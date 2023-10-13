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MotoGP / Endonezya GP Antrenman raporu

MotoGP Endonezya GP: İkinci antrenmanda Espargaro lider, Aprilia 1-2

Aleix Espargaro, şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın sıralamalarda Q1'e çıkmak zorunda kalacağı MotoGP Endonezya Grand Prix'sinin ikinci antrenmanında Aprilia 1-2'ye liderlik etti.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Mandalika pistinde Cuma gününü sonlandırmak için koşulan yoğun saatler, Espargaro'nun son saniyelerde 1dk30.474s'lik  derecesiyle tüm zamanların tur rekorunu kırmasıyla sonuçlandı.

Beş gün önce kırık köprücük kemiğinden ameliyat olan ve Lombok'a ancak bu sabah gelebilen VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi'yi geride bırakan Espargaro ilk sıraya yükseldi. Bezzecchi, bitime 10 dakika kala zirveye yerleşmişti ancak seansın sonunda ikinci fabrika Aprilia'sıyla ikinciliğe yükselen Maverick Vinales'in arkasında üçüncü oldu.

Brad Binder erken bir olaydan kurtulup seansı dördüncü bitirdi.

Şampiyona lideri Bagnaia, fabrika Ducati'siyle zorlu bir Cuma günü geçirdi ve ikinci antrenmanda ancak 16. olabildi.

Son denemesinde ilk 10'a girerek doğrudan Q2 sıralamasına girmeyi hedefleyen Bagnaia, sondan üçüncü virajda yaptığı hatayla İspanya GP'sinden bu yana ilk kez Q1'de yer alamadı.

Marc Marquez fabrika Honda'sıyla, yerine geçeceği söylenen Miguel Oliveira (RNF Aprilia) ve Di Giannantonio'nun önünde altıncı oldu.

İkinci fabrika KTM'si Jack Miller ikinci antrenmanda iki kez kaza yapmasına rağmen dokuzuncu olurken, Fabio Quartararo Yamaha adına ilk 10'u tamamladı.

Pol Espargaro, Tech3 GasGas ile Hindistan'daki sakatlık sorunlarının ardından geri dönen Luca Marini'nin (VR46) önünde Q2 sırasını 0.047s farkla kaçırdı.

Johann Zarco (Pramac) da RNF'den Raul Fernandez ve Yamaha'dan Franco Morbidelli gibi Q2'yi kaçırdı.

Honda'dan Joan Mir son turunda Bagnaia'yı takip ederken Ducati sürücüsü hata yaptı ve İspanyol sürücü aynı virajda kaza yaparak 19. sırada kaldı.

MotoGP Endonezya GP -G2. Antrenman Sonuçları:

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 23 1'30.474   171.496 313
2 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 25 +0.154 0.154 171.205 313
3 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 25 +0.170 0.016 171.175 313
4 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 19 +0.288 0.118 170.952 313
5 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 27 +0.400 0.112 170.741 312
6 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 26 +0.632 0.232 170.307 312
7 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 26 +0.725 0.093 170.133 312
8 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 22 +0.733 0.008 170.118 307
9 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 22 +0.742 0.009 170.101 313
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26 +0.755 0.013 170.077 312
11 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 23 +0.802 0.047 169.989 313
12 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 20 +0.893 0.091 169.820 311
13 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 24 +0.983 0.090 169.653 313
14 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 25 +1.026 0.043 169.573 311
15 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 23 +1.087 0.061 169.460 311
16 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 23 +1.161 0.074 169.323 313
17 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 27 +1.181 0.020 169.287 309
18 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 23 +1.332 0.151 169.008 310
19 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 21 +1.653 0.321 168.419 312
20 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 20 +1.734 0.081 168.271 309
21 Spain A. Rins Team LCR 42 Honda 20 +1.952 0.218 167.874 309
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