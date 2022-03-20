MotoGP Endonezya: Yağmur altındaki yarışı Oliveira kazandı!

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Endonezya'daki olaylı hafta sonu, pazar günü de yine drama doluydu. Sabah ısınma turlarında büyük bir kaza yapan Marc Marquez, beyin sarsıntısı geçirdi ve bu sebeple yarışa katılamadı.

Yarışın başlamasına birkaç saat kala, aşırı sıcak nedeniyle yarışın 27 turdan 20 tura düşürüldüğü açıklandı.

Fakat drama bunlarla bitmedi. Yarışın başlamasından kısa bir süre önce pisti sağanak yağmur vurdu ve bundan ötürü yarış yaklaşık 1 saat geç başladı.

Nihayet yarışın başlaması için bir aralık oluştu ve sürücüler piste çıktığında, yağmur hafiflemişti. Buna karşılık tüm sürücüler yağmur lastikleriyle piste çıkmak zorunda kaldılar ve yarışın tamamı ıslak zeminde geçti.

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, ilk sıradan başladığı yarışın ilk metrelerinde liderliğini korusa da, yarışa daha iyi bir ritimle başlayan KTM sürücüsü Miguel Oliveira ve Ducati sürücüsü Jack Miller'ın baskısı altına girdi.

İlk turun ardından Oliveira, ilk sırayı Quartararo'dan alırken, hemen ardından kendisini Miller da geçti. Böylelikle yeni sıralama Oliveira, Miller ve Quartararo şeklinde oluştu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller ve Oliveira çok iyi tempo yakalayarak, arkadaki gruptan kopmaya başladılar.

Quartararo ıslak zeminde tempo yakalamakta zorlanırken, yaptığı hata sonrası kendisini hem Alex Rins hem de Johann Zarco geride bıraktı.

Miller ön tarafta Oliveira ile farkı açmayı başaramadı ve o noktada daha iyi bir tempo yakalamaya başlayan KTM sürücüsü, liderliği alıp farkı hemen açmaya başladı.

Son 10 tura girerken Zarco, Rins'i güzel bir atakla geçti ve üçüncü sıranın yeni sahibi oldu. Zarco'nun temposu, Miller'a göre çok daha iyiydi fakat rakibini bir türlü geçemedi.

Bu ikili birbirleriyle savaşırken, Quartararo, Rins'i geride bıraktı ve ikincilik mücadelesine dahil oldu.

Bitime beş tur kala Quartararo, Zarco'yu geçerek Miller'ın ardına geldi. Avustralyalı sürücüyü de rahat bir atakla geçti ve böylelikle ikinciliğin yeni sahibi oldu. Bu üçlü birbirleriyle savaşırken, Oliveira ön tarafta farkı çoktan 4.5 saniyenin üzerine çıkarmıştı.

Quartararo'nun atağından bir tur sonra Zarco, nihayet Miller'ı geçti ve üçüncü sıraya yükseldi. Bitime dört tur kala yeni sıralama Oliveira, Quartararo, Zarco ve Miller şeklinde oldu.

Quartararo, peş peşe hızlı turlar atarak, Oliveira ile farkı kapatmaya başladı. Fakat bunu bir noktaya kadar yapabildi.

Oliveira'nın yapması gereken tek şey yarışı sorunsuz şekilde tamamlamaktı ve o da hata yapmayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

KTM ve Oliveira, bu sonuçla 2022 yılındaki ilk zaferlerini kazanmış oldular.

Quartararo, yarışın başında ritim yakalamakta zorlansa da, sonrasında iyi bir geri dönüşe imza attı ve son bölümde pistteki en hızlı isimdi. Yine de bu performansı galibiyet için yeterli değildi ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Üçüncülük, uzun süre sonra podyuma geri dönen Pramac Ducati sürücüsü Zarco'nun oldu

Johann Zarco, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller liderliğe kadar yükseldiği yarışta tempo kaybedip dördüncü olurken, Rins beşinci ve Joan Mir altıncı oldu. Suzuki bu hafta sonu lastiklerden hiç memnun değildi. Buna rağmen iki motosikletle de ilk altıya girmiş oldu.

Franco Morbidelli, 15. sıradan başladığı yarışta iyi bir yükseliş gerçekleştirip yedinci olurken, Brad Binder sekizinci, Aleix Espargaro dokuzuncu ve Darryn Binder 10. oldu.

Bu, Binder'ın MotoGP'deki en iyi sonucuydu ve çaylaklar arasında en hızlısı oldu.

İlk yarışın galibi Enea Bastianini ancak 11. olurken, lastiklerden hiç memnun olmayan Pol Espargaro 12. sırada finiş gördü.

Francesco Bagnaia, ıslak zeminde tempo yakalamakta zorlandı ve yaptığı hatanın ardından 15. olabildi.

Jorge Martin ise yarışın tek kazasını yapan isimdi. Andrea Dovizioso da mekanik sorunla yarışı bırakmak zorunda kaldı.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 3 Nisan'da Arjantin'de gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: