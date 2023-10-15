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MotoGP / Endonezya GP Yarış raporu

MotoGP Endonezya: Bagnaia 13. sıradan kazandı, Martin lider giderken düştü, Vinales ikinci!

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı olan Endonezya Grand Prix'sine zafer 13. sıradan başlayan fabrika sürücüsü Franceso Bagnaia'nın oldu. Yarışa şampiyona lideri olarak giren Jorge Martin ise lider götürdüğü yarışta kaza yaptı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Hindistan ve Japonya yarışları ile Asya turuna başlayan MotoGP padoğu, sezonun 15. yarışı için Endonezya'nın Mandalika Pisti'ne geldi.

3 Ducati sürücüsünün şampiyonluk için mücadele ettiği ve artık son çeyreğine girdiğimiz sezonda artık her yarış çok kritikti. 

Endonezya hafta sonunda ana yarıştan önce gerçekleştirilen sprint yarışı Jorge Martin kazanmış ve şampiyona liderliğine yükselmişti. 

Endonezya GP Sprint yarış :

Şimdi ise sıra ana yarıştaydı.

Yarış öncesinde gride baktığımızda, kariyerinin ilk pole pozisyonunu alan VR46 sürücüsü Luca Marini ilk sıradaydı ve MotoGP kariyerinde ilk kez ilk cepten start aldı. 

Onun arkasında Aprilia sürücüleri vardı: Maverick Vinales ikinci, Aleix Espargaro üçüncüydü. İkinci çizgide ise Fabio Quartararo, Brad Binder ve yeni şampiyona liderimiz Jorge Martin vardı. 

Son 4 yarışta 66 puanlık avantajını kaybeden Franceso Bagnaia ise kötü bir sıralama seansı geçirmesinin ardından 13. sıradan kalkıyordu. 

Enea Bastianini, Ducati Team

Enea Bastianini, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

27 turluk yarışın startında, güncellenmiş olan Ducati start cihazının etkisini bir kez daha gördük zira altıncı cepten kalkan Martin, çizgisinden bir roket gibi fırladı ve ilk virajı lider döndü! Vinales ise ikinci sıraya çıktı. 

Yarış startı: 

 

Bagnaia da buna cevap verdi ve ilk turda tam 7 sıra kazandı. İlk tur geride kalırken Martin liderdi, Vinales ikiydi. 

Onların arkasında Quartararo, Marini ve Binder 3. sıra için mücadele ediyordu. Bu mücadelenin sonunda Binder ve Marini arasında temas yaşandı. 

Marini düştü ve son sıraya geriledi, ardından da yarışı bırakmak zorunda kaldı. Binder ise yoluna devam etti fakat kazada hatalı taraf olduğundan uzun tur cezası aldı. 

Binder-Marini teması: 

 

Beşinci tura geldiğimizde Martin ve Vinales ikilisi öndeydi, Bagnaia ise üçüncü sıraya kadar yükselmişti. 

9. tura geldiğimizde Marc Marquez düştü, Honda sürücüsü böylelikle sıralama, sprint ve ana yarışta kaza yapmış oldu ve hafta sonundan puansız ayrıldı. Ondan birkaç tur sonra ise takım arkadaşı Joan Mir kendini yerde buldu. 

Bu noktada Martin artık 2.5 saniyelik bir avantaja sahipti ve yarışı kontrol altında götürüyordu. Vinales ise Bagnaia'nın yaklaşık 1.5 saniye kadar önündeydi. 

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sonrasında ise belki de şampiyonanın kaderini değiştiren bir an yaşandı: Yaklaşık 3 saniye kadar önde rahat bir şekilde lider giden Martin, 11. virajda motosikletin ön tarafını kaybetti ve düştü! 

Son 4 yarışta 66 puanlık farkı eriten ve bu hafta sonu 7 puan öne geçen Martin, ana yarışta da galibiyete çok yakındı ama bu hatasıyla birlikte şampiyona liderliğini yeniden Bagnaia'ya bırakmış oldu. 

 

Martin'in düşmesinin ardından Vinales-Bagnaia ikilisi baş başa kaldılar. Bagnaia yaklaşık 1.5 saniye kadar gerideydi ama farkı yavaş yavaş kapıyordu. 

Fabio Quartararo ise üçüncü sırada yarışına devam ediyordu, Fransız sürücünün lastik tercihi kendisine yardımcı oluyordu. 

20. tura geldiğimizde Bagnaia, lider Vinales'i yakaladı ve geçişi de yaparak liderliğe yükseldi. Böylelikle bitime 7 tur kala Bagnaia ilk sırayı aldı ve ön tarafta farkı açmaya başladı. 

Bagnaia liderliği alıyor: 

 

Sonrasında 3. sıradaki Quartararo da Vinales'i yakalamaya başladı. Son iki tura girdiğimizde Quartararo, Vinales'in kuyruğundaydı. 

Onların 1 saniye kadar önünde ise Bagnaia vardı. 

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, son 2 turda da hata yapmayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 13. sıradan başladığı bu yarışı kazanarak güçlü bir mesaj yolladı. 

Son 4 yarışta 66 puanlık avantajını kaybeden Bagnaia, Martin'in düştüğü bu yarıştaki galibiyetiyle birlikte şampiyonada momentumu da yeniden arkasına aldı ve dün kaybettiği şampiyona liderliğini geri aldı. 

Bagnaia, şampiyonada Martin'in 18 puan önünde yer alıyor. 

Bagnaia önemli bir zafere ulaştı: 

 

Yarışa ikinci sıradan başlayan Vinales, son turlarda Quartararo'nun baskısına dayandı ve Fransız sürücüyü arkasında tutarak ikinci sırayı aldı. 

Quartararo ise üçüncü olarak podyumu tamamladı ve Yamaha'yı bir kez daha podyuma taşıdı. 

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Önümüzdeki sezon MotoGP'de yarışamayacak gibi duran Fabio di Giannantonio çizgiyi 4. sırada geçti ve kariyerinin en iyi MotoGP sonucunu aldı. İtalyan sürücü yarışın ardından oldukça duygusaldı. 

Yaklaşık 1 hafta önce kırık köprücük kemiğinden ameliyat olan Marco Bezzecchi ise ilk 5'i tamamladı. 

KTM sürücüleri yarışı arka arkaya tamamladılar: Binder altı, Jack Miller yedinciydi. Enea Bastianini sekizinci olurken, uzun bir aranın ardından bu hafta sonu motosikletine geri dönen Alex Rins harika bir performans gösterdi ve 9. sırayı aldı. 

Aleix Espargaro ise takım arkadaşının 2. olduğu bu yarışı 10. sırada tamamladı. 

Alex Rins, Team LCR Honda

Alex Rins, Team LCR Honda

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Günün son puanları ise Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, Raul Fernandez ve Franco Morbidelli'ye gitti. Böylelikle damalı bayrağı gören herkes puan almış oldu. 

2023 MotoGP sezonu, 20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avustralya GP ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 27 -       25
2 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 27 +0.306 0.306     20
3 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 27 +0.433 0.127     16
4 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 27 +6.962 6.529     13
5 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 27 +11.111 4.149     11
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27 +11.228 0.117     10
7 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 27 +12.474 1.246     9
8 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 27 +12.684 0.210     8
9 Spain A. Rins Team LCR 42 Honda 27 +22.540 9.856     7
10 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 27 +30.468 7.928     6
11 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 27 +30.823 0.355     5
12 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 27 +36.639 5.816     4
13 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 27 +42.864 6.225     3
14 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 23 +4 Laps 4 Laps     2
dnf France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 14       Kaza  
dnf Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 12       Yarış dışı  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 11       Yarış dışı  
dnf Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 11       Yarış dışı  
dnf Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 7       Yarış dışı  
dnf Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 4       Yarış dışı  
dnf Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 1       Yarış dışı  
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VR46 ikilisi Endonezya sprintinin ardından 'süper kahraman' ilan edildi

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