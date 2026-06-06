MotoGP, F1 tarzı grid düzenini Macaristan’da test edecek

Sky Italia’nın haberine göre önerilen yeni düzende, mevcut üçlü sıra yapısı yerine her sırada iki sürücünün yer aldığı bir grid formatı uygulanacak. Bu değişiklik, özellikle ilk virajda yaşanan riskleri azaltmayı hedefliyor.

Son dönemde Katalonya’da yaşanan Álex Márquez ve Johann Zarco’nun ciddi kazaları güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşımıştı.

MotoGP Direktörü Carlos Ezpeleta, Mugello’da yaptığı açıklamada grid yapısının da değerlendirilen alanlardan biri olduğunu doğruladı.

Start action Fotoğraf: Eric Alonso / Getty Images

Ezpeleta, “Geliştirilmesi gereken noktalar var ve bunları takımlarla birlikte değerlendirmeye başladık.”

“Bunlardan biri de grid yapısı. Sürücülere ilk viraja girerken daha fazla manevra alanı bırakmak adına daha fazla boşluk yaratılması konusu gündemde.” ifadelerini kullandı.

MotoGP, daha önce 2004 yılında grid yapısını dört sürücüden üç sürücüye düşürmüştü. Diğer grand prix klasmanlarıysa bu değişimi 2011’de uygulamıştı.

Daha geniş bir grid yapısı, zaten sprint yarışlarının da etkisiyle oldukça kritik hale gelen sıralama turlarının önemini daha da artıracak.