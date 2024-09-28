MotoGP Endonezya sprint: Bagnaia kazandı, Marquez üçüncü

Francesco Bagnaia, Endonezya MotoGP Sprint yarışını kazanarak şampiyonadaki rakibi Jorge Martin'e karşı önemli puanlar elde etti.



Martin'in yarışın ilk turunda düşmesi ve son sıraya gerilemesi Bagnaia'ya önemli bir fırsat sundu.

İlk turda yaşanan bu olayın ardından Bagnaia, Marc Marquez ve Enea Bastianini'den oluşan bir lider grupla yarışı sürdürdü.

Bagnaia'nın takım arkadaşı Bastianini, son turlarda Marquez'i geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti ancak temposu Bagnaia ile aradaki 0.8 saniyelik farkı kapatmaya yetmedi.



Martin ise yarışa geri dönse de onuncu sırada bitirdi ve puan alamadı.

Yarışa sezonun en iyi başlangıcını yaparak altıncı sırada başlayan Fabio Quartararo ise bazı sert mücadelelerin ardından mücadeleyi 12. sırada tamamladı.