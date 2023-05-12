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MotoGP / Fransa GP Antrenman raporu

MotoGP Fransa 1. antrenman: Miller zirvede, Marquez kaza yaptı

KTM sürücüsü Jack Miller seansın son dakikalarında liderliği ele geçirmeyi başarırken, Marc Marquez döndükten sonraki ilk seansında kaza yaptı.

Lewis Duncan
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Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Bu hafta sonu Le Mans'ta yapılacak Fransa GP'si, şampiyona tarihinin 1000. yarışı olması nedeniyle özel bir statüye sahip.

Hafta sonunun 45 dakikalık açılış antrenmanına oldukça silik bir başlangıç yapan Miller, son dakikalarda yeni yumuşak lastikle 1.31.449 yaparak liderliği aldı.

İkinci sıra sadece 0.095 saniye geride VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini'ye giderken, Miller'ın takım arkadaşı Brad Binder ise üçüncü sıradaydı. 

Portekiz GP'sinde geçirdiği kazada sağ elini kırdığından beri yarışlardan uzak kalan Marc Marquez de ilk antrenman seansıyla birlikte geri döndü.

Seansın ilk dakikalarında 11. viraja girerken motosikletinin önünü kaybederek kaza yapan Marquez, seansı 12. sırada tamamlamayı başardı.

Hafta sonunun en önemli meselelerinden biri, Honda'nın hem Marquez, hem de Joan Mir ile Kalex tarafından üretilen bir şasiyi test etmeleriydi!

Seansa eski şasiyle başlayan ikiliden Marquez 15 dakikadan kısa bir süre içinde kaza yapınca seansın geri kalanında Kalex şasisini kullanmak zorunda kaldı.

Luca Marini, VR46 Racing Team

Luca Marini, VR46 Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dördüncü sıra kendi evinde mücadele eden Johann Zarco'ya giderken, beşincilik Alex Marquez'e, altıncılık ise Kalex şasisi ile fena görünmeyen Joan Mir'e gitti.

Aleix Espargaro yedinci, seansın ilk dakikalarında liderlik koltuğunu ele geçiren Marco Bezzecchi sekizinci sıradaydı. İlk onu tamamlayan isimlerse Maverick Vinales ve şampiyona lideri Francesco Bagnaia oldular.

Fabio Quartararo bir kez daha hayal kırıklığı yaşayarak 0.497 saniye geride 11. olurken, yine Kalex şasisiyle en iyi zamanını kaydeden Marquez 12. sıradaydı.

Halen pistlerden uzak kalan Enea Bastianini'nin yerini alan Danilo Petrucci 19. olurken, bu sezon ikinci kez sakatlanan Miguel Oliveira'nın yerini alan Lorenzo Savadori ise 20. sırada kaldı.

 

MotoGP Fransa - 1. antrenman sonuç tablosu

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Australia Jack Miller
KTM 1'31.449
2 Italy Luca Marini
Ducati 1'31.544 0.095 0.095
3 South Africa Brad Binder
KTM 1'31.667 0.218 0.123
4 France Johann Zarco
Ducati 1'31.764 0.315 0.097
5 Spain Alex Marquez
Ducati 1'31.787 0.338 0.023
6 Spain Joan Mir
Honda 1'31.800 0.351 0.013
7 Spain Aleix Espargaro
Aprilia 1'31.802 0.353 0.002
8 Italy Marco Bezzecchi
Ducati 1'31.872 0.423 0.070
9 Spain Maverick Viñales
Aprilia 1'31.890 0.441 0.018
10 Italy Francesco Bagnaia
Ducati 1'31.915 0.466 0.025
11 France Fabio Quartararo
Yamaha 1'31.946 0.497 0.031
12 Spain Marc Marquez
Honda 1'31.973 0.524 0.027
13 Italy Franco Morbidelli
Yamaha 1'32.153 0.704 0.180
14 Spain Augusto Fernandez
KTM 1'32.174 0.725 0.021
15 Japan Takaaki Nakagami
Honda 1'32.265 0.816 0.091
16 Spain Jorge Martin
Ducati 1'32.296 0.847 0.031
17 Italy Fabio Di Giannantonio
Ducati 1'32.710 1.261 0.414
18 Spain Alex Rins
Honda 1'32.909 1.460 0.199
19 Italy Danilo Petrucci
Ducati 1'33.168 1.719 0.259
20 Italy Lorenzo Savadori
Aprilia 1'33.973 2.524 0.805
21 Germany Jonas Folger
KTM 1'34.766 3.317 0.793
22 Spain Raul Fernandez
Aprilia
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