MotoGP Endonezya: Martin kazandı, Bagnaia üçüncü, Acosta inceleme altında

Jorge Martin, 2024 Endonezya GP'sinde mücadeleyi baştan sona önde götürdü ve şampiyonada önemli bir galibiyet elde etti.



Pramac Ducati sürücüsü, yarışın orta bölümlerinde çaylak Pedro Acosta'nın baskısıyla karşılaşsa da liderliğini korumayı başardı.

Enea Bastianini ise Acosta'ya neredeyse yetişiyordu ancak bitime 7 tur kala 1. virajda kaza yaparak yarış dışı kaldı.



Bastianini, Marco Bezzecchi ve son şampiyon Francesco Bagnaia, uzun süre boyunca Martin’in takım arkadaşı Franco Morbidelli’nin arkasında sıkışıp kaldılar.



Bagnaia, son beş tur kala Morbidelli’yi geçerek üçüncü sıraya yükseldi ve yarışı podyumla tamamladı.

Marc Marquez, motorundaki teknik sorun nedeniyle yarış dışı kaldı ve alev alan motoruna müdahale edilerek söndürüldü.

Maverick Vinales, Aprilia ile altıncı sırayı alırken, Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo yedinci oldu. Honda ile onuncu olmayı hedefleyen Johann Zarco da bu hedefine ulaştı.



Yarışı ikinci sırada tamamlayan Pedro Acosta, lastik basıncı ihlali hakkında inceleme altında. Kararın yarıştan sonra açıklanması bekleniyor.