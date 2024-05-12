MotoGP Fransa: Heyecan dolu yarışı Martin kazandı, Marquez son tur atağıyla ikinci oldu!

Le Mans'da gerçekleştirilen yarışa Francesco Bagnaia harika şekilde başladı ve ilk metrelerde liderliği aldı. Martin sonrasında liderliği geri almak için geç fren yapsa da, İtalyan sürücü yerini korumayı sürdürdü.

İlk turun ardından sıralama Bagnaia, Martin, Aleix Espargaro ve Fabio Di Giannantonio şeklindeydi. Marc Marquez ise sekizinci sıraya kadar çıkmayı başarmıştı.

Bu yıla çok iyi başlayan çaylak Pedro Acosta, dördüncülük mücadelesi verirken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kendisini yerde buldu. Bundan ötürü de yarışa veda etti.

Turlar ilerledikçe Martin, liderlik için Bagnaia'yı sıkıştırmaya başladı. Di Giananntonio ise üçüncülük için Espargaro'ya atak yaptı ve İspanyol sürücüyü geçti. Daha sonra Espargaro'yu Vinales ve Marquez de geçti.

Birkaç tur sonra Marquez, diğer Aprilia sürücüsü Vinales’i de geçerek üçüncülük için Di Giannantonio'yu zorlamaya başladı.

Bitime 11 tur kala Marquez, Di Giannantonio'ya karşı ilk atağını yaptı fakat ikili arasında temas yaşandı. Bu temas iki isme de vakit kaybettirirken, İtalyan sürücü yerini korudu.

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Marc Fleury

Sprint yarışında kaza yapan Fabio Quartararo, pazar günkü yarışta altıncılığa kadar çıkmayı başarmıştı fakat motosikletinin kontrolünü kaybederek bitime 10 tur kala kaza yaptı.

Bu kazadan saniyeler sonra Marquez bir kez daha Di Giannantonio'ya hamle yaptı ve İtalyan sürücüyü hataya zorlayarak üçüncülüğü aldı. Bu mücadeleden faydalanan Vinales de dördüncülüğe çıktı.

Böylelikle son 10 tura girerken Bagnaia, Martin, Marquez, Vinales ve Di Giananntonio sıralaması oluştu.

Bagnaia üzerindeki baskısını son bölümde arttıran Martin, son sekiz tura girerken ilk atağını yaptı ve rakibini geride bırakmaya çalıştı. Ancak İtalyan sürücü bir sonraki virajda yerini geri aldı.

Bu ikili arasındaki mücadele, Marquez'in neredeyse 2.5 saniye olan farkı 1 saniyeye kadar indirmesine yardım etti.

Son yedi tur a girerken Martin, nihayet Bagnaia'yı temiz bir atakla geçmeyi başardı ve yarışın yeni lideri oldu.

Martin liderliği aldıktan sonra farkı biraz açmayı başarsa da, tamamen uzaklaşamadı. Bunun üzerine Marquez, bu ikilinin ardına kadar geldi. Bu, galibiyet mücadelesinin artık üçlü bir savaşa döndüğü anlamına geliyordu.

Bagnaia, liderlik için Martin'i sıkıştırırken, bitime üç tur kala İspanyol sürücü frenajı kaçırdı ve bu da Bagnaia'nın neredeyse liderliği almasına neden oluyordu.

Son tura Martin lider girdi fakat hemen ardında yer alan Bagnaia’nın galibiyeti bırakma niyeti yoktu. Pistin neredeyse tüm virajlarında Martin’i zorlayan İtalyan sürücü, Martin’i hataya zorlamaya çalıştı.

Bagnaia, Martin'e hamle yapmaya hazırlanırken Marquez harika bir hamle ile Bagnaia'yı geride bırakmayı başardı.

Bu, Martin'in farkı açmasına ve damalı bayrağı ilk sırada görmesine yardım etti. Böylelikle zafer Martin'in olurken, Marquez ikinci ve Bagnaia üçüncü oldu.

Enea Bastianini aldığı cezaya rağmen dördüncü olurken, Vinales beşinci, uzun tur cezası alan Di Giananntonio altıncı ve Franco Morbidelli yedinci oldu.

İlk onu Brad Binder, Espargaro ve Alex Marquez tamamladı.

Yarış sonucu: