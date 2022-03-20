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MotoGP Endonezya: Yağmur altındaki yarışı Oliveira kazandı!

2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'da gerçekleştirilen ikinci yarışını KTM sürücüsü Miguel Oliveira kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
MotoGP Endonezya: Yağmur altındaki yarışı Oliveira kazandı!
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Endonezya'daki olaylı hafta sonu, pazar günü de yine drama doluydu. Sabah ısınma turlarında büyük bir kaza yapan Marc Marquez, beyin sarsıntısı geçirdi ve bu sebeple yarışa katılamadı.

Yarışın başlamasına birkaç saat kala, aşırı sıcak nedeniyle yarışın 27 turdan 20 tura düşürüldüğü açıklandı. 

Fakat drama bunlarla bitmedi. Yarışın başlamasından kısa bir süre önce pisti sağanak yağmur vurdu ve bundan ötürü yarış yaklaşık 1 saat geç başladı.

Nihayet yarışın başlaması için bir aralık oluştu ve sürücüler piste çıktığında, yağmur hafiflemişti. Buna karşılık tüm sürücüler yağmur lastikleriyle piste çıkmak zorunda kaldılar ve yarışın tamamı ıslak zeminde geçti.

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, ilk sıradan başladığı yarışın ilk metrelerinde liderliğini korusa da, yarışa daha iyi bir ritimle başlayan KTM sürücüsü Miguel Oliveira ve Ducati sürücüsü Jack Miller'ın baskısı altına girdi.

İlk turun ardından Oliveira, ilk sırayı Quartararo'dan alırken, hemen ardından kendisini Miller da geçti. Böylelikle yeni sıralama Oliveira, Miller ve Quartararo şeklinde oluştu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller ve Oliveira çok iyi tempo yakalayarak, arkadaki gruptan kopmaya başladılar.

Quartararo ıslak zeminde tempo yakalamakta zorlanırken, yaptığı hata sonrası kendisini hem Alex Rins hem de Johann Zarco geride bıraktı.

Miller ön tarafta Oliveira ile farkı açmayı başaramadı ve o noktada daha iyi bir tempo yakalamaya başlayan KTM sürücüsü, liderliği alıp farkı hemen açmaya başladı.

Son 10 tura girerken Zarco, Rins'i güzel bir atakla geçti ve üçüncü sıranın yeni sahibi oldu. Zarco'nun temposu, Miller'a göre çok daha iyiydi fakat rakibini bir türlü geçemedi.

Bu ikili birbirleriyle savaşırken, Quartararo, Rins'i geride bıraktı ve ikincilik mücadelesine dahil oldu.

Bitime beş tur kala Quartararo, Zarco'yu geçerek Miller'ın ardına geldi. Avustralyalı sürücüyü de rahat bir atakla geçti ve böylelikle ikinciliğin yeni sahibi oldu. Bu üçlü birbirleriyle savaşırken, Oliveira ön tarafta farkı çoktan 4.5 saniyenin üzerine çıkarmıştı.

Quartararo'nun atağından bir tur sonra Zarco, nihayet Miller'ı geçti ve üçüncü sıraya yükseldi. Bitime dört tur kala yeni sıralama Oliveira, Quartararo, Zarco ve Miller şeklinde oldu.

Quartararo, peş peşe hızlı turlar atarak, Oliveira ile farkı kapatmaya başladı. Fakat bunu bir noktaya kadar yapabildi.

Oliveira'nın yapması gereken tek şey yarışı sorunsuz şekilde tamamlamaktı ve o da hata yapmayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

KTM ve Oliveira, bu sonuçla 2022 yılındaki ilk zaferlerini kazanmış oldular.

Quartararo, yarışın başında ritim yakalamakta zorlansa da, sonrasında iyi bir geri dönüşe imza attı ve son bölümde pistteki en hızlı isimdi. Yine de bu performansı galibiyet için yeterli değildi ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Üçüncülük, uzun süre sonra podyuma geri dönen Pramac Ducati sürücüsü Zarco'nun oldu

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller liderliğe kadar yükseldiği yarışta tempo kaybedip dördüncü olurken, Rins beşinci ve Joan Mir altıncı oldu. Suzuki bu hafta sonu lastiklerden hiç memnun değildi. Buna rağmen iki motosikletle de ilk altıya girmiş oldu.

Franco Morbidelli, 15. sıradan başladığı yarışta iyi bir yükseliş gerçekleştirip yedinci olurken, Brad Binder sekizinci, Aleix Espargaro dokuzuncu ve Darryn Binder 10. oldu.

Bu, Binder'ın MotoGP'deki en iyi sonucuydu ve çaylaklar arasında en hızlısı oldu.

İlk yarışın galibi Enea Bastianini ancak 11. olurken, lastiklerden hiç memnun olmayan Pol Espargaro 12. sırada finiş gördü.

Francesco Bagnaia, ıslak zeminde tempo yakalamakta zorlandı ve yaptığı hatanın ardından 15. olabildi.

Jorge Martin ise yarışın tek kazasını yapan isimdi. Andrea Dovizioso da mekanik sorunla yarışı bırakmak zorunda kaldı.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 3 Nisan'da Arjantin'de gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 -    
2 France Fabio Quartararo Yamaha 20 2.205 2.205 2.205
3 France Johann Zarco Ducati 20 3.158 3.158 0.953
4 Australia Jack Miller Ducati 20 5.663 5.663 2.505
5 Spain Alex Rins Suzuki 20 7.044 7.044 1.381
6 Spain Joan Mir Suzuki 20 7.832 7.832 0.788
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 21.115 21.115 13.283
8 South Africa Brad Binder KTM 20 32.413 32.413 11.298
9 Spain Aleix Espargaro Aprilia 20 32.586 32.586 0.173
10 South Africa Darryn Binder Yamaha 20 32.901 32.901 0.315
11 Italy Enea Bastianini Ducati 20 33.116 33.116 0.215
12 Spain Pol Espargaro Honda 20 33.599 33.599 0.483
13 Spain Alex Marquez Honda 20 33.735 33.735 0.136
14 Italy Luca Marini Ducati 20 34.991 34.991 1.256
15 Italy Francesco Bagnaia Ducati 20 35.763 35.763 0.772
16 Spain Maverick Viñales Aprilia 20 37.397 37.397 1.634
17 Spain Raul Fernandez KTM 20 41.975 41.975 4.578
18 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 20 47.915 47.915 5.940
19 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 49.471 49.471 1.556
20 Italy Marco Bezzecchi Ducati 20 49.473 49.473 0.002
21 Australia Remy Gardner KTM 20 55.964 55.964 6.491
  Spain Jorge Martin Ducati 7      
  Italy Andrea Dovizioso Yamaha 6      
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