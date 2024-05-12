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MotoGP Fransa GP
Yarış raporu

MotoGP Fransa: Heyecan dolu yarışı Martin kazandı, Marquez son tur atağıyla ikinci oldu!

2024 MotoGP sezonunun Fransa'da gerçekleştirilen beşinci ayağını Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin kazandı.

Ezel Tan
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Le Mans'da gerçekleştirilen yarışa Francesco Bagnaia harika şekilde başladı ve ilk metrelerde liderliği aldı. Martin sonrasında liderliği geri almak için geç fren yapsa da, İtalyan sürücü yerini korumayı sürdürdü.

 İlk turun ardından sıralama Bagnaia, Martin, Aleix Espargaro ve Fabio Di Giannantonio şeklindeydi. Marc Marquez ise sekizinci sıraya kadar çıkmayı başarmıştı.

 Bu yıla çok iyi başlayan çaylak Pedro Acosta, dördüncülük mücadelesi verirken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu. Bundan ötürü de yarışa veda etti.

Turlar ilerledikçe Martin, liderlik için Bagnaia'yı sıkıştırmaya başladı. Di Giananntonio ise üçüncülük için Espargaro'ya atak yaptı ve İspanyol sürücüyü geçti. Daha sonra Espargaro'yu Vinales ve Marquez de geçti.

Birkaç tur sonra Marquez, diğer Aprilia sürücüsü Vinales’i de geçerek üçüncülük için Di Giannantonio'yu zorlamaya başladı.

Bitime 11 tur kala Marquez, Di Giannantonio'ya karşı ilk atağını yaptı fakat ikili arasında temas yaşandı. Bu temas iki isme de vakit kaybettirirken, İtalyan sürücü yerini korudu.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Marc Fleury

Sprint yarışında kaza yapan Fabio Quartararo, pazar günkü yarışta altıncılığa kadar çıkmayı başarmıştı fakat motosikletinin kontrolünü kaybederek bitime 10 tur kala kaza yaptı.

Bu kazadan saniyeler sonra Marquez bir kez daha Di Giannantonio'ya hamle yaptı ve İtalyan sürücüyü hataya zorlayarak üçüncülüğü aldı. Bu mücadeleden faydalanan Vinales de dördüncülüğe çıktı.

Böylelikle son 10 tura girerken Bagnaia, Martin, Marquez, Vinales ve Di Giananntonio sıralaması oluştu.

Bagnaia üzerindeki baskısını son bölümde arttıran Martin, son sekiz tura girerken ilk atağını yaptı ve rakibini geride bırakmaya çalıştı. Ancak İtalyan sürücü bir sonraki virajda yerini geri aldı.

Bu ikili arasındaki mücadele, Marquez'in neredeyse 2.5 saniye olan farkı 1 saniyeye kadar indirmesine yardım etti.

Son yedi tur a girerken Martin, nihayet Bagnaia'yı temiz bir atakla geçmeyi başardı ve yarışın yeni lideri oldu.

Martin liderliği aldıktan sonra farkı biraz açmayı başarsa da, tamamen uzaklaşamadı. Bunun üzerine Marquez, bu ikilinin ardına kadar geldi. Bu, galibiyet mücadelesinin artık üçlü bir savaşa döndüğü anlamına geliyordu.

 Bagnaia, liderlik için Martin'i sıkıştırırken, bitime üç tur kala İspanyol sürücü  frenajı kaçırdı ve bu da Bagnaia'nın neredeyse liderliği almasına neden oluyordu.

Son tura Martin lider girdi fakat hemen ardında yer alan Bagnaia’nın galibiyeti bırakma niyeti yoktu. Pistin neredeyse tüm virajlarında Martin’i zorlayan İtalyan sürücü, Martin’i hataya zorlamaya çalıştı.

Bagnaia, Martin'e hamle yapmaya hazırlanırken Marquez harika bir hamle ile Bagnaia'yı geride bırakmayı başardı.

Bu, Martin'in farkı açmasına ve damalı bayrağı ilk sırada görmesine yardım etti. Böylelikle zafer Martin'in olurken, Marquez ikinci ve Bagnaia üçüncü oldu.

Enea Bastianini aldığı cezaya rağmen dördüncü olurken, Vinales beşinci, uzun tur cezası alan Di Giananntonio altıncı ve Franco Morbidelli yedinci oldu.

İlk onu Brad Binder, Espargaro ve Alex Marquez tamamladı.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 27

-

       25
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 27

+0.446

0.446

 0.446     20
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 27

+0.585

0.585

 0.139     16
4 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 27

+2.206

2.206

 1.621     13
5 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 27

+4.053

4.053

 1.847     11
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+9.480

9.480

 5.427     10
7 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 27

+9.868

9.868

 0.388     9
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+10.353

10.353

 0.485     8
9 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 27

+11.392

11.392

 1.039     7
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+13.442

13.442

 2.050     6
11 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+24.201

24.201

 10.759     5
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 27

+26.809

26.809

 2.608     4
13 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 27

+27.426

27.426

 0.617     3
14 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 27

+30.026

30.026

 2.600     2
15 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 27

+30.936

30.936

 0.910     1
16 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 27

+40.000

40.000

 9.064      
dnf France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 16

11 laps

     Yarış dışı  
dnf Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 16

11 laps

     Yarış dışı  
dnf Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 16

11 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 14

13 laps

     Yarış dışı  
dnf Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 3

24 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 2

25 laps

     Yarış dışı  
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Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Önceki haber Bagnaia: "Ducati hâlâ Fransa sprint sorununa yanıt arıyor"

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