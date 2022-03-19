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MotoGP / Endonezya GP Sıralama turları raporu

MotoGP Endonezya: Pole pozisyonu Quartararo'nun oldu, Marquez iki kez kaza yaptı

2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'da gerçekleştirilecek 2. yarışı öncesinde pole pozisyonu Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
MotoGP Endonezya: Pole pozisyonu Quartararo'nun oldu, Marquez iki kez kaza yaptı
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MotoGP'de sezonun ikinci yarışı bu hafta sonu Endonezya'da, oldukça farklı şartlarda gerçekleştiriliyor. Gece ve sabah saatlerinde yağan yağmur, pistin yüzeyini ıslatırken, sonrasında pist kurumaya başlıyor ve durum gün içerisinde iyileşiyor. Yine de sürücülerin şartlara adapte olması gerekiyor. Ayrıca yüksek hava sıcaklığı da sürücüleri epey zorluyor.

Bugünkü sıralama turları, Suzuki sürücüsü Alex Rins'in motosikletinin 4. antrenmanda alev alması nedeniyle biraz geç başladı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Francesco Bagnaia, Joan Mir, Pol Espargaro ve Marc Marquez gibi isimler mücadele etti. Seansa ise Marquez'in kazaları damga vurdu.

İspanyol sürücü, seansın başlangıcından kısa bir süre sonra motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Bu kazadan hemen sonra, görevlilerin yardımıyla pite dönen Marquez, bitime dakikalar kala ikinci motosikletiyle tekrar piste çıktı.

Fakat son turunda, aynı noktaya geldiğinde benzer şekilde motosikletinin kontrolünü kaybetti ve seansı kazayla noktalamış oldu. Marquez'in iki motosikleti de aynı noktada kaldı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu bölümün en hızlı ismi Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia oldu ve çaylak Fabio di Giannantonio ile birlikte son bölüme kaldı.

15 dakikalık son bölümde, ilk dakikaların ardından Bagnaia 1:31.615'le liderdi, fakat son şampiyon Fabio Quartararo 1:31.227 yaparak rakibinden ilk sırayı devralmayı başardı.

Sürücüler son bölümde birkaç zaman turu daha atmak için piste çıktılar ve Yamaha fabrika takımı sürücüsü Quartararo en hızlı turunu 1:31.067'ye çekti. Bu turdan saniyeler sonra Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Bu da arkadan gelen sürücülerin deneme yapmasını engelledi.

Sürücülerin çoğunluğu son bir dakikalık bölümde bir deneme daha yaptı fakat Quartararo'nun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı.

Quartararo böylelikle Mandalika'da düzenlenen ilk yarışta pole pozisyonunu kazanmış oldu. Yamaha ise kötü geçen Katar GP'den sonra önemli bir moral yakaladı.

Pramac Ducati sürücüleri Jorge Martin ve Johann Zarco, farika sürücülerini geride bırakmalarının ardından 2. ve 3. sıraların sahibi oldular. İkili, bu yıl 2022 motosikletini ve 2022 motorunu kullanıyorlar.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM, Katar'daki güçlü performansını Endonezya'ya da taşıdı ve Brad Binder seansı dördüncü sırada tamamlayarak, yarışa ikinci çizgiden başlama hakkı elde etti.

Katar GP'nin galibi Enea Bastianini güçlü bir seans geçirmesinin ardından beşinci olurken, Bagnaia altıncı en iyi zamanı yaptı.

KTM'in diğer sürücüsü Miguel Oliveira yedinci olurken, son bölüme kalan tek Suzuki sürücüsü olan Alex Rins sekizinci, Jack Miller ise ancak dokuzuncu olabildi.

Aleix Espargaro kaza sonrası 10. sırada yer alırken, Di Giannantonio 11. ve hayal kırıklığı yaşayan Franco Morbidelli 12. oldu.

Honda sürücülerinden hiçbirisi sıralama turlarının son bölümüne kalamadı. En iyi Honda sürücüsü 15. olan Marquez'di. Pol Espargaro ise yaptığı hataların ardından Marquez'in 0.001 saniye geride 16. oldu.

RNF Yamaha'da tempo bulmakta zorluk çeken Andrea Dovizioso 17. sırada yer alırken, ilk bölümde kaza yapan Joan Mir 18. ve Alex Marquez 19. oldu.

Maverick Vinales adına zorlu geçen sezon Endonezya'da da devam ediyor. İspanyol sürücü, son bölüme kalamadığı gibi, pazar günkü yarışa da 20. başlayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 7 1'31.067  
2 Spain Jorge Martin Ducati 8 1'31.280 0.213
3 France Johann Zarco Ducati 8 1'31.378 0.311
4 South Africa Brad Binder KTM 8 1'31.433 0.366
5 Italy Enea Bastianini Ducati 8 1'31.504 0.437
6 Italy Francesco Bagnaia Ducati 8 1'31.507 0.440
7 Portugal Miguel Oliveira KTM 8 1'31.566 0.499
8 Spain Alex Rins Suzuki 8 1'31.582 0.515
9 Australia Jack Miller Ducati 8 1'31.714 0.647
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 5 1'31.723 0.656
11 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 8 1'31.829 0.762
12 Italy Franco Morbidelli Yamaha 6 1'32.336 1.269
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 7 1'31.219  
2 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 8 1'31.631 0.412
3 Italy Luca Marini Ducati 7 1'31.666 0.447
4 Italy Marco Bezzecchi Ducati 5 1'31.695 0.476
5 Spain Marc Marquez Honda 5 1'31.830 0.611
6 Spain Pol Espargaro Honda 6 1'31.831 0.612
7 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 8 1'31.870 0.651
8 Spain Joan Mir Suzuki 8 1'31.875 0.656
9 Spain Alex Marquez Honda 7 1'31.987 0.768
10 Spain Maverick Viñales Aprilia 7 1'32.006 0.787
11 Spain Raul Fernandez KTM 7 1'32.122 0.903
12 Australia Remy Gardner KTM 8 1'32.140 0.921
13 South Africa Darryn Binder Yamaha 8 1'32.299 1.080
14 Japan Takaaki Nakagami Honda 8 1'32.330 1.111
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