MotoGP Endonezya: Bagnaia 13. sıradan kazandı, Martin lider giderken düştü, Vinales ikinci!

Hindistan ve Japonya yarışları ile Asya turuna başlayan MotoGP padoğu, sezonun 15. yarışı için Endonezya'nın Mandalika Pisti'ne geldi.

3 Ducati sürücüsünün şampiyonluk için mücadele ettiği ve artık son çeyreğine girdiğimiz sezonda artık her yarış çok kritikti.

Endonezya hafta sonunda ana yarıştan önce gerçekleştirilen sprint yarışı Jorge Martin kazanmış ve şampiyona liderliğine yükselmişti.

Şimdi ise sıra ana yarıştaydı.

Yarış öncesinde gride baktığımızda, kariyerinin ilk pole pozisyonunu alan VR46 sürücüsü Luca Marini ilk sıradaydı ve MotoGP kariyerinde ilk kez ilk cepten start aldı.

Onun arkasında Aprilia sürücüleri vardı: Maverick Vinales ikinci, Aleix Espargaro üçüncüydü. İkinci çizgide ise Fabio Quartararo, Brad Binder ve yeni şampiyona liderimiz Jorge Martin vardı.

Son 4 yarışta 66 puanlık avantajını kaybeden Franceso Bagnaia ise kötü bir sıralama seansı geçirmesinin ardından 13. sıradan kalkıyordu.

Enea Bastianini, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

27 turluk yarışın startında, güncellenmiş olan Ducati start cihazının etkisini bir kez daha gördük zira altıncı cepten kalkan Martin, çizgisinden bir roket gibi fırladı ve ilk virajı lider döndü! Vinales ise ikinci sıraya çıktı.

Yarış startı:

Bagnaia da buna cevap verdi ve ilk turda tam 7 sıra kazandı. İlk tur geride kalırken Martin liderdi, Vinales ikiydi.

Onların arkasında Quartararo, Marini ve Binder 3. sıra için mücadele ediyordu. Bu mücadelenin sonunda Binder ve Marini arasında temas yaşandı.

Marini düştü ve son sıraya geriledi, ardından da yarışı bırakmak zorunda kaldı. Binder ise yoluna devam etti fakat kazada hatalı taraf olduğundan uzun tur cezası aldı.

Binder-Marini teması:

Beşinci tura geldiğimizde Martin ve Vinales ikilisi öndeydi, Bagnaia ise üçüncü sıraya kadar yükselmişti.

9. tura geldiğimizde Marc Marquez düştü, Honda sürücüsü böylelikle sıralama, sprint ve ana yarışta kaza yapmış oldu ve hafta sonundan puansız ayrıldı. Ondan birkaç tur sonra ise takım arkadaşı Joan Mir kendini yerde buldu.

Bu noktada Martin artık 2.5 saniyelik bir avantaja sahipti ve yarışı kontrol altında götürüyordu. Vinales ise Bagnaia'nın yaklaşık 1.5 saniye kadar önündeydi.

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sonrasında ise belki de şampiyonanın kaderini değiştiren bir an yaşandı: Yaklaşık 3 saniye kadar önde rahat bir şekilde lider giden Martin, 11. virajda motosikletin ön tarafını kaybetti ve düştü!

Son 4 yarışta 66 puanlık farkı eriten ve bu hafta sonu 7 puan öne geçen Martin, ana yarışta da galibiyete çok yakındı ama bu hatasıyla birlikte şampiyona liderliğini yeniden Bagnaia'ya bırakmış oldu.

Martin'in düşmesinin ardından Vinales-Bagnaia ikilisi baş başa kaldılar. Bagnaia yaklaşık 1.5 saniye kadar gerideydi ama farkı yavaş yavaş kapıyordu.

Fabio Quartararo ise üçüncü sırada yarışına devam ediyordu, Fransız sürücünün lastik tercihi kendisine yardımcı oluyordu.

20. tura geldiğimizde Bagnaia, lider Vinales'i yakaladı ve geçişi de yaparak liderliğe yükseldi. Böylelikle bitime 7 tur kala Bagnaia ilk sırayı aldı ve ön tarafta farkı açmaya başladı.

Bagnaia liderliği alıyor:

Sonrasında 3. sıradaki Quartararo da Vinales'i yakalamaya başladı. Son iki tura girdiğimizde Quartararo, Vinales'in kuyruğundaydı.

Onların 1 saniye kadar önünde ise Bagnaia vardı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, son 2 turda da hata yapmayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 13. sıradan başladığı bu yarışı kazanarak güçlü bir mesaj yolladı.

Son 4 yarışta 66 puanlık avantajını kaybeden Bagnaia, Martin'in düştüğü bu yarıştaki galibiyetiyle birlikte şampiyonada momentumu da yeniden arkasına aldı ve dün kaybettiği şampiyona liderliğini geri aldı.

Bagnaia, şampiyonada Martin'in 18 puan önünde yer alıyor.

Bagnaia önemli bir zafere ulaştı:

Yarışa ikinci sıradan başlayan Vinales, son turlarda Quartararo'nun baskısına dayandı ve Fransız sürücüyü arkasında tutarak ikinci sırayı aldı.

Quartararo ise üçüncü olarak podyumu tamamladı ve Yamaha'yı bir kez daha podyuma taşıdı.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Önümüzdeki sezon MotoGP'de yarışamayacak gibi duran Fabio di Giannantonio çizgiyi 4. sırada geçti ve kariyerinin en iyi MotoGP sonucunu aldı. İtalyan sürücü yarışın ardından oldukça duygusaldı.

Yaklaşık 1 hafta önce kırık köprücük kemiğinden ameliyat olan Marco Bezzecchi ise ilk 5'i tamamladı.

KTM sürücüleri yarışı arka arkaya tamamladılar: Binder altı, Jack Miller yedinciydi. Enea Bastianini sekizinci olurken, uzun bir aranın ardından bu hafta sonu motosikletine geri dönen Alex Rins harika bir performans gösterdi ve 9. sırayı aldı.

Aleix Espargaro ise takım arkadaşının 2. olduğu bu yarışı 10. sırada tamamladı.

Alex Rins, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Günün son puanları ise Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, Raul Fernandez ve Franco Morbidelli'ye gitti. Böylelikle damalı bayrağı gören herkes puan almış oldu.

2023 MotoGP sezonu, 20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avustralya GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: