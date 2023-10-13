MotoGP Endonezya GP: İkinci antrenmanda Espargaro lider, Aprilia 1-2
Aleix Espargaro, şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın sıralamalarda Q1'e çıkmak zorunda kalacağı MotoGP Endonezya Grand Prix'sinin ikinci antrenmanında Aprilia 1-2'ye liderlik etti.
Mandalika pistinde Cuma gününü sonlandırmak için koşulan yoğun saatler, Espargaro'nun son saniyelerde 1dk30.474s'lik derecesiyle tüm zamanların tur rekorunu kırmasıyla sonuçlandı.
Beş gün önce kırık köprücük kemiğinden ameliyat olan ve Lombok'a ancak bu sabah gelebilen VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi'yi geride bırakan Espargaro ilk sıraya yükseldi. Bezzecchi, bitime 10 dakika kala zirveye yerleşmişti ancak seansın sonunda ikinci fabrika Aprilia'sıyla ikinciliğe yükselen Maverick Vinales'in arkasında üçüncü oldu.
Brad Binder erken bir olaydan kurtulup seansı dördüncü bitirdi.
Şampiyona lideri Bagnaia, fabrika Ducati'siyle zorlu bir Cuma günü geçirdi ve ikinci antrenmanda ancak 16. olabildi.
Son denemesinde ilk 10'a girerek doğrudan Q2 sıralamasına girmeyi hedefleyen Bagnaia, sondan üçüncü virajda yaptığı hatayla İspanya GP'sinden bu yana ilk kez Q1'de yer alamadı.
Marc Marquez fabrika Honda'sıyla, yerine geçeceği söylenen Miguel Oliveira (RNF Aprilia) ve Di Giannantonio'nun önünde altıncı oldu.
İkinci fabrika KTM'si Jack Miller ikinci antrenmanda iki kez kaza yapmasına rağmen dokuzuncu olurken, Fabio Quartararo Yamaha adına ilk 10'u tamamladı.
Pol Espargaro, Tech3 GasGas ile Hindistan'daki sakatlık sorunlarının ardından geri dönen Luca Marini'nin (VR46) önünde Q2 sırasını 0.047s farkla kaçırdı.
Johann Zarco (Pramac) da RNF'den Raul Fernandez ve Yamaha'dan Franco Morbidelli gibi Q2'yi kaçırdı.
Honda'dan Joan Mir son turunda Bagnaia'yı takip ederken Ducati sürücüsü hata yaptı ve İspanyol sürücü aynı virajda kaza yaparak 19. sırada kaldı.
MotoGP Endonezya GP -G2. Antrenman Sonuçları:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|23
|1'30.474
|171.496
|313
|2
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|25
|+0.154
|0.154
|171.205
|313
|3
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|25
|+0.170
|0.016
|171.175
|313
|4
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|19
|+0.288
|0.118
|170.952
|313
|5
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|27
|+0.400
|0.112
|170.741
|312
|6
|M. Marquez Repsol Honda Team
|93
|Honda
|26
|+0.632
|0.232
|170.307
|312
|7
|M. Oliveira RNF Racing
|88
|Aprilia
|26
|+0.725
|0.093
|170.133
|312
|8
|F. Di Giannantonio Gresini Racing
|49
|Ducati
|22
|+0.733
|0.008
|170.118
|307
|9
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|22
|+0.742
|0.009
|170.101
|313
|10
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|26
|+0.755
|0.013
|170.077
|312
|11
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|23
|+0.802
|0.047
|169.989
|313
|12
|L. Marini Team VR46
|10
|Ducati
|20
|+0.893
|0.091
|169.820
|311
|13
|J. Zarco Pramac Racing
|5
|Ducati
|24
|+0.983
|0.090
|169.653
|313
|14
|R. Fernandez RNF Racing
|25
|Aprilia
|25
|+1.026
|0.043
|169.573
|311
|15
|F. Morbidelli Yamaha Factory Racing
|21
|Yamaha
|23
|+1.087
|0.061
|169.460
|311
|16
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|23
|+1.161
|0.074
|169.323
|313
|17
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|27
|+1.181
|0.020
|169.287
|309
|18
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|23
|+1.332
|0.151
|169.008
|310
|19
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|21
|+1.653
|0.321
|168.419
|312
|20
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|20
|+1.734
|0.081
|168.271
|309
|21
|A. Rins Team LCR
|42
|Honda
|20
|+1.952
|0.218
|167.874
|309
|Tüm sonuçları görüntüle
Espargaro, Aprilia'nın dayanıklılık sorunları nedeniyle öfkeli
Espargaro, Aprilia'nın dayanıklılık sorunları nedeniyle öfkeli Espargaro, Aprilia'nın dayanıklılık sorunları nedeniyle öfkeli
Espargaro, Hindistan GP güvenlik sorunları hakkında: "Tüm sürücülerle hemfikiriz"
Espargaro, Hindistan GP güvenlik sorunları hakkında: "Tüm sürücülerle hemfikiriz" Espargaro, Hindistan GP güvenlik sorunları hakkında: "Tüm sürücülerle hemfikiriz"
Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım"
Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım" Aleix Espargaro: "İnsanların Pol'ü ve başardıklarını unutmasına çok kızgınım"
Quartararo: "Marquez, Ducati motosikletiyle işimizi epey zorlaştıracak"
Quartararo: "Marquez, Ducati motosikletiyle işimizi epey zorlaştıracak" Quartararo: "Marquez, Ducati motosikletiyle işimizi epey zorlaştıracak"
Espargaro: “Binder'ın hata yaptığını anlamıştım"
Espargaro: “Binder'ın hata yaptığını anlamıştım" Espargaro: “Binder'ın hata yaptığını anlamıştım"
Espargaro: "Aprilia, gelişim savaşında geride kaldı"
Espargaro: "Aprilia, gelişim savaşında geride kaldı" Espargaro: "Aprilia, gelişim savaşında geride kaldı"
Son Haberler
Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var
Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var
Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil
Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil
Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti
Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti
FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı
FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar