 23 1'32.112 0.341
10 Italy Luca Marini Ducati 19 1'32.128 0.357
11 Japan Takaaki Nakagami Honda 21 1'32.165 0.394
12 Italy Enea Bastianini Ducati 18 1'32.255 0.484
13 Spain Marc Marquez Honda 21 1'32.266 0.495
14 Spain Jorge Martin Ducati 21 1'32.491 0.720
15 Italy Marco Bezzecchi Ducati 21 1'32.674 0.903
16 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 21 1'32.736 0.965
17 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 22 1'32.755 0.984
18 South Africa Brad Binder KTM 23 1'32.756 0.985
19 Spain Alex Marquez Honda 21 1'32.762 0.991
20 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1'32.937 1.166
21 Portugal Miguel Oliveira KTM 13 1'33.021 1.250
22 Australia Remy Gardner KTM 19 1'33.302 1.531
23 Spain Raul Fernandez KTM 15 1'34.151 2.380
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 19 1'34.624 2.853
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