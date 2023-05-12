MotoGP Fransa 1. antrenman: Miller zirvede, Marquez kaza yaptı

Bu hafta sonu Le Mans'ta yapılacak Fransa GP'si, şampiyona tarihinin 1000. yarışı olması nedeniyle özel bir statüye sahip.

Hafta sonunun 45 dakikalık açılış antrenmanına oldukça silik bir başlangıç yapan Miller, son dakikalarda yeni yumuşak lastikle 1.31.449 yaparak liderliği aldı.

İkinci sıra sadece 0.095 saniye geride VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini'ye giderken, Miller'ın takım arkadaşı Brad Binder ise üçüncü sıradaydı.

Portekiz GP'sinde geçirdiği kazada sağ elini kırdığından beri yarışlardan uzak kalan Marc Marquez de ilk antrenman seansıyla birlikte geri döndü.

Seansın ilk dakikalarında 11. viraja girerken motosikletinin önünü kaybederek kaza yapan Marquez, seansı 12. sırada tamamlamayı başardı.

Hafta sonunun en önemli meselelerinden biri, Honda'nın hem Marquez, hem de Joan Mir ile Kalex tarafından üretilen bir şasiyi test etmeleriydi!

Seansa eski şasiyle başlayan ikiliden Marquez 15 dakikadan kısa bir süre içinde kaza yapınca seansın geri kalanında Kalex şasisini kullanmak zorunda kaldı.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dördüncü sıra kendi evinde mücadele eden Johann Zarco'ya giderken, beşincilik Alex Marquez'e, altıncılık ise Kalex şasisi ile fena görünmeyen Joan Mir'e gitti.

Aleix Espargaro yedinci, seansın ilk dakikalarında liderlik koltuğunu ele geçiren Marco Bezzecchi sekizinci sıradaydı. İlk onu tamamlayan isimlerse Maverick Vinales ve şampiyona lideri Francesco Bagnaia oldular.

Fabio Quartararo bir kez daha hayal kırıklığı yaşayarak 0.497 saniye geride 11. olurken, yine Kalex şasisiyle en iyi zamanını kaydeden Marquez 12. sıradaydı.

Halen pistlerden uzak kalan Enea Bastianini'nin yerini alan Danilo Petrucci 19. olurken, bu sezon ikinci kez sakatlanan Miguel Oliveira'nın yerini alan Lorenzo Savadori ise 20. sırada kaldı.

MotoGP Fransa - 1. antrenman sonuç tablosu