MotoGP Endülüs: Isınma turlarının en hızlısı Quartararo

Jerez'de gerçekleştirilen ısınma turlarında, ilk dakikalarda Aleix Espargaro liderdi ve daha sonra Brad Binder ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Son 3.5 dakikaya girilirken Pecco Bagnaia iyi bir tur atarak liderliğe oturmayı başardı.

Ancak son sözü Fabio Quartararo söyledi ve 1:37.710'luk derecesiyle, Ducati'den Andrea Dovizioso'nun 0.114 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Dovizioso'nun sadece 0.024 saniye ardında Maverick Vinales yer alırken, onu da 0.014 saniye geriden Bagnaia takip etti.

Takaaki Nakagami yine güçlü bir seans geçirdi ve 0.192 saniye geride beşinci oldu.

KTM'den Binder altıncı sırada yer aldı.

Onu Aleix Espargaro, Joan Mir, Franco Morbidelli ve Pol Espargaro takip etti.

Danilo Petrucci'nin 11. olduğu seansta, Valentino Rossi 12. olabildi.

Isınma turları sonucu: