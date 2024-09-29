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Yarış raporu
MotoGP Endonezya GP

MotoGP Endonezya: Martin kazandı, Bagnaia üçüncü, Acosta inceleme altında

Jorge Martin, sprint yarışında yaptığı hatanın ardından ana yarışı baştan sona lider götürerek zafere ulaştı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Jorge Martin, 2024 Endonezya GP'sinde mücadeleyi baştan sona önde götürdü ve şampiyonada önemli bir galibiyet elde etti.

Pramac Ducati sürücüsü, yarışın orta bölümlerinde çaylak Pedro Acosta'nın baskısıyla karşılaşsa da liderliğini korumayı başardı.

Enea Bastianini ise Acosta'ya neredeyse yetişiyordu ancak bitime 7 tur kala 1. virajda kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Bastianini, Marco Bezzecchi ve son şampiyon Francesco Bagnaia, uzun süre boyunca Martin’in takım arkadaşı Franco Morbidelli’nin arkasında sıkışıp kaldılar.

Bagnaia, son beş tur kala Morbidelli’yi geçerek üçüncü sıraya yükseldi ve yarışı podyumla tamamladı.

Marc Marquez, motorundaki teknik sorun nedeniyle yarış dışı kaldı ve alev alan motoruna müdahale edilerek söndürüldü. 

Maverick Vinales, Aprilia ile altıncı sırayı alırken, Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo yedinci oldu. Honda ile onuncu olmayı hedefleyen Johann Zarco da bu hedefine ulaştı.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Pedro Acosta, lastik basıncı ihlali hakkında inceleme altında. Kararın yarıştan sonra açıklanması bekleniyor.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 27

-

       25
2 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 27

+1.404

1.404

 1.404     20
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 27

+5.595

5.595

 4.191     16
Tüm sonuçları görüntüle  
   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 27

-

       25
2 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 27

+1.404

1.404

 1.404     20
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 27

+5.595

5.595

 4.191     16
4 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 27

+6.507

6.507

 0.912     13
5 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 27

+6.772

6.772

 0.265     11
6 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 27

+11.330

11.330

 4.558     10
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 27

+13.203

13.203

 1.873     9
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+14.862

14.862

 1.659     8
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 27

+15.151

15.151

 0.289     7
10 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+21.079

21.079

 5.928     6
11 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 27

+27.696

27.696

 6.617     5
12 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 27

+33.633

33.633

 5.937     4
dnf Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 20

7 laps

     Kaza  
dnf Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 19

8 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 12

15 laps

     Kaza  
dnf Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 11

16 laps

     Yarış dışı  
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 8

19 laps

     Kaza  
dnf Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 0

27 laps

     Kaza  
dnf Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 0

27 laps

     Kaza  
dnf Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 0

27 laps

     Kaza  
dnf Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 0

27 laps

     Kaza  
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