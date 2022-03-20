MotoGP Endonezya: Isınma turlarında Quartararo lider, Marquez büyük kaza yaptı

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Yarış öncesi gerçekleştirilen geleneksel ısınma seansında sürücüler lastikler üzerinde çalışmaya ve yarış öncesinde son hazırlıkları yapmaya odaklandılar.

Başlangıçta zaman tablosunun başında Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro vardı ve 1:32.917'lik bir tur zamanı yakalamıştı.

Fakat Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, bu dereceyi 1:32.001'e çekerek seansın en hızlı ismi olmayı başardı. Böylelikle Fransız sürücü, yarış öncesinde pozitif ivmesini korumuş oldu.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, Quartararo'nun turundan 0.4 saniye yavaş kalmasına rağmen ikinci sırada yer aldı ve ilk beşe girmeyi başardı.

KTM sürücüsü Miguel Oliveira üçüncü olurken, seansa Marc Marquez'in kazası damga vurdu. Yedinci virajda motosikletinin üzerinden fırlayan Marquez oldukça büyük bir kaza yaptı.

Motosikleti paramparça oldu ve İspanyol sürücü de bir süre kendisine gelemedi. Durumu iyi olsa da, kontrol amaçlı tıbbi merkeze götürüldü.

LCR Honda ile iyi bir hafta sonu geçirmekte zorlanan Takaaki Nakagami, Marquez'in 0.1 saniye gerisinde beşinci sırada yer aldı.

Ducati sürücüleri arasında en iyisi 1:32.625 yapan Pramac sürücüsü Johann Zarco oldu. Enea Bastianini yedinci, Alex Marquez sekizinci ve Marco Bezzecchi dokuzuncu oldu.

İlk onu Aprilia'nın diğer sürücüsü Aleix Espargaro tamamladı.

Francesco Bagnaia bu seansta ancak 11. sırada yer alırken, en iyi Suzuki sürücüsü 15. olabilen Joan Mir'di.

MotoGP Endonezya - Isınma turları: