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Sıralama turları raporu
MotoGP Endonezya GP

MotoGP Endonezya sıralama: Martin pole'de, Bagnaia dördüncü

Jorge Martin, Endonezya Grand Prix'si sıralama turlarında üstün bir performans sergileyerek pole pozisyonunu elde etti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Şampiyona lideri Jorge Martin, Endonezya Grand Prix’si sıralama turlarında rakipsiz bir performans sergiledi.

Pramac Ducati sürücüsü, 1:29.088'lik yeni bir tur rekoruyla pole pozisyonunu elde etti.Ancak arka sıralarda kaos yaşanıyordu. Marc Marquez, Martin'i takip etmeye çalışırken kaza yaptı.

Marquez yedek motoruyla piste dönmeyi başarsa da ikinci şansını da başka bir kazayla heba etti ve yarışa 14. sıradan başlayacak.

VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi, büyük bir sürprizle Martin’in 0.535 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.

Çaylak Pedro Acosta, etkileyici bir performans sergileyerek üçüncü sırayı aldı.

Son şampiyon Bagnaia, mücadeleye dördüncü sıradan başlayacak.

Yamaha’dan Fabio Quartararo ise altıncı sıradan yarışa başlayacak.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 9

1'29.088

   174.164 318
2 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 9

+0.535

1'29.623

 0.535 173.125 314
3 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 9

+0.583

1'29.671

 0.048 173.032 319
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 9

+0.657

1'29.745

 0.074 172.889 319
5 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 8

+0.704

1'29.792

 0.047 172.799 318
6 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 9

+0.760

1'29.848

 0.056 172.691 311
7 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 9

+0.854

1'29.942

 0.094 172.511 312
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 9

+0.875

1'29.963

 0.021 172.470 309
9 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 8

+1.019

1'30.107

 0.144 172.195 316
10 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 8

+1.330

1'30.418

 0.311 171.602 313
11 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 8

+1.436

1'30.524

 0.106 171.402 313
12 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 2

 

      
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