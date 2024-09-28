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Yarış raporu
MotoGP Endonezya GP

MotoGP Endonezya sprint: Bagnaia kazandı, Marquez üçüncü

Francesco Bagnaia, Endonezya MotoGP Sprint yarışını kazanarak şampiyonluk yolunda önemli puanlar elde etti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Francesco Bagnaia, Endonezya MotoGP Sprint yarışını kazanarak şampiyonadaki rakibi Jorge Martin'e karşı önemli puanlar elde etti.

Martin'in yarışın ilk turunda düşmesi ve son sıraya gerilemesi Bagnaia'ya önemli bir fırsat sundu.

İlk turda yaşanan bu olayın ardından Bagnaia, Marc Marquez ve Enea Bastianini'den oluşan bir lider grupla yarışı sürdürdü.

Bagnaia'nın takım arkadaşı Bastianini, son turlarda Marquez'i geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti ancak temposu Bagnaia ile aradaki 0.8 saniyelik farkı kapatmaya yetmedi.

Martin ise yarışa geri dönse de onuncu sırada bitirdi ve puan alamadı.

Yarışa sezonun en iyi başlangıcını yaparak altıncı sırada başlayan Fabio Quartararo ise bazı sert mücadelelerin ardından mücadeleyi 12. sırada tamamladı.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 13

19'41.354

   170.3   12
2 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 13

+0.107

19'41.461

 0.107 170.3   9
3 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 13

+1.701

19'43.055

 1.594 170.1   7
4 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 13

+3.072

19'44.426

 1.371 169.9   6
5 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 13

+5.967

19'47.321

 2.895 169.5   5
6 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 13

+6.210

19'47.564

 0.243 169.4   4
7 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 13

+6.664

19'48.018

 0.454 169.4   3
8 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 13

+6.938

19'48.292

 0.274 169.3   2
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+7.706

19'49.060

 0.768 169.2   1
10 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 13

+9.104

19'50.458

 1.398 169.0    
11 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 13

+9.618

19'50.972

 0.514 169.0    
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+9.843

19'51.197

 0.225 168.9    
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+11.118

19'52.472

 1.275 168.7    
14 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+12.418

19'53.772

 1.300 168.6    
15 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+12.579

19'53.933

 0.161 168.5    
16 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 13

+12.952

19'54.306

 0.373 168.5    
17 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 13

+13.351

19'54.705

 0.399 168.4    
18 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+15.496

19'56.850

 2.145 168.1    
19 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+21.895

20'03.249

 6.399 167.2    
dnf Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 11

+2 Laps

16'54.684

 2 Laps 167.8 Kaza  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 1

+12 Laps

1'39.196

 10 Laps 156.0 Kaza  
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