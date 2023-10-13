MotoGP Endonezya GP: İkinci antrenmanda Espargaro lider, Aprilia 1-2

Mandalika pistinde Cuma gününü sonlandırmak için koşulan yoğun saatler, Espargaro'nun son saniyelerde 1dk30.474s'lik derecesiyle tüm zamanların tur rekorunu kırmasıyla sonuçlandı.

Beş gün önce kırık köprücük kemiğinden ameliyat olan ve Lombok'a ancak bu sabah gelebilen VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi'yi geride bırakan Espargaro ilk sıraya yükseldi. Bezzecchi, bitime 10 dakika kala zirveye yerleşmişti ancak seansın sonunda ikinci fabrika Aprilia'sıyla ikinciliğe yükselen Maverick Vinales'in arkasında üçüncü oldu.

Brad Binder erken bir olaydan kurtulup seansı dördüncü bitirdi.

Şampiyona lideri Bagnaia, fabrika Ducati'siyle zorlu bir Cuma günü geçirdi ve ikinci antrenmanda ancak 16. olabildi.

Son denemesinde ilk 10'a girerek doğrudan Q2 sıralamasına girmeyi hedefleyen Bagnaia, sondan üçüncü virajda yaptığı hatayla İspanya GP'sinden bu yana ilk kez Q1'de yer alamadı.

Marc Marquez fabrika Honda'sıyla, yerine geçeceği söylenen Miguel Oliveira (RNF Aprilia) ve Di Giannantonio'nun önünde altıncı oldu.

İkinci fabrika KTM'si Jack Miller ikinci antrenmanda iki kez kaza yapmasına rağmen dokuzuncu olurken, Fabio Quartararo Yamaha adına ilk 10'u tamamladı.

Pol Espargaro, Tech3 GasGas ile Hindistan'daki sakatlık sorunlarının ardından geri dönen Luca Marini'nin (VR46) önünde Q2 sırasını 0.047s farkla kaçırdı.

Johann Zarco (Pramac) da RNF'den Raul Fernandez ve Yamaha'dan Franco Morbidelli gibi Q2'yi kaçırdı.

Honda'dan Joan Mir son turunda Bagnaia'yı takip ederken Ducati sürücüsü hata yaptı ve İspanyol sürücü aynı virajda kaza yaparak 19. sırada kaldı.

MotoGP Endonezya GP -G2. Antrenman Sonuçları: