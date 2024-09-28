MotoGP Endonezya sıralama: Martin pole'de, Bagnaia dördüncü
Jorge Martin, Endonezya Grand Prix'si sıralama turlarında üstün bir performans sergileyerek pole pozisyonunu elde etti.
Şampiyona lideri Jorge Martin, Endonezya Grand Prix’si sıralama turlarında rakipsiz bir performans sergiledi.
Pramac Ducati sürücüsü, 1:29.088'lik yeni bir tur rekoruyla pole pozisyonunu elde etti.Ancak arka sıralarda kaos yaşanıyordu. Marc Marquez, Martin'i takip etmeye çalışırken kaza yaptı.
Marquez yedek motoruyla piste dönmeyi başarsa da ikinci şansını da başka bir kazayla heba etti ve yarışa 14. sıradan başlayacak.
VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi, büyük bir sürprizle Martin’in 0.535 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.
Çaylak Pedro Acosta, etkileyici bir performans sergileyerek üçüncü sırayı aldı.
Son şampiyon Bagnaia, mücadeleye dördüncü sıradan başlayacak.
Yamaha’dan Fabio Quartararo ise altıncı sıradan yarışa başlayacak.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|9
|
1'29.088
|174.164
|318
|2
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|9
|
+0.535
1'29.623
|0.535
|173.125
|314
|3
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|9
|
+0.583
1'29.671
|0.048
|173.032
|319
|4
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|9
|
+0.657
1'29.745
|0.074
|172.889
|319
|5
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|8
|
+0.704
1'29.792
|0.047
|172.799
|318
|6
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|9
|
+0.760
1'29.848
|0.056
|172.691
|311
|7
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|9
|
+0.854
1'29.942
|0.094
|172.511
|312
|8
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|9
|
+0.875
1'29.963
|0.021
|172.470
|309
|9
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|8
|
+1.019
1'30.107
|0.144
|172.195
|316
|10
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|8
|
+1.330
1'30.418
|0.311
|171.602
|313
|11
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+1.436
1'30.524
|0.106
|171.402
|313
|12
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|2
|
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