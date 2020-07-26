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MotoGP / Endülüs GP / Son dakika

MotoGP Endülüs: Isınma turlarının en hızlısı Quartararo

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MotoGP Endülüs: Isınma turlarının en hızlısı Quartararo
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Tem 2020 08:31

Endülüs MotoGP yarışı öncesi gerçekleştirilen ısınma turlarında en hızlı isim Fabio Quartararo oldu.

Jerez'de gerçekleştirilen ısınma turlarında, ilk dakikalarda Aleix Espargaro liderdi ve daha sonra Brad Binder ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Son 3.5 dakikaya girilirken Pecco Bagnaia iyi bir tur atarak liderliğe oturmayı başardı.

Ancak son sözü Fabio Quartararo söyledi ve 1:37.710'luk derecesiyle, Ducati'den Andrea Dovizioso'nun 0.114 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Dovizioso'nun sadece 0.024 saniye ardında Maverick Vinales yer alırken, onu da 0.014 saniye geriden Bagnaia takip etti.

Takaaki Nakagami yine güçlü bir seans geçirdi ve 0.192 saniye geride beşinci oldu.

KTM'den Binder altıncı sırada yer aldı.

Onu Aleix Espargaro, Joan Mir, Franco Morbidelli ve Pol Espargaro takip etti.

Danilo Petrucci'nin 11. olduğu seansta, Valentino Rossi 12. olabildi.

Isınma turları sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Fabio Quartararo Yamaha 11 1'37.710     162.959
2 Italy Andrea Dovizioso Ducati 12 1'37.824 0.114 0.114 162.769
3 Spain Maverick Viñales Yamaha 12 1'37.848 0.138 0.024 162.729
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 12 1'37.862 0.152 0.014 162.706
5 Japan Takaaki Nakagami Honda 12 1'37.902 0.192 0.040 162.640
6 South Africa Brad Binder KTM 12 1'38.002 0.292 0.100 162.474
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 9 1'38.018 0.308 0.016 162.447
8 Spain Joan Mir Suzuki 12 1'38.025 0.315 0.007 162.436
9 Italy Franco Morbidelli Yamaha 12 1'38.039 0.329 0.014 162.412
10 Spain Pol Espargaro KTM 11 1'38.072 0.362 0.033 162.358
11 Italy Danilo Petrucci Ducati 12 1'38.139 0.429 0.067 162.247
12 Italy Valentino Rossi Yamaha 12 1'38.188 0.478 0.049 162.166
13 Portugal Miguel Oliveira KTM 12 1'38.198 0.488 0.010 162.149
14 Australia Jack Miller Ducati 12 1'38.256 0.546 0.058 162.054
15 France Johann Zarco Ducati 11 1'38.342 0.632 0.086 161.912
16 Spain Alex Marquez Honda 12 1'38.701 0.991 0.359 161.323
17 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 11 1'38.715 1.005 0.014 161.300
18 Spain Iker Lecuona KTM 12 1'38.824 1.114 0.109 161.122
19 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 12 1'38.958 1.248 0.134 160.904
20 Spain Tito Rabat Ducati 12 1'39.305 1.595 0.347 160.342
21 Spain Alex Rins Suzuki 4 1'43.557 5.847 4.252 153.758
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Alt-etkinlik Warm Up
Lokasyon Yarış Pisti de Jerez
Pilotlar Andrea Dovizioso Şimdi al , Fabio Quartararo , Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Ducati Team Şimdi al , Yamaha Factory Racing , Drive M7 SIC Racing Team
Editör Matteo Nugnes

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