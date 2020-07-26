MotoGP Endülüs: Isınma turlarının en hızlısı Quartararo
Endülüs MotoGP yarışı öncesi gerçekleştirilen ısınma turlarında en hızlı isim Fabio Quartararo oldu.
Jerez'de gerçekleştirilen ısınma turlarında, ilk dakikalarda Aleix Espargaro liderdi ve daha sonra Brad Binder ilk sıraya yükselmeyi başardı.
Son 3.5 dakikaya girilirken Pecco Bagnaia iyi bir tur atarak liderliğe oturmayı başardı.
Ancak son sözü Fabio Quartararo söyledi ve 1:37.710'luk derecesiyle, Ducati'den Andrea Dovizioso'nun 0.114 saniye önünde en hızlı isim oldu.
Dovizioso'nun sadece 0.024 saniye ardında Maverick Vinales yer alırken, onu da 0.014 saniye geriden Bagnaia takip etti.
Takaaki Nakagami yine güçlü bir seans geçirdi ve 0.192 saniye geride beşinci oldu.
KTM'den Binder altıncı sırada yer aldı.
Onu Aleix Espargaro, Joan Mir, Franco Morbidelli ve Pol Espargaro takip etti.
Danilo Petrucci'nin 11. olduğu seansta, Valentino Rossi 12. olabildi.
Isınma turları sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|11
|1'37.710
|162.959
|2
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|12
|1'37.824
|0.114
|0.114
|162.769
|3
|Maverick Viñales
|Yamaha
|12
|1'37.848
|0.138
|0.024
|162.729
|4
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|12
|1'37.862
|0.152
|0.014
|162.706
|5
|Takaaki Nakagami
|Honda
|12
|1'37.902
|0.192
|0.040
|162.640
|6
|Brad Binder
|KTM
|12
|1'38.002
|0.292
|0.100
|162.474
|7
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|9
|1'38.018
|0.308
|0.016
|162.447
|8
|Joan Mir
|Suzuki
|12
|1'38.025
|0.315
|0.007
|162.436
|9
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|12
|1'38.039
|0.329
|0.014
|162.412
|10
|Pol Espargaro
|KTM
|11
|1'38.072
|0.362
|0.033
|162.358
|11
|Danilo Petrucci
|Ducati
|12
|1'38.139
|0.429
|0.067
|162.247
|12
|Valentino Rossi
|Yamaha
|12
|1'38.188
|0.478
|0.049
|162.166
|13
|Miguel Oliveira
|KTM
|12
|1'38.198
|0.488
|0.010
|162.149
|14
|Jack Miller
|Ducati
|12
|1'38.256
|0.546
|0.058
|162.054
|15
|Johann Zarco
|Ducati
|11
|1'38.342
|0.632
|0.086
|161.912
|16
|Alex Marquez
|Honda
|12
|1'38.701
|0.991
|0.359
|161.323
|17
|Cal Crutchlow
|Honda
|11
|1'38.715
|1.005
|0.014
|161.300
|18
|Iker Lecuona
|KTM
|12
|1'38.824
|1.114
|0.109
|161.122
|19
|Bradley Smith
|Aprilia
|12
|1'38.958
|1.248
|0.134
|160.904
|20
|Tito Rabat
|Ducati
|12
|1'39.305
|1.595
|0.347
|160.342
|21
|Alex Rins
|Suzuki
|4
|1'43.557
|5.847
|4.252
|153.758
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|MotoGP
|Etkinlik
|Endülüs GP
|Alt-etkinlik
|Warm Up
|Lokasyon
|Yarış Pisti de Jerez
|Pilotlar
|Andrea Dovizioso Şimdi al , Fabio Quartararo , Maverick Viñales Şimdi al
|Takımlar
|Ducati Team Şimdi al , Yamaha Factory Racing , Drive M7 SIC Racing Team
|Editör
|Matteo Nugnes