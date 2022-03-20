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MotoGP / Endonezya GP Antrenman raporu

MotoGP Endonezya: Isınma turlarında Quartararo lider, Marquez büyük kaza yaptı

Fabio Quartararo, ısınma turlarında en hızlı zamanı yapan isim olurken, seansa Marc Marquez'in büyük kazası damga vurdu.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Endonezya: Isınma turlarında Quartararo lider, Marquez büyük kaza yaptı
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Yarış öncesi gerçekleştirilen geleneksel ısınma seansında sürücüler lastikler üzerinde çalışmaya ve yarış öncesinde son hazırlıkları yapmaya odaklandılar.

Başlangıçta zaman tablosunun başında Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro vardı ve 1:32.917'lik bir tur zamanı yakalamıştı.

Fakat Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, bu dereceyi 1:32.001'e çekerek seansın en hızlı ismi olmayı başardı. Böylelikle Fransız sürücü, yarış öncesinde pozitif ivmesini korumuş oldu.

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, Quartararo'nun turundan 0.4 saniye yavaş kalmasına rağmen ikinci sırada yer aldı ve ilk beşe girmeyi başardı.

KTM sürücüsü Miguel Oliveira üçüncü olurken, seansa Marc Marquez'in kazası damga vurdu. Yedinci virajda motosikletinin üzerinden fırlayan Marquez oldukça büyük bir kaza yaptı.

Motosikleti paramparça oldu ve İspanyol sürücü de bir süre kendisine gelemedi. Durumu iyi olsa da, kontrol amaçlı tıbbi merkeze götürüldü.

 

LCR Honda ile iyi bir hafta sonu geçirmekte zorlanan Takaaki Nakagami, Marquez'in 0.1 saniye gerisinde beşinci sırada yer aldı.

Ducati sürücüleri arasında en iyisi 1:32.625 yapan Pramac sürücüsü Johann Zarco oldu. Enea Bastianini yedinci, Alex Marquez sekizinci ve Marco Bezzecchi dokuzuncu oldu.

İlk onu Aprilia'nın diğer sürücüsü Aleix Espargaro tamamladı.

Francesco Bagnaia bu seansta ancak 11. sırada yer alırken, en iyi Suzuki sürücüsü 15. olabilen Joan Mir'di.

Indonesia MotoGP Endonezya - Isınma turları:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'32.001  
2 Spain Maverick Viñales Aprilia 13 1'32.408 0.407
3 Portugal Miguel Oliveira KTM 13 1'32.460 0.459
4 Spain Marc Marquez Honda 10 1'32.515 0.514
5 Japan Takaaki Nakagami Honda 13 1'32.693 0.692
6 France Johann Zarco Ducati 13 1'32.625 0.624
7 Italy Enea Bastianini Ducati 12 1'32.732 0.731
8 Spain Alex Marquez Honda 11 1'32.736 0.735
9 Italy Marco Bezzecchi Ducati 13 1'32.747 0.746
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 13 1'32.766 0.765
11 Italy Francesco Bagnaia Ducati 13 1'32.781 0.780
12 Spain Pol Espargaro Honda 11 1'32.801 0.800
13 Spain Jorge Martin Ducati 10 1'32.824 0.823
14 Italy Franco Morbidelli Yamaha 13 1'32.925 0.924
15 Spain Joan Mir Suzuki 13 1'33.076 1.075
16 South Africa Brad Binder KTM 13 1'33.228 1.227
17 Australia Remy Gardner KTM 12 1'33.248 1.247
18 Spain Raul Fernandez KTM 12 1'33.272 1.271
19 Spain Alex Rins Suzuki 12 1'33.407 1.406
20 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 12 1'33.423 1.422
21 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 12 1'33.455 1.454
22 Australia Jack Miller Ducati 13 1'33.496 1.495
23 Italy Luca Marini Ducati 11 1'33.654 1.653
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 13 1'34.168 2.167
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