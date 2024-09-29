MotoGP Endonezya: Martin kazandı, Bagnaia üçüncü, Acosta inceleme altında
Jorge Martin, sprint yarışında yaptığı hatanın ardından ana yarışı baştan sona lider götürerek zafere ulaştı.
Jorge Martin, 2024 Endonezya GP'sinde mücadeleyi baştan sona önde götürdü ve şampiyonada önemli bir galibiyet elde etti.
Pramac Ducati sürücüsü, yarışın orta bölümlerinde çaylak Pedro Acosta'nın baskısıyla karşılaşsa da liderliğini korumayı başardı.
Enea Bastianini ise Acosta'ya neredeyse yetişiyordu ancak bitime 7 tur kala 1. virajda kaza yaparak yarış dışı kaldı.
Bastianini, Marco Bezzecchi ve son şampiyon Francesco Bagnaia, uzun süre boyunca Martin’in takım arkadaşı Franco Morbidelli’nin arkasında sıkışıp kaldılar.
Bagnaia, son beş tur kala Morbidelli’yi geçerek üçüncü sıraya yükseldi ve yarışı podyumla tamamladı.
Marc Marquez, motorundaki teknik sorun nedeniyle yarış dışı kaldı ve alev alan motoruna müdahale edilerek söndürüldü.
Maverick Vinales, Aprilia ile altıncı sırayı alırken, Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo yedinci oldu. Honda ile onuncu olmayı hedefleyen Johann Zarco da bu hedefine ulaştı.
Yarışı ikinci sırada tamamlayan Pedro Acosta, lastik basıncı ihlali hakkında inceleme altında. Kararın yarıştan sonra açıklanması bekleniyor.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|27
|
-
|25
|2
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|27
|
+1.404
1.404
|1.404
|20
|3
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|27
|
+5.595
5.595
|4.191
|16
|Tüm sonuçları görüntüle
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|27
|
-
|25
|2
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|27
|
+1.404
1.404
|1.404
|20
|3
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|27
|
+5.595
5.595
|4.191
|16
|4
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|27
|
+6.507
6.507
|0.912
|13
|5
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|27
|
+6.772
6.772
|0.265
|11
|6
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|27
|
+11.330
11.330
|4.558
|10
|7
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|27
|
+13.203
13.203
|1.873
|9
|8
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|27
|
+14.862
14.862
|1.659
|8
|9
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|27
|
+15.151
15.151
|0.289
|7
|10
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|27
|
+21.079
21.079
|5.928
|6
|11
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|27
|
+27.696
27.696
|6.617
|5
|12
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|27
|
+33.633
33.633
|5.937
|4
|dnf
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|20
|
7 laps
|Kaza
|dnf
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|19
|
8 laps
|Yarış dışı
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|12
|
15 laps
|Kaza
|dnf
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|11
|
16 laps
|Yarış dışı
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|8
|
19 laps
|Kaza
|dnf
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|0
|
27 laps
|Kaza
|dnf
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|0
|
27 laps
|Kaza
|dnf
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|0
|
27 laps
|Kaza
|dnf
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|0
|
27 laps
|Kaza
|Tüm sonuçları görüntüle
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