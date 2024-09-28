MotoGP Endonezya sprint: Bagnaia kazandı, Marquez üçüncü
Francesco Bagnaia, Endonezya MotoGP Sprint yarışını kazanarak şampiyonluk yolunda önemli puanlar elde etti.
Francesco Bagnaia, Endonezya MotoGP Sprint yarışını kazanarak şampiyonadaki rakibi Jorge Martin'e karşı önemli puanlar elde etti.
Martin'in yarışın ilk turunda düşmesi ve son sıraya gerilemesi Bagnaia'ya önemli bir fırsat sundu.
İlk turda yaşanan bu olayın ardından Bagnaia, Marc Marquez ve Enea Bastianini'den oluşan bir lider grupla yarışı sürdürdü.
Bagnaia'nın takım arkadaşı Bastianini, son turlarda Marquez'i geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti ancak temposu Bagnaia ile aradaki 0.8 saniyelik farkı kapatmaya yetmedi.
Martin ise yarışa geri dönse de onuncu sırada bitirdi ve puan alamadı.
Yarışa sezonun en iyi başlangıcını yaparak altıncı sırada başlayan Fabio Quartararo ise bazı sert mücadelelerin ardından mücadeleyi 12. sırada tamamladı.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|13
|
19'41.354
|170.3
|12
|2
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|13
|
+0.107
19'41.461
|0.107
|170.3
|9
|3
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|13
|
+1.701
19'43.055
|1.594
|170.1
|7
|4
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|13
|
+3.072
19'44.426
|1.371
|169.9
|6
|5
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|13
|
+5.967
19'47.321
|2.895
|169.5
|5
|6
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|13
|
+6.210
19'47.564
|0.243
|169.4
|4
|7
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|13
|
+6.664
19'48.018
|0.454
|169.4
|3
|8
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|13
|
+6.938
19'48.292
|0.274
|169.3
|2
|9
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+7.706
19'49.060
|0.768
|169.2
|1
|10
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|13
|
+9.104
19'50.458
|1.398
|169.0
|11
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|13
|
+9.618
19'50.972
|0.514
|169.0
|12
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|13
|
+9.843
19'51.197
|0.225
|168.9
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+11.118
19'52.472
|1.275
|168.7
|14
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+12.418
19'53.772
|1.300
|168.6
|15
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|13
|
+12.579
19'53.933
|0.161
|168.5
|16
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|13
|
+12.952
19'54.306
|0.373
|168.5
|17
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|13
|
+13.351
19'54.705
|0.399
|168.4
|18
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|13
|
+15.496
19'56.850
|2.145
|168.1
|19
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+21.895
20'03.249
|6.399
|167.2
|dnf
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|11
|
+2 Laps
16'54.684
|2 Laps
|167.8
|Kaza
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|1
|
+12 Laps
1'39.196
|10 Laps
|156.0
|Kaza
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